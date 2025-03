Jorge Martín reaparece en Texas, sin fecha de vuelta: «Estoy más cerca»

Jesús Gutiérrez Viernes, 28 de marzo 2025, 21:26 Comenta Compartir

Jorge Martín se ha presentado este fin de semana en el Circuito de Las Américas para hacer piña con su equipo y transmitir un mensaje de esperanza. «Estoy muy contento de estar aquí porque significa que estoy más cerca de mi objetivo, que es volver a ir en moto. Hace dos o tres semanas, no tenía ni fuerzas para volver, pero ahora sí que estoy con ganas de volver a pilotar». El piloto madrileño ya ve la luz al final del túnel tras su aciago inicio de año.

Su defensa del título arrancó cruzado desde el primer día de pretemporada, al sufrir una caída en el test de Malasia. Y cuando apuraba su recuperación y se preparaba para el inicio del campeonato, llegó un nuevo palo, en un entrenamiento privado en el karting de Menàrguens (Lleida): «Fue una de las caídas más agresivas de mi vida, porque me hice mucho daño y fue muy, muy fea. Aparte, con lesiones complicadas, que es lo que más me está molestando. Las tres fracturas en la mano izquierda, cuatro en el pie y la costilla, que aún no sabemos claramente que es lo que hay ahí. Ha sido dura, pero ahora estoy más animado. Me encuentro mejor, puedo caminar y hacer vida normal, que esto es importante». El piloto español hablaba desde el trazado texano de ese accidente por primera vez desde que sucedió.

En apenas un par de semanas tuvo que pasar dos veces por el quirófano y en la segunda de ellas llegó a dudar de si podría volver a correr. «Salí de la operación y tenía que sujetarme la mano con la otra para moverla. Ahí sí me planteé si mi mano se iba a recuperar o hasta dónde podría llegar. No era dudar de sí quería dejarlo, eran dudas de saber si podría volver». El vigente campeón de MotoGP ya ha dejado atrás esas dudas y hace vida sin ningún tipo de férula en su mano izquierda, siguiendo los plazos de su recuperación.

De momento Jorge Martín ya se ha perdido los tres primeros grandes premios de la temporada y no se marca una fecha de vuelta. La siguiente cita en el calendario es Catar, en dos semanas y el madrileño deja abierta la posibilidad de reaparecer en ese escenario. «No sé cuándo volveré al cien por cien. Mi idea es probar en Catar, pero no voy a entrenar hasta que llegue el momento. La semana que viene tengo una revisión con los médicos en Barcelona y ahí será cuando realmente sepa si mis huesos se están curando o no. Si no están curados, aunque yo me encuentre bien no hay opción de que vuelva. Quiero estar seguro de que si vuelvo, no va a volver a romper».