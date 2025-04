Lamine Yamal: «El miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo»

Óscar Bellot Madrid Martes, 29 de abril 2025, 14:08 | Actualizado 14:25h. Comenta Compartir

Lamine Yamal fue el jugador escogido por el Barça para comparecer en la previa del partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones que medirá a los azulgranas el miércoles con el Inter de Milán en Montjuic. Una aparición que tuvo todo el sentido del mundo, dado el estatus de megaestrella que ostenta el extremo de Rocafonda, quien a sus 17 años alcanzará mañana una cifra redonda: cien encuentros con el primer equipo del Barça.

«Es mi primera semifinal y para muchos del equipo. Tenemos muchas ganas de poder pasar a la final, de mostrar el equipo que somos y con mucha ilusión», señaló Lamine Yamal durante una comparecencia en la que mostró el mismo desparpajo ante los micrófonos que el que luce sobre el césped. «El miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo», espetó cuando le preguntaron acerca de si sentía vértigo ante lo que se le viene por delante un futbolista que sorprendió a todos con su nuevo look, rubio platino, en la final de la Copa del Rey. «Hago esas cosas para que se me pase más rápido el tiempo, porque me aburro en mi casa», bromeó.

«No pueden con nosotros», aseguró Lamine Yamal sobre el duelo con los blancos. Unas palabras que han encendido al madridismo, cosa que a Lamine Yamal le importa más bien poco. «Mientras gane no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí», respondió a quienes le ven 'crecidito'.

Lejos de esa imagen, Lamine Yamal se mostró mesurado en una rueda de prensa en la que le preguntaron acerca del legado que quiere dejar. «Quedar como alguien que fue buen jugador y que fui respetuoso y respetado. Es lo que me han enseñado mis padres en casa», explicó el futbolista de Rocafonda, cuyo ascenso meteórico se ha visto respaldado por una madurez asombrosa.

«A mi edad pocos habían tenido cien partidos con un club tan grande con el Barça. Lo que más valoro es estar siempre motivado. Mi continuidad. Mi nivel con 17 años en el Barça no lo da cualquiera. Eso es lo que más valoro», reseñó acerca del hito que alcanzará frente al Inter un crack al que no le importan las comparaciones con Leo Messi de las que es objeto con frecuencia. «No me comparo con nadie y menos, con Messi. Os lo dejo a vosotros. Esa comparativa no tiene sentido y con Messi, menos. Quiero disfrutar y hacer mi camino. Es el mejor de la historia, le admiro. No me comparo con él», dijo al respecto en una rueda de prensa en la que subrayó en todo momento su afán por contribuir a los éxitos colectivos. «Más que la época de Lamine Yamal, espero que sea la época del Barça», acotó.

Reconoció la enorme exigencia que supuso la final de Copa ante el Real Madrid. «El otro día fue el partido que más sufrimos físicamente. Las piernas no daban más. Estábamos tiesísimos todos. Cuando llegas a una final contra el Madrid el corazón da más que las piernas. Esto nos ha faltado otras temporadas, pero esta lo tenemos», argumentó el '17' del Barça en una intervención en la que también analizó al Inter.

«Para el fútbol no hay edad»

«Sabemos que es muy fuerte en defensa y que es su mejor arma. A la contra juegan muy bien. Nosotros somos muy buenos con el balón. Tenemos que dar todo para pasar de ronda», dijo sobre el equipo que dirige Simone Inzaghi, un colectivo formidable pese a venir de sufrir una serie de tropiezos en los últimos partidos y que tiene futbolistas de primera talla mundial. «Barella o Lautaro me gustan mucho. Su equipo es una mezcla. Son de los mejores a la contra en Europa. Es un equipo que me gusta ver», comentó un jugador que no dio demasiada importancia a esa dinámica negativa de los 'nerazzurri'. «No tiene nada que ver. Es una semifinal de Champions. No es como uno de liga, con todos los respetos. No tienen nada que ver los resultados anteriores», incidió.

Alabó, por último, el aplomo y el talento de la joven camada de futbolistas que están protagonizando la extraordinaria campaña del Barça. «Para el futbol no hay edad. Esto va de la calidad de cada uno. Para el fútbol, si estás preparado, lo estás. Lo estamos demostrando. Somos un equipo joven dando un nivel muy alto» arguyó.