El UBU San Pablo Burgos, rumbo a Ibiza para seguir sumando Se enfrenta este sábado, 6 de diciembre, al Eivissa en un duelo que se presenta como clave para reafirmar su crecimiento

El UBU San Pablo Burgos 2031 viaja este sábado, 6 de diciembre, a tierras ibicencas para enfrentarse en la jornada 13 de la División de Honor Plata al Trasmapi Gobycar Citubo H.C. Eivissa.

Los burgaleses llegan a esta cita en una buena posición. Tras la victoria del pasado fin de semana en El Plantío ante el Club Balonmano Soria, los de Samuel Trives se sitúan segundos en la clasificación, con 17 puntos, solo uno menos que el actual líder de la categoría, el Cajasol Sevilla BM. Proin.

La solidez demostrada por el equipo durante las últimas jornadas refuerza su candidatura a pelear por lo más alto, y el duelo frente al conjunto balear servirá para demostrar la importancia de mantener un alto nivel competitivo en un tramo de la temporada que se presenta como clave.

El reciente triunfo en casa permitió a los de tierras del Cid sumar dos nuevos puntos en la clasificación, así como evidenciar su solidez defensiva y su capacidad para sobreponerse a cualquier situación.

El rival

El Eivissa, por su parte, también llega reforzado a este encuentro, gracias a su última victoria ante el Club Cisnes Colegio Los Sauces (30-34). Aunque se encuentran en la zona media de la tabla, a lo largo de la temporada han demostrado ser un equipo unido y dispuesto a darlo todo para poder llevarse los puntos. Además, cuentan con otro punto a su favor, dado que jugarán en su propio terreno y contarán con el apoyo férreo de su afición. Según el técnico del San Pablo, Samuel Trives, el equipo balear está formado por jugadores jóvenes, «con gente muy rápida y mucha calidad. Es un equipo que juega de forma dinámica, es muy rápido y tiene cuatro o cinco jugadores con mucha experiencia. Juega muy vistoso, es muy dinámico y en ataque es un equipo muy peligroso porque tiene mucha calidad».

Para el partido del próximo sábado, el técnico espera que la plantilla que «esté muy concentrada en ataque y sea capaz de que la bola vaya rápido, dar un pase de más y leer bien los espacios que nos puedan dejar. Si estamos a un nivel defensivo alto, vamos a tener opciones de contraataque y ataque, pero va a ser un partido complicado, una salida difícil».

Para los de Burgos esta visita supone un reto de máxima intensidad. Por ello, afrontan este nuevo desafío de forma positiva, pero sin dejar atrás su carácter competitivo, y buscando además minimizar al máximo sus errores, para no dar opciones a sus rivales.

