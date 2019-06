Mundial Francia 2019 Lola Gallardo: «Primero Sudáfrica, pensar más allá es precipitado» 01:31 Lola Gallardo. / Óscar Chamorro La portera del Atlético quiere tener minutos en su segundo Mundial y luchará para ello con Sandra Paños y Sun Quiñones: «Somos tres porteras que estamos a un nivel muy grande» JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 5 junio 2019, 14:19

Lola Gallardo se convirtió en portera por casualidad. «Empecé de central y al final elegí portera por no correr», dice entre risas, aunque el paso del tiempo le ha demostrado que «no se corría en los equipos más pequeños, pero ahora los entrenamientos de portero son muy exigentes: Me equivoqué porque pensaba que los porteros corrían menos, pero creo que tomé la decisión acertada». Junto a Sara Paños y Sun Quiñones serán las encargadas de guardar la portería de la selección en el Mundial de Francia.

En Francia estará en su segundo Mundial, aunque en Canadá no pudo disputar ni un minuto, y cuando se le pregunta quién es su referencia en la portería es rotunda: «Jan Oblak. Está haciendo unas campañas magníficas y es humilde, trabajador y el espejo donde debemos mirarnos»

¿Qué supone estar en Francia?

He tenido la suerte de poder acudir al de Canadá, donde no jugué ningún minuto. Es el sueño de cualquier futbolista y a lo máximo a lo que puede aspirar un deportista de elite junto a los Juegos Olímpicos.

¿Llegan al Mundial con cartel de favoritas o eso son palabras mayores?

La fase de clasificación fue muy buena y fuimos las primeras en conseguir el billete. Vamos a poner todo de nuestra parte para hacerlo lo mejor posible.

Entonces es mejor no marcarse objetivos…

Hemos ganado categorías inferiores, pero sería la bomba ganar el Mundial. Estamos trabajando para dar lo máximo, disfrutarlo e intentar llegar lo más lejos posibles. Sería un sueño inmejorable ganarlo.

¿Cómo es su relación con Sara y Sun?

Luchamos las tres para convencer al entrenador y ser titulares. Somos tres porteras que estamos a un nivel muy grande y que hacemos que la titularidad esté muy cara. Espero que se decante de mi lado y a partir de ahí a disfrutar y a luchar por un puesto.

¿Qué les dice a los que piensan que España va a ganar el Mundial?

Vamos a ganar a Sudáfrica el primer día y luego el siguiente partido. Pensar más allá sería precipitado. A partir de ahí, me preguntas otra vez.

¿Lo que pasó en el Metropolitano con 68 espectadores, fue un punto de inflexión?

Sí, la gente se está enganchando al fútbol femenino

Pero tampoco es la realidad de todos los domingos...

Estamos creciendo muy rápido y estamos haciendo las cosas bien, con buena letra y esperemos que no sea una moda pasajera.

¿El objetivo es igualarse con el fútbol masculino?

No. El masculino nos lleva muchos años de ventaja y genera mucho más que nosotras. Lo primero es poder vivir del fútbol y luego tener un colchón para poder seguir haciendo lo que queremos. Ninguna piensa en tener un salario como un futbolista, pero sí tener uno digno que nos permita vivir cuando nos retiremos. No se manejan las cantidad des de los hombres, que cuando lo dejan pueden no hacer nada.