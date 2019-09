Horóscopo de hoy 18 de septiembre de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy miércoles EL NORTE Valladolid Miércoles, 18 septiembre 2019, 07:12

Aries

Su vida familiar anda revuelta últimamente. Hoy sus cuentas le dejan respirar. Laboralmente, tendrá que tomar decisiones importantes. Las piernas serán las zonas corporales más delicadas.

Tauro

Hoy está con ganas de pelea, intente evitar a su pareja. Controle su afán consumista y reduzca sus gastos. No se fíe de las propuestas laborales tan maravillosas, medítelas. Si tiene una mente sana también tendrá un cuerpo sano.

Géminis

En el amor, día apasionado. Cuidado con las próximas operaciones financieras. En el plano profesional, aumento de sueldo. Desaparecerán las angustias que le aquejan.

Cáncer

Intente no sentirse defraudado con su relación; siga luchando. No se meta en los asuntos económicos de los demás. Puede conseguir que todo funcione con armonía en el trabajo. Su salud, no es tan fuerte como piensa.

Leo

Olvide ese antiguo amor y mire al frente. No descuide los asuntos inmobiliarios. Debido a su constancia, conseguirá un buen trabajo. Un asesoramiento médico es necesario para mejorar su salud.

Virgo

Intente mantener la química en su relación de pareja. Buen momento en la cuenta corriente. Centre sus esfuerzos en mejorar su rendimiento en el trabajo. Problemas de gases ocasionados por malas digestiones.

Libra

Es muy posible que se produzca un reencuentro amoroso. La fortuna está de su parte, puede zanjar las deudas. Procure no descuidar a los clientes. Desorden hormonal ocasionado por el estrés.

Escorpio

La nueva relación marcha, no se agobie. No espere que el dinero caiga del cielo, muévase. En el trabajo, puede aspirar al puesto que desea. Muy fuerte de salud.

Sagitario

Sentirá cierta nostalgia de un amor perdido. Sus iniciativas financieras van a tener un gran éxito. Súbase al carro tecnológico o no será competitivo. Debe dedicar un poco más de tiempo a cuidarse.

Capricornio

Su libertad es importante, háblelo con su pareja. Cuente con la posibilidad de mejorar su economía. Dentro de poco llegará el trabajo de su vida. Vital, lo que repercutirá positivamente en su salud.

Acuario

El entendimiento con su pareja puede ser perfecto. Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras. Es un buen momento para cambiar de trabajo. Le ronda un malestar general de carácter griposo.

Piscis

Por fin encontrará la armonía con la persona amada. Nuevas oportunidades para conseguir objetivos financieros. Tendrá nuevas tareas laborales. Intente modificar sus malas costumbres alimenticias.