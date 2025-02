Alemania prorroga y endurece las restricciones por el coronavirus

juan carlos barrena Berlín Miércoles, 25 de noviembre 2020, 22:27 Comenta Compartir

El gobierno de Berlín y los ejecutivos de los 16 estados federados germanos acordaron este miércoles prorrogar hasta principios de enero las severas restricciones dictadas a principios de este mes y endurecer aún más varias de las medidas para combatir la epidemia de coronavirus, entre estas últimas las condiciones para el funcionamiento de los comercios y las limitaciones de los contactos personales. La canciller federal, Angela Merkel, y los primeros ministros de los «Länder» pretenden con ello recuperar el control de la pandemia antes de las festividades navideñas y conseguir un claro retroceso de las infecciones, que actualmente se mantienen a un nivel elevado, pero estable de casi 20.000 nuevos casos diarios, mientras los fallecimientos registraron un nuevo récord nacional con 410 muertos en las últimas 24 horas en Alemania hasta un total de casi 15.000.

«No podemos perder más tiempo. Las cifras de fallecidos son tan elevadas como si se estrellara todos los días un gran avión de pasajeros», dijo el primer ministro de Baviera, Markus Söder, a la hora de plantear el endurecimiento de las restricciones en todo el país durante la reunión, según fuentes de la misma. Tras exponer que «el aumento exponencial de las cifras de infectados se ha roto» y subrayar que «la curva de aumento escalado se ha convertido en un desarrollo plano», Angela Merkel subrayó en la posterior rueda de prensa que «necesitamos un esfuerzo más», a la hora de justificar las medidas adoptadas, que «deberán mantenerse hasta principios de enero». La estabilización de las infecciones «no es aún suficiente», añadió la canciller federal, quien destacó que el país «está todavía demasiado lejos» del objetivo de reducir los nuevos contagios a menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes en un plazo de siete días.

«La situación no nos permite levantar las medidas adoptadas en noviembre», dijo Merkel. Agregó que las decisiones adoptadas por el gobierno federal y los ejecutivos federales ayudarán «a tener claridad durante el tiempo que tenemos por delante, que va a ser un tiempo difícil». De la reunión salieron normas más estrictas aún para los contactos personales. Angela Merkel y los jefes de los gobiernos regionales acordaron la prohibición de las reuniones de más de cinco personas en el exterior o en un domicilio con amigos o familiares a partir del 1 de diciembre. Todos no podrán pertenecer a más de dos hogares y los niños menores de 14 años quedan excluidos de la cuenta. Hasta ahora los encuentros estaban limitados a diez personas de dos hogares. Solo se aliviará esa estricta norma entre el 23 de diciembre y el 1 de enero con motivo de las festividades navideñas. Entonces estarán permitidas las celebraciones en un hogar pero con un máximo de diez personas, también ajenas al mismo y con varios domicilios pero «del más estrecho entorno familiar». Los menores de 14 años no entran tampoco en esa cuenta.

Para ayudar a reducir los contactos personales antes de las festividades navideñas y evitar contagios durante las mismas, los jefes de los gobiernos federal y federales acordaron también adelantar el comienzo de las vacaciones al 19 de diciembre en todo el país. Varios primeros ministros hicieron un llamamiento a la población para someterse a «cuarentenas voluntarias» de jóvenes y adultos que ayuden a minimizar los riesgos de infección pensando sobre todo en los más mayores de las familias. Aunque existe consenso en que colegios y guarderías deben permanecer abiertos pese a la pandemia, la canciller federal y los jefes de gobierno regionales no pudieron ponerse sin embargo de acuerdo sobre medidas comunes para reducir el riesgo de contagio en los centros escolares ante la reticencia de algunos estados federados.

El acuerdo alcanzado por Merkel y los primeros ministros de los Länder contempla que los comercios de grandes superficies de más de 800 metros cuadrados deberán controlar severamente su aforo y no permitir la presencia de más de un cliente por cada 20 metros cuadrados. En el caso de las tiendas con menos de 800 metros cuadrados solo podrá haber un cliente por cada 10 metros cuadrados de superficie. Unas limitaciones que pueden dar lugar a largas colas a las puertas de los supermercados y otras tiendas con artículos de primera necesidad. El uso obligatorio de mascarilla se amplía además al exterior y los aparcamientos de los comercios. La población es llamada además a realizar las compras navideñas también entre semana, para evitar aglomeraciones los fines de semana en las calles y los grandes centros comerciales.

El día de Nochevieja no habrá grandes celebraciones públicas ni espectáculos pirotécnicos como la fiesta que anualmente congrega a miles de personas ante la Puerta de Brandeburgo en Berlín. La canciller federal y los primeros ministros regionales decidieron además prohibir el lanzamiento de fuegos de artificio y petardos en lugares públicos como calles y plazas, aunque permitirán la venta y compra de esos artículos para su uso privado. En ese sentido apelaron a la población para que se realicen esos lanzamientos desde los propios hogares y sin reunirse con gente extraña a los mismos. Esta medida tiene como fin descargar de trabajo a los bomberos y las fuerzas de seguridad y sanitarias.

Los ejecutivos federal y federales decidieron mantener vigente un mes más el cierre en todo el país de bares, restaurantes y hoteles