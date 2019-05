Maroto avanza que el Gobierno trabaja en «proyectos importantes» para reindustrializar Garoña y las cuencas mineras Reyes Maroto, en el centro, acompañada de Esther Peña y Ander Gil. / Ricardo Ordóñez/ICAL La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones visita la comarca de La Bureba BURGOS CONECTA Burgos Jueves, 23 mayo 2019, 19:34

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, avanzó hoy en Poza de la Sal (Burgos) que el Gobierno trabaja en«proyectos importantes» para la reindustrialización de zonas afectadas como el entorno de la central nuclear de Santa María de Garoña y el de las cuencas mineras.

Maroto, quien visitó la comarca de La Bureba junto al senador y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, y la diputada y secretaria provincial del PSOE, Esther Peña, reconoció desconocer el calendario previsto para el desmantelamiento de Garoña en cuanto a que, precisó, «depende» del Ministerio de Transición Ecológica.

Sin embargo, Maroto desveló que trabaja de forma conjunta con este Ministerio en la reindustrialización de las zonas afectadas, tanto en el caso de Garoña como en el de las cuencas mineras. Así, declaró que «hay proyectos importantes» y señaló que «hablo de la biomasa en el caso de Ponferrada» o «en proyectos relacionados con las ecoindustrias». Pero, según aseveró, «lo que hay que tener es la mirada, las ganas y un proyecto de país».

«Las derechas han hablado de todo menos del proyecto de país», afirmó y añadió que «donde han estado gobernando hemos visto mucho retroceso, no solo en materia de derechos y libertades, sino también en materia económica». Así, lamentó que «se haya configurado un modelo sin oportunidades».

Por contra, defendió que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez «en diez meses, le hemos dado la vuelta a esa política económica» y enumeró algunos éxitos, a su juicio, como la recuperación del Ministerio de Industria, al que tildó de «muy importante para este país» porque «necesitamos de la industria, en cuanto a que genera empleo, innovación y además es internacionalizada».

«Y lo más importante es que no necesita el centro ni las grandes ciudades para desarrollarse porque se puede desarrollar en entornos rurales», aseguró. Por eso, reiteró la «importancia» del Mapa Industrial en el que trabaja el Ejecutivo porque, aseveró: «Nos va a configurar áreas industriales y poder tomar decisiones para hacer de la industria un pilar para seguir creciendo creando empleo y empleo de calidad».

Asimismo, la ministra en funciones recordó que el Gobierno socialista «se ha enfrentado a crisis industriales», entre las que citó Vestas en Villadangos del Páramo (León), de la que dijo que «con meses, con voluntad, con mucho trabajo y con responsabilidad conseguimos que una empresa que se iba a vender sea hoy una oportunidad con el empleo generado».

«Hemos estado siete años sin Ministerio de Industria, en el que la industria no ha tenido un interlocutor en este país», lamentó y agregó que el Gobierno del PSOE «para generar oportunidades», se trabaja en «el mapa de la España Industrial» que, según resaltó, «va a ser una oportunidad para crear industria y para crear industria en la España vaciada». Así, aseveró que «se seguirá trabajando en aquellas comarcas que necesitan de una reindustrialización que no han contado con el apoyo del anterior gobierno, tampoco de la Junta que tiene una responsabilidad también en Garoña y en aquellos municipios que necesitan el acompañamiento de las administraciones y esto no solo para asentar empresa sino también para atraer nuevos proyectos de inversión».

Además, Maroto expuso que el año pasado, España recibió 38.200 millones de euros en inversión extranjera y se mostró partidaria de que «esa inversión de beneficios del país que no sea una inversión concentrada solo en los grandes focos de captación de inversiones». Y por eso, remarcó, «el proyecto del mapa industrial va a ser un proyecto de futuro, un proyecto de largo plazo, porque requiere de inversiones, de conocer cuáles son las necesidades de los polígonos y se trabajará en Garoña y también en las cuencas mineras».

«Hay que tener una mirada de proyecto de futuro», aseveró, y concluyó: «Aquí, las derechas hablan mucho pero en realidad han trabajado poco por el futuro de esta comarca y de esta comunidad autónoma».