BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Brian Estébanez durante un encuentro. Sergio Cidiano

El UBU San Pablo Burgos, rumbo a Ibiza para seguir sumando

Se enfrenta este sábado, 6 de diciembre, al Eivissa en un duelo que se presenta como clave para reafirmar su crecimiento

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:13

Comenta

El UBU San Pablo Burgos 2031 viaja este sábado, 6 de diciembre, a tierras ibicencas para enfrentarse en la jornada 13 de la División de Honor Plata al Trasmapi Gobycar Citubo H.C. Eivissa.

Los burgaleses llegan a esta cita en una buena posición. Tras la victoria del pasado fin de semana en El Plantío ante el Club Balonmano Soria, los de Samuel Trives se sitúan segundos en la clasificación, con 17 puntos, solo uno menos que el actual líder de la categoría, el Cajasol Sevilla BM. Proin.

La solidez demostrada por el equipo durante las últimas jornadas refuerza su candidatura a pelear por lo más alto, y el duelo frente al conjunto balear servirá para demostrar la importancia de mantener un alto nivel competitivo en un tramo de la temporada que se presenta como clave.

El reciente triunfo en casa permitió a los de tierras del Cid sumar dos nuevos puntos en la clasificación, así como evidenciar su solidez defensiva y su capacidad para sobreponerse a cualquier situación.

El rival

El Eivissa, por su parte, también llega reforzado a este encuentro, gracias a su última victoria ante el Club Cisnes Colegio Los Sauces (30-34). Aunque se encuentran en la zona media de la tabla, a lo largo de la temporada han demostrado ser un equipo unido y dispuesto a darlo todo para poder llevarse los puntos. Además, cuentan con otro punto a su favor, dado que jugarán en su propio terreno y contarán con el apoyo férreo de su afición. Según el técnico del San Pablo, Samuel Trives, el equipo balear está formado por jugadores jóvenes, «con gente muy rápida y mucha calidad. Es un equipo que juega de forma dinámica, es muy rápido y tiene cuatro o cinco jugadores con mucha experiencia. Juega muy vistoso, es muy dinámico y en ataque es un equipo muy peligroso porque tiene mucha calidad».

Para el partido del próximo sábado, el técnico espera que la plantilla que «esté muy concentrada en ataque y sea capaz de que la bola vaya rápido, dar un pase de más y leer bien los espacios que nos puedan dejar. Si estamos a un nivel defensivo alto, vamos a tener opciones de contraataque y ataque, pero va a ser un partido complicado, una salida difícil».

Para los de Burgos esta visita supone un reto de máxima intensidad. Por ello, afrontan este nuevo desafío de forma positiva, pero sin dejar atrás su carácter competitivo, y buscando además minimizar al máximo sus errores, para no dar opciones a sus rivales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Burgos se queda sin el gran elemento decorativo de Navidad este año
  2. 2 Detenida por robar material de obra y juegos de llaves de una furgoneta en Burgos
  3. 3 Las pintadas y el vandalismo que dividen a los vecinos de un pueblo de Burgos
  4. 4 Los platos de Burgos que recomienda National Geographic para viajar con el paladar
  5. 5 El panettone de Burgos «como una catedral» que está entre los diez mejores del mundo
  6. 6 La película rodada en Burgos y de «emociones sobrenaturales» que se estrena con éxito en México
  7. 7 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  8. 8 Sonorama 2026: cartel completo, venta de entradas y otras novedades para la nueva edición
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 4 de diciembre
  10. 10 El problema de las filtraciones en el cementerio de Burgos toca su fin: las obras de drenaje empezarán en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El UBU San Pablo Burgos, rumbo a Ibiza para seguir sumando

El UBU San Pablo Burgos, rumbo a Ibiza para seguir sumando