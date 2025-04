Alessio Lisci: «El partido estaba controlado, dominado y al caer»

Felipe Laso. ADG Zaragoza Domingo, 6 de abril 2025, 19:44 Comenta Compartir

En una escueta rueda de prensa el entrenador del Mirandés, Alessio Lisci, explicó que su equipo tenía el partido donde más le convenía antes del tanto de Jair que decidió el duelo y cernió una sombra de sospecha sobre una actuación arbitral que no le convenció.

Ante la pregunta de si no le habían gustado algunas de las últimas decisiones del colegiado Arcediano Monescillo cerca del final del partido, matizó: «Las primeras y las últimas». «Todos tenemos ojos y vemos lo que está pasando en 2025 y en la parte final de 2024. Y ya está. En Italia se dice «al que sabe, no hay que hablarle mucho». Así que todo el mundo que tenga ojos sabe», espetó el técnico italiano, que al ser preguntado si un equipo como el Mirandés molesta que pelee por el ascenso aseguró: «Eso no lo he dicho. Hay que tener ojos, pero eso no lo he dicho».

A Lisci no le gustó el arranque de su equipo, pero sí la mejoría que experimentó desde el final de la primera mitad: «No hemos empezado muy bien porque ellos golpeaban mucho y no estábamos en segundas. Lo hemos arreglado. Hemos ido a más, estábamos cómodos en el campo y el partido iba totalmente hacia donde estábamos nosotros, pero en un balón parado nos marcan el gol». «Toda la segunda parte se ha jugado con nuestro guion. El partido estaba controlado, dominado y al caer», sentenció.