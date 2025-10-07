Borja Iglesias, el último hijo pródigo de las selecciones

Javier Varela Martes, 7 de octubre 2025, 17:48 Comenta Compartir

Borja Iglesias podría ser el protagonista de la parábola bíblica del hijo que regresa a casa tras estar alejado de su hogar. Dos años después de renunciar a ser convocado por la selección española, el delantero del Celta vuelve a vestir la camiseta de España tras un gran comienzo de temporada con cuatro goles en la Liga y dos en la Europa League. En 2023, el atacante decidió apartarse del combinado nacional en señal de protesta por la actitud del entonces presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, tras el beso no consentido a Jenni Hermoso en el Mundial y que terminó con su adiós meses después. Su decisión, siendo jugador del Betis, fue un gesto de apoyo hacia las jugadoras de la selección y ahora, con un nuevo escenario institucional y tras el cambio de ciclo en la selección femenina, Borja ha dicho sí tras recibir la llamada de Luis de la Fuente para sustituir la baja de Lamine Yamal.

Pero el caso del delantero del Celta es solo uno más de los muchos que han acontecido en el fútbol mundial. En los últimos años y décadas, ha habido muchos futbolistas que tras renunciar a jugar con su selección por diferentes motivos regresaron tiempo después pra lucir con orgullo la camiseta de su país. Desde futbolistas ya retirados como Luis Figo, Zinedine Zidane, Samuel Eto'o a Toni Kroos a los todavía en activo Leo Messi, Robert Lewandowski o Thibaut Courtois, muchos han sido los hijos pródigos de sus selecciones.

Ampliar Leo Messi, con Argentina. Afp

Leo Messi

«La selección se terminó para mí», dijo entre lágrimas Leo Messi en junio de 2016. El mundo del fútbol se quedó shock tras escuchar estas palabras del astro argentino poco después de perder ante Chile la final de la Copa América Centenario. Aquella final fue la tercera consecutiva que perdía y parecía haber frustrado al '10' argentino, que se mostró agotado y cansado de las críticas recibidas por parte de la afición. Sin embargo, el clamor popular no tardó en hacerse sentir para forzar el regreso de Messi a la Albiceleste. Millones de hinchas, desde Argentina hasta cualquier rincón del planeta, le pidieron que reconsiderara su decisión. Pocas semanas después, Messi dio marcha atrás a su decisión y regresó a vestir la camiseta de Argentina. Desde entonces, se transformó en el líder absoluto de una generación dorada que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el ansiado Mundial de Catar 2022, cerrando así uno de los ciclos más gloriosos en la historia del fútbol argentino.

Ampliar Thibaut Courtois, en un entrenamiento con Bélgica Efe

Thibaut Courtois

Un desencuentro con el entonces seleccionador Domenico Tedesco llevó al portero del Real Madrid a renunciar de forma temporal a jugar con Bélgica. Courtois consideró una falta de respeto por parte de Tedesco no haber sido elegido capitán de la selección en su partido número 100 con los diablos rojos. Una decisión dolorosa personal y deportivamente para el portero, porque provocó que se perdiera una cita tan importante para un futbolista como una Eurocopa (2024). Tras casi dos años alejado del combinado nacional, Thibaut Courtois volvió a enfundarse la camiseta de Bélgica en 2025. Con la llegada como seleccionador de Rudi García, el escenario cambió y Courtois expresó públicamente su deseo de reconciliarse con el grupo. Para facilitar su reingreso se reunió con sus compañeros de selección y mostró un renovado compromiso con el nuevo proyecto. Su objetivo ahora es claro: liderar a Bélgica en el camino hacia el Mundial de 2026.

Ampliar Robert Lewandowski, en un entrenamiento con Polonia. Efe

Robert Lewandowski

La capitanía también fue el motivo de distanciamiento de Robert Lewandowski con la selección de Polonia. El delantero del Barcelona volvió a enfundarse la camiseta de la selección este año tras el cambio de seleccionador. Lewandowski había decidido apartarse del combinado de su país después de tener un conflicto con el técnico Michal Probierz, quien llegó a retirarle la capitanía, gesto que tensó al máximo la relación entre ambos y que terminó con la decisión del atacante de mantenerse al margen. Todo cambió con la llegada de Jan Urban al banquillo polaco. El nuevo técnico se comunicó directamente con Lewandowski para transmitirle su confianza y conocer su disposición a regresar al equipo y el máximo goleador histórico de Polonia no dudó en aceptar, recuperó el brazalete y fue incluido en la lista para los próximos compromisos de clasificación al Mundial de 2026 ante Países Bajos y Finlandia.

