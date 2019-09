Madrazo: «Todos los días no se puede estar escapado» Ángel Madrazo continúa vistiendo el maillot de líder de la Montaña. El corredor del Burgos BH mantiene el maillot de la Montaña gracias a las rentas de las primeras etapas BURGOS CONECTA Burgos efe Domingo, 8 septiembre 2019, 20:41

El corredor cántabro del Burgos BH Ángel Madrazo mantuvo un día más el maillot de líder de la montaña, a pesar de que esta vez, en la primera etapa de Asturias, no se metió en la fuga del día. «Hoy ha sido un día, entre comillas, fácil. Se ha salido a tope y he cogido la grupeta porque no se puede estar todos los días escapado», reconoció tras la etapa.

Madrazo, líder de la montaña desde el primer día, espera volver a puntuar en las etapas de Madrid y Ávila, con el objetivo de lucir en Madrid el maillot de puntos azules.

«Vivo de mi renta de puntos de los primeros días. Son los demás quienes tienen que sumar para superarme. Hay varias etapas donde se puede puntuar mucho. Las dos de Madrid y la de Ávila, por ejemplo, son buenas para mis características«.