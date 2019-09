Dos jóvenes rusos crean una muñeca de la Princesa Leonor Leonor el día que recogió el Toisón de Oro y la muñeca que retrata a la Princesa de Asturias con ese mismo vestido / AFP Group / Dani Duch Ambos tienen la intención de presentarla a los coleccionistas de 'Barbie' en España ALAIN MATEOS Madrid Martes, 3 septiembre 2019, 15:41

Leonor, primogénita de los Reyes de España, ya tiene su primera muñeca desde que ostenta el título de Princesa de Asturias. Una figura de plástico con el tamaño exacto al de la conocida muñeca 'Barbie' y que estará expuesta el próximo 8 de septiembre en la Convención Oficial de Coleccionistas de Barbie en España. Los autores de la obra son dos jóvenes rusos amantes de la cultura española y que ya tienen experiencia en hacer este tipo de objetos basados en personajes famosos. No es la primera vez que la Familia Real española es representada por los jóvenes Vasili Barbier y Sergey Amelkov, creadores de 'AFD Group'. Tanto el rey Felipe VI como la reina Letizia, esta en dos ocasiones, fueron retratados en figuras de plástico por estos artistas. Ahora, el turno es para la Princesa de Asturias, aunque Leonor no es la primera vez que se ve representada en una muñeca.

Desde su nacimiento, Leonor de Borbón y Ortiz, entonces infanta de España y futura heredera al trono, siempre fue objeto de deseo por parte de los escultores y diseñadores. El Museo de Cera de Madrid realizó una estatuta de la pequeña en octubre de 2014 -entonces tenía nueve años-, meses después de la abdicación de Juan Carlos I y posterior coronación de Felipe VI. Antes, cuando era bebé la empresa alicantina 'Muñecas Berenguer' sacó a la venta un producto con la imagen de la recién nacida y con diferentes accesorios textiles para que los niños pudiesen vestirla a su gusto. En los inicios de la etapa colegial de Leonor, la empresa 'Antonio Juan' fue la que reprodujo el nuevo producto; se comercializaba con el uniforme del colegio y con unos rizos rubios en su pelo que la hacían distinguirse del resto de muñecas.

Imágenes de las muñecas y de la escultura de cera de la Princesa Leonor / Morell

Ahora, la empresa 'AFD Group' presenta a Leonor con un vestido de color azul pastel, el mismo que vistió para las grandes ocasiones como el día en que recibió el Toisón de Oro a manos de su padre o el de su primera intervención en un acto oficial. «Examinamos docenas de fotos y vídeos para captar los detalles más pequeños, las particularidades y las características que hacen que la muñeca se vea como la persona que se supone debe retratar. Estudiamos cuidadosamente el vestuario de Leonor tratando de elegir telas y accesorios tan similares como fuese posible, elegir un color de cabello y maquillaje a juego», cuenta la empresa especialista en realizar muñecas de figuras famosas.

La elaboración del producto tiene una duración de un mes y medio. Para los diseñadores se trata de un proceso costoso puesto que «se debe amar y respetar a la persona que se está representando». Los rasgos faciales son los más difíciles: «La cara se pinta con múltiples capas pequeñas, el cabello se enraíza y se peina, la tela para el atuendo se selecciona cuidadosamente, luego se realizan muchos otros pasos y finalmente hay una sesión de fotos», cuenta 'AFD Group'.

Enamorados de España

Los jóvenes rusos, además de la muñeca de la Princesa de Asturias, también expondrán en la Convención Oficial de Coleccionistas de Barbie en España a su madre, la reina Letizia. Esta última muñeca será comercializada -la de Leonor no está a la venta- a un precio de 200 euros. La figura de la Reina está representada con un vestido azul oscuro, el mismo que estrenó en los cursos de verano de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias en julio del año pasado. La admiración por Letizia no es nueva para estos jóvenes. Hace cuatro años recrearon otra muñeca con un vestido gris largo, el que lució durante la cena previa a la boda de los Duques de Cambridge. «Nos gusta la Reina por su belleza, imagen elegante y su trabajo de caridad que consideramos muy importante», matizan desde la empresa de muñecas.

Imágenes de las muñecas de la Reina Letizia. La primera arriba, la segunda abajo / AFD Group

Los creadores de 'AFD Group' cuentan de donde procede este interés por la Familia Real española: «Estamos enamorados de España y de la cultura española. Creamos una breve línea de muñecas de retratos de Sara Montiel que fueron muy apreciadas por sus fans. También estamos planeando crear otros productos que representen figuras destacadas de España», afirman entusiasmados los jóvenes rusos.