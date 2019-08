Hacienda desligará los Presupuestos de la financiación de las comunidades La ministra de Hacienda con el presidente de Galicia. / Efe El Gobierno dice haber hallado una fórmula para que las autonomías reciban unos 5.000 millones más aunque no estén pactadas las cuentas públicas EDURNE MARTÍNEZ Madrid Viernes, 9 agosto 2019, 00:07

La falta de unos nuevos Presupuestos conlleva numerosas consecuencias para el país, como no poder aumentar la dotación de las becas educativas, la falta de inversión en nuevas infraestructuras, la imposibilidad de subir o bajar impuestos o la no actualización de las entregas a cuenta a las comunidades. Y esta última es la que ejerce más presión sobre los grupos políticos para llegar a un acuerdo de Gobierno, ya que Hacienda sin Presupuestos no puede aumentar la cuantía que entrega a las autonomías para su funcionamiento, por lo que los gobernantes autonómicos tienen más problemas para elaborar sus propios presupuestos.

Por ello, después de seis meses de trabajo al conocer que el proyecto de Presupuestos para 2019 no tenía apoyo parlamentario, el Ministerio de Hacienda dice haber encontrado una fórmula legal junto con la Abogacía del Estado para poder desligar los Presupuestos Generales (PGE) de la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades. No se trata de un tema menor porque solo este año supondría elevar la cifra alrededor de 5.000 millones de euros.

La prórroga presupuestaria supuso que las comunidades recibieran el mismo importe del Estado que el establecido en 2018

La prórroga presupuestaria actual ha supuesto que las comunidades hayan recibido el mismo importe que el establecido en 2018 (unos 103.000 millones, un 7% más que en 2017), a pesar de que en el plan presupuestario de 2019 hubiera una actualización al alza para muchas de ellas. Desde Hacienda confirman que la mejora en la cuantía por el simple crecimiento de los ingresos del país tampoco la podían recibir si no había nuevos Presupuestos. Hasta ahora, sin esta actualización financiera, las administraciones regionales y locales tendrían que esperar a incorporar estas cantidades hasta que haya un Gobierno porque no conocen la cantidad exacta que les corresponde respecto al año pasado.

Financiación independiente

Esta fórmula supondría actualizar las entregas a cuenta sin presentarse un proyecto de PGE «por primera vez», según destacan fuentes del ministerio a este periódico. El Gobierno lo haría a través de un decreto ley que debería pasar por el Consejo de Ministros y recibir la mayoría del Congreso. «Considero que la financiación autonómica no puede estar jerárquicamente dependiente de los Presupuestos, pero la arquitectura del sistema de financiación autonómica dificulta arrancarlo de ahí», explicó Montero este miércoles en declaraciones a los medios tras la presentación de los resultados de lucha contra el fraude.

Por tanto, este decreto ley sería una de las primeras medidas del nuevo Gobierno. «No se puede perjudicar a las comunidades por el hecho de que el Gobierno de España no tenga Presupuesto», dijo Montero. De hecho, el presidente del Gobierno también señaló este miércoles tras la reunión con el Rey que no se puede modificar la financiación autonómica con el Ejecutivo en funciones, pero se comprometió a considerar como primer objetivo de su gobierno la renovación de este asunto, lo que ejerce una presión sobre los grupos para que salga adelante su Ejecutivo en una posible segunda investidura en septiembre.

Montero tiene intención de elaborar y presentar unos Presupuestos para 2020, aunque reconoce que los plazos son complicados

Y es que para poder aprobarlo es necesario que haya un Gobierno «plenamente operativo» porque en funciones no se puede aprobar ese decreto ley, señalan desde Hacienda. La aprobación de medidas a través de decretos leyes está «muy limitado» a cuestiones «realmente urgentes», por lo que tampoco otras medidas de carácter social que se aprobaron en la última etapa del Gobierno de Sánchez por esta vía como la ampliación del permiso de paternidad o el subsidio para parados mayores de 52 años, serían posibles hasta que se produzca la investidura, explican.

Con todo ello, la ministra de Hacienda en funciones mostró su intención de elaborar y presentar unos Presupuestos para 2020 si finalmente se logra un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez aunque reconoció que los plazos son complicados. «Ojalá pudiéramos tener ya una conformación de Gobierno que nos permita presentar unos Presupuestos con todas las mejoras que tenían los que se tumbaron, ojalá pudiéramos aprobarlo», afirmó Montero.