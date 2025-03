El Mirandés se deja dos puntos en el minuto 97 en un final de infarto

David Sánchez. ADG. Elche (Alicante) Domingo, 16 de marzo 2025, 18:18 Comenta Compartir

El Mirandés, que llegó a disfrutar de un 0-2, no pudo romper su sequía fuera de Anduva, donde no gana desde el último partido de 2024, y dejó escapar dos puntos de oro en su lucha por el ascenso directo tras empatar ante un Eldense que se juega su futuro en la categoría. El conjunto jabato, que se mantiene como líder provisional a la espera de lo que hagan Levante y Racing de Santander, encadena ya cinco salidas sin ganar al no aprovechar las dianas de Gorrotxategi y Panichelli con las que había encarrilado un triunfo que se le esfumó con un penalti de Juanto en el minuto 97.

Eldense Dani Martín; Fran Gámez, Dumic (Juanto, min. 82), Barzic, Mateu; Víctor García, Camarasa (Diawara, min. 62), Ortuño, Llabrés (Simo, min. 74); Mascarenhas (Sekou, min. 62) y Collado (Nacho Quintana, min. 62). 2 - 2 CD Mirandés Raúl; Juan Gutiérrez, Tachi, Eguiluz (Tomeo, min. 84); Iker Benito (Rincón, min. 84), Reina (Carlo, min. 90), Gorrotxategi, Lachuer, Julio Alonso (Víctor Parada, min. 67); Panichelli y Joel Roca (Izeta, min. 84). Árbitro: Sánchez Villalobos (Comité andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Mateu y Barzic y a los visitantes Juan Gutiérrez, Eguiluz, Panichelli y Víctor Parada.

Goles: 0-1 Gorrotxategi (min. 49). 0-2 Panichelli (min. 61). 1-2 Víctor García (min. 63). 2-2 Juanto, de penalti (min. 97).

Incidencias: Nuevo Pepico Amat. 4.931 espectadores.

El partido comenzó con dominio del Eldense, que tuvo la primera ocasión en un disparo desde el balcón del área de Llabrés que el guardameta Raúl salvó con una gran parada en el segundo minuto de juego. El Mirandés tuvo la primera ocasión de gol en un buen centro de Gorrotxategi que remató de forma acrobática Panichelli, pero Dani Martín detuvo el balón sin excesivos apuros.

La zaga de la escuadra jabata, con los centrales Juan Gutierrez, Tachi -que volvía al once inicial- y Juan Gutiérrez, se mostró muy sólida en todo momento ante las acometidas del conjunto azulgrana, que apenas generó situaciones de peligro en el resto de la primera mitad.

Panichelli pudo adelantar al elenco de Lisci en el minuto 31 tras un centro medido de Joel Roca, que acabó en un remate de cabeza fallido del ariete argentino, máximo goleador del Mirandés.

Se llegó al descanso con el conjunto dirigido por Alessio Lisci volcado al ataque en busca del primer tanto, pero no se movió el marcador, ya que las defensas se impusieron a los delanteros en un primer acto muy igualado.

Tras el intermedio, el Mirandés salió con muchas ganas y, en el minuto 49, llegó una gran jugada de Iker Benito, habilitado por Reina, por la banda derecha, que dio una asistencia magistral a Gorrotxategi para que empujara el esférico al fondo de la red y estableciera el 0-1.

Poco después, el cancerbero Raúl se lució en una buena intervención en un disparo a la media vuelta de Mascarenhas en el interior del área.

Sin embargo, el Mirandés volvió a golpear de nuevo tras un robo de Joel Roca y una incursión en el área de Julio Alonso, cuyo chut, tras tocar en Barzic, fue a parar a Panichelli, preparado para marcar a placer con la derecha el segundo tanto del equipo jabato.

Sin embargo, tras el triple cambio ordenado por José Luis Oltra, llegó la reacción del Eldense, en una contra en la que participó uno de los revulsivos introducidos por el técnico valenciano, Sekou, que asistió a Víctor García, que le había robado la cartera a Julio Alonso e hizo el 1-2, ampliando su idilio con el gol tras ser decisivo en el triunfo de La Romareda.

Cuando parecía ya sentenciado el choque, en un final de partido plácido para el Mirandés, una jugada desafortunada, en la que Víctor Parada no vio a Víctor García e impactó con su codo en la cara del jugador local, supuso un penalti, que lanzó Juanto por alto para firmar el 2-2 definitivo, a los 97 minutos, sin que hubiera tiempo ya para nada más.

Se le escaparon dos puntos valiosos al equipo de Alessio Lisci en el último suspiro. El próximo sábado, a las 18:30 horas, en Anduva, el Mirandés se medirá ante el Racing de Santander, rival directo por el ascenso.

Temas

CD Mirandés