Ampliar Salomón Rondón, en un partido con Venezuela. Afp

Salomón Rondón

El delantero se sumó a la lista de quince jugadores que renunciaron a jugar con Venezuela en 2015 a causa de retrasos en los sueldos. Todos firmaron un manifiesto exigiendo la salida de los dirigentes de la Vinotinto: «No es negociable nuestra integridad, y el daño hecho solo puede repararse renovando la dirigencia de la FVF (federación venezolana de Fútbol)» debido a que «no podemos continuar en un ambiente ya dañado por estos dirigentes». En 2016, tras la marcha del seleccionador Noel Sanvicente, Rondón volvió a jugar con Venezuela hasta convertirse en el máximo goleador histórico de la selección.

Ampliar Diego Armando Maradona, en el césped tras un entrenamiento. RC

Diego Armando Maradona

El Pelusa también tuvo su regreso a la selección después de tres años de ausencia. Tras la final del Mundial de Italia 1990, que Argentina perdió ante Alemania (1-0), el '10' argentino anunciaba que dejaba la Albiceleste: «No juego más, creo que no». Sin embargo, el 31 de octubre de 1993, Maradona volvió a vestir la camiseta de su selección en la repesca ante Australia para clasificarse al Mundial de 1994 en Estados Unidos. Después de una fase de clasificación en la que llegó a perder 0-5 ante Colombia en Buenos Aires, el entonces seleccionador Alfio Basile y el presidente de la AFA, Julio Grondona, consiguieron que Maradona regresara. El día de su regreso en Sídney llevó el brazalete de capitán, lució 'la 10' y dio una asistencia a Abel Balbo para que marcara el gol del empate. En la vuelta, Argentina se impuso 1-0 con tanto de Gabriel Batistuta permitiendo y se metió en el Mundial de 1994, de tan infausto recuerdo para la selección Albiceleste y para Maradona, tras dar positivo por dopaje.

Ampliar Zidane, en un partido con Francia. Efe

Zinedine Zidane

Zinedine Zidane anunció su retirada de la selección francesa en 2004 después de que Francia fuera eliminada de la Eurocopa por Grecia -que finalmente levantó el trofeo- en cuartos de final. «Este es un aviso importante porque es para anunciar el fin de mi carrera internacional con el equipo francés. Reflexioné esta decisión cuidadosamente. Creo que en un momento dado, uno tiene que darse un alto», dijo entonces. Sin embargo, un año después, el 3 de agosto de 2005, el jugador comunicó su deseo de volver a jugar con su selección para poder disputar su último Mundial. Raymond Domenech, entonces seleccionador, decidió darle la capitanía a Zidane en detrimento de Patrick Vieira. Su partido de regreso fue el 17 de agosto en Montpellier, un amistoso ante Costa de Marfil (3-0) en el que anotó un gol. Francia terminaría clasificándose como primera de grupo para el Mundial de 2006, donde Zidane fue protagonista. Llegó a la final con Francia, donde marcó un gol, fue elegido el mejor futbolista del Mundial, pero fue expulsado en la final ante Italia tras propinarle un cabezazo a Materazzi. Aquel fue su último partido con los Bleus.

Ampliar Toni Kroos, en un entrenamiento con Alemania. Efe

Toni Kroos

El 2 de julio de 2021, Kroos anunció mediante una carta de despedida, su retiro de la selección alemana. «He jugado 106 veces para Alemania. No habrá una vez más. Hubiera deseado, y lo hubiera dado todo, por haber cerrado mi carrera con el título de la Eurocopa», dijo. El 22 de febrero de 2024 confirmó su regresó a la Mannschaft con el objetivo de ganar la Eurocopa de su país. El seleccionador Julian Nagelsmann fue determinante en su retorno, ya que le convenció de que su presencia sería vital para ayudar a una generación de futbolistas jóvenes. Con la motivación de cerrar su trayectoria internacional ante su gente, Kroos aceptó el desafío con entusiasmo, convirtiéndose nuevamente en el eje del mediocampo alemán y símbolo de la renovación del equipo. El 21 de mayo de 2024 anunció que la Eurocopa sería su último torneo como futbolista y su último partido fue ante España, que eliminó a Alemania en cuartos de final (2-1).

Ampliar Carlos Vela, en un partido con México. Afp

Carlos Vela

La Federación de Fútbol de México sancionó a Vela seis meses sin participar en su selección, por una supuesta fiesta después de un partido amistoso ante Colombia, en la que habrían participado varios futbolistas. Poco después fue convocado, pero el delantero alegó motivos personales para renunciar y se perdió los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la Copa Confederaciones 2013 y el Mundial 2014. En noviembre de 2014, Vela aceptó la convocatoria del seleccionador Miguel Herrera. Un año y medio después, en junio de 2016, Vela renunció de nuevo a la selección porque no se encontraba en un estado mental adecuado para representar a México en la gran cita internacional. Meses después regresó con la Tricolor, con la que jugó hasta que el 16 de mayo de 2019, anunció en rueda de prensa su retirada definitiva de la selección tras haber jugado 72 partidos en los que hizo 19 goles.

Ampliar Luis FIgo, en un entrenamiento con Portugal. Armando Franca

Luis Figo

«Creo que ha llegado el momento de hacer una pausa», dijo Luis Figo el 18 de agosto de 2004 para anunciar que dejaba la selección portuguesa tras 110 partidos y 31 goles. El entonces capitán de Portugal acababa de quedar subcampeón de la Eurocopa que se disputó en su país unas semanas antes. Un año después, Figo decidió regresar a vestir los colores de Portugal con la motivación de liderar un equipo en plena renovación y con el gran objetivo de clasificarse para el Mundial de Alemania 2006. Bajo la batuta de Luiz Felipe Scolari en el banquillo luso, el futbolista recuperó su papel protagonista en el campo y en el vestuario, siendo un jugador clave en el camino que llevó a la selección a las semifinales del Mundial de 2006, donde quedó cuarta tras perder ante Alemania la final de consolación. «Este ha sido mi último partido al servicio de la selección. Ya se lo he comunicado a mis compañeros», dijo el centrocampista de 33 años, que colgó las botas con 127 partidos con la selección.

Ampliar Samuel Eto'o, con Camerún. EPA

Samuel Eto'o

El delantero Samuel Eto'o tuvo una relación de amor odio con la selección de Camerún. El delantero anunció en agosto de 2012 su renuncia a jugar con la selección tras ser convocado para jugar contra Cabo Verde por la falta de profesionalidad y la «mala organización» del equipo nacional. El delantero había sido convocado tras haber cumplido ocho meses de sanción por liderar una huelga que el pasado mes de noviembre provocó la anulación de un partido amistoso entre Camerún y Argelia. En una carta dirigida al presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafut), Eto'o afirmó que suspendía «toda participación» con la selección camerunesa, con la que había disputado 109 partidos y marcado 54 goles. Eto'o decidió regresar a la selección en 2013 con la firme intención de guiar a los leones Indomables al Mundial de Brasil 2014, pero en septiembre de ese año anunció de nuevo su retirada por «motivos personales», aunque se llegó a decir que fue por la negativa del seleccionador Volker Finke a aceptar presiones de Eto'o en las alineaciones.

Ampliar Andrea Pirlo, durante un partido con Italia. Efe

Andrea Pirlo

Andrea Pirlo anunció que abandonaría la selección italiana una vez que concluyese el Mundial de 2014 para dar paso a las nuevas generaciones. «En 2014 dejaré la selección. El Mundial será, creo, mi última cita con la camiseta 'azzurra'. Hay que dejar espacio a los jóvenes», señaló un año antes. El torneo no fue tan bien como esperaba y la selección azzurra quedó eliminada en la fase de grupos, lo que provocó el adiós del seleccionador Cesare Prandelli. Antonio Conte se hizo cargo de la selección y Pirlo declaró que seguiría estando disponible para jugar si el nuevo entrenador lo veía necesario. Jugó varios partidos de clasificación para la Eurocopa de 2016, pero finalmente Conte no apostó por él para el torneo. «Cuando tomas la decisión de jugar en ciertas ligas, lo haces sabiendo que podrías pagar las consecuencias desde un punto de vista futbolístico», argumentó Conte sobre el hecho de que Pirlo estuviera jugando en la MLS. El futbolista no quiso polémicas y aceptó la decisión: «Hablé con Conte y no estoy decepcionado, él sabe lo que debe hacer y lo que no».

Ampliar Zlatan Ibrahimovic, con la camiseta de Suecia. Efe

Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic aparcó la selección de Suecia tras la Eurocopa 2016 celebrada en Francia, donde jugó los tres partidos de la fase previa aunque no logró marcar. Su selección quedó eliminada y el delantero anunció su retirada definitivo de la selección. Dos años más tarde, mostró su disposición de jugar el Mundial 2018 aunque no había disputado ninguno de los partidos de clasificación, pero el seleccionador nacional, Janne Andersson, dejó claro que solo los futbolistas que habían participado en la clasificación de Suecia para el Mundial merecían disputar dicho torneo. En junio de 2018 culpó a los medios de su ausencia de la selección en la cita mundialista. Cuando parecía que había culminado su etapa con la selección tras casi cinco años de ausencia, en marzo de 2021 Ibra volvió a ser convocado para los partidos de clasificación para el Mundial de 2022.«¡Zlatan Ibrahimovic está de vuelta!», anunció la cuenta oficial de Instagram de la selección de Suecia junto a una imagen del futbolista vistiendo diferentes estilos de la camiseta a través de los años. El futbolista respondió a la citación de Janne Andersson de forma arrogante, fiel a su estilo: «El regreso de Dios», escribió en sus redes sociales junto a una foto suya.