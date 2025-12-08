El Mirandés suma un buen punto, pero deja escapar la ocasión de imponerse con un jugador más Los rojillos visitan Las Palmas pero no logran la victoria (0-0)

El Mirandés firmó un empate de mérito en Gran Canaria ante un rival llamado a pelear por el ascenso y que es el menos goleado del campeonato. Sin embargo, puede saber a poco la recompensa si se tiene en cuenta que Las Palmas jugó más de medio partido con un hombre menos por la expulsión de su portero. Una circunstancia que el cuadro rojillo no supo exprimir en un segundo acto de dominio estéril.

UD Las Palmas Horkas; Marvin, Barcia, Mika, Clemente; Loiodice, Amatucci; Manu Fuster (Viti, min. 64), Viera (José Antonio, minuto 40), Pejiño (Iván Gil, min. 64); y Lukovic (Jesé, min. 88). 0 - 0 CD Mirandés Nikic; Tamarit (Aarón Martín, min. 81), Juan Gutiérrez, Córdoba, Medrano (Salim, min. 57); Varela (Álex Cardero, min. 68), Thiago, Bauzá, Pablo Pérez; Carlos Fernández y Alberto Marí (Petit, min. 57). Árbitro Ais Reig (Comité valenciano). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador local Horkas (min.38). Amonestó con tarjeta amarilla al local Marvin, y a los visitantes Alberto Marí, Medrano y Córdoba.

Goles No hubo.

Campo Gran Canaria. 19.399 espectadores.

Tras la eliminación copera ante el Sporting, los pupilos de Jesús Galván ofrecieron, eso sí, una respuesta competitiva sólida y llena de disciplina táctica, con la novedad en el once inicial, con respecto al duelo ante el Sanse, de Varela, autor del gol del triunfo en aquella cita.

El encuentro arrancó con una intervención decisiva de Nikic en el minuto cinco, cuando un pase profundo de Manu Fuster desde la derecha habilitó a Lukovic. El delantero serbio controló orientándose hacia su pierna derecha y chutó pero el meta montenegrino opuso un pie providencial. El Mirandés respondió al filo del cuarto de hora, tras un golpeo de Carlos Fernández que dejó a Varela perfilado en la frontal del área. Golpeó con la zurda, aunque su tiro salió centrado.

La escuadra rojilla fue creciendo en el encuentro y dispuso de una llegada clara en el ecuador del primer acto. Carlos Fernández progresó por la derecha, alcanzó la línea de fondo y puso un centro raso al primer palo que Alberto Marí remató con la derecha. La oposición de un defensor mandó la pelota a córner. Apenas dos minutos después, Tamarit cazó un balón despejado y empalmó con la derecha un disparo cruzado imparable, acción anulada por fuera de juego previo de Córdoba en el lanzamiento de la falta que dio origen a la acción invalidada.

Carlos Fernández, a los 35 minutos, intentó sorprender desde campo propio. Su golpeo obligó a Horkas a retroceder hacia el área y controlar el balón de forma forzada. Tras la revisión del VAR, el colegiado consideró que había intervenido con el brazo fuera del área y decretó su expulsión. El Mirandés se mantuvo incisivo y, ya en el tiempo añadido, Varela armó un zurdazo cruzado desde el perfil derecho que obligó a José Antonio a una estirada notable para evitar el 0-1.

La segunda mitad se desarrolló con menor ritmo. Jesús Galván dio entrada a Salim y Petit para activar el ataque. Bauzá probó desde media distancia, aunque su disparo se fue alto. El choque entró en la dinámica que más favorecía a Las Palmas, sin apenas ritmo ni continuidad, ante un Mirandés poco profundo. Ya en el tramo final arriesgó algo más el cuadro jabato, sin nunca ir decididamente a por los tres puntos. Un centro de Pablo Pérez desde la izquierda al segundo palo, se lo dejó Bauzá, en su intento de remate, a Petit, quien conectó una chilena cruzada, invalidada por juego peligroso.

La opción más clara del segundo tiempo llegó en el minuto 87, cuando Bauzá cabeceó un córner ejecutado por Pablo Pérez desde la derecha y el balón se perdió rozando el poste derecho de la meta de José Antonio. La última acción reseñable se produjo en el minuto 90, con una falta lateral de Álex Cardero al segundo poste a la que Petit no llegó por escasos centímetros.