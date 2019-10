Horóscopo de hoy 6 de octubre de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy domingo EL NORTE Domingo, 6 octubre 2019, 10:07

Aries

Los malentendidos amorosos le van a preocupar. Haga buen uso de los últimos ingresos. Con el apoyo de sus superiores trabajará muy a gusto. Consulte con su médico ese persistente agotamiento.

Tauro

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Buen día para hacer números y ver dónde puede ahorrar. En su empresa estarán encantados con sus proyectos. No retrase su visita al dentista.

Géminis

Si está pensando en terminar su relación, hágalo ya. Reflexione sobre la oferta económica que le hicieron. Las cosas del trabajo van bien, solo es un bache puntual. No abuse de los restaurantes de comida rápida.

Cáncer

Su gran corazón hará fácil la vida familiar. No niegue su apoyo económico a un amigo, se sentirá bien. Descubrirá que cometió un error en el trabajo. Debe vigilar los horarios y la calidad de sus comidas.

Leo

Dialogue con su pareja sin intentar imponerse. Planifique el modo en el que gastará su dinero. Agárrese a su silla y no la suelte, luche por mantener su puesto. Ligeras molestias de tipo alérgico.

Virgo

El amor de los demás será su recompensa. Jornada financiera muy positiva. Centre sus esfuerzos en mejorar su rendimiento en el trabajo. Estupendo estado de salud, tanto físico como mental.

Libra

Dedique hoy algo de tiempo a la familia. Un pago que olvidó puede descabalar su presupuesto. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. Debe vigilar su sistema circulatorio.

Escorpio

Ocasión para hacer felices a las personas que ama. Revise las deudas que tiene pendientes. Continúa en buena racha de creatividad laboral. Continúe con el ejercicio físico, le sienta muy bien.

Sagitario

Compenetración absoluta con su pareja. Reinvertir sus intereses puede ser un buen negocio. Hable con claridad a sus jefes de las incidencias del trabajo. Sano pero agotado, intente descansar.

Capricornio

En el amor, conseguirá lo que quiera. Su economía prospera gracias a su intuición. Sus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud. Le toca vivir una jornada dinámica.

Acuario

Día para relacionarse con diferentes personas. Las finanzas están al alza. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Los huesos pueden resentirse si se excede con el deporte.

Piscis

Situaciones favorables para encandilar a su pareja. No piense tanto en el dinero y disfrútelo. Su progreso profesional no tiene freno. Cuídese más: mantenga la línea y no cometa excesos.