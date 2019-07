Calviño reconoce que ha hablado con Sánchez sobre su candidatura al FMI La ministra de economía ha afirmado que Sánchez apoyaría a cualquier ministro que pudiera tener la posibilidad de acceder a un cargo así de importante EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 17 julio 2019, 11:18

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha reconocido que sí ha hablado con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de optar a la presidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la renuncia de Christine Lagarde al cargo para presidir el Banco Central Europeo (BCE).

No obstante, Calviño no ha aclarado en qué términos se ha producido dicha conversación con Sánchez, en la que no se ha planteado si el presidente la postulará para suceder a la francesa al frente del FMI. «No se ha planteado en esos términos la conversación», ha señalado en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.

En este sentido, la ministra ha afirmado que Sánchez apoyaría a cualquier ministro que pudiera tener la posibilidad de acceder a un cargo así de importante.

«Ahora se abre un proceso y vamos a ver cómo se desarrolla, yo estoy muy contenta como ministra de Economía y Empresa; no está entre mis planes cambiar de trabajo», ha afirmado Calviño.

Por último, ha alabado el trabajo realizado por Lagarde en el FMI y su profesionalidad al frente de la institución y ha considerado que es una «buena» noticia que ahora presida el BCE. «Me parece que es una profesional extraordinaria que ha hecho un trabajo fantástico, sobre todo cuando la crisis griega y que ha sido muy importante para Europa su papel en el FMI», ha resaltado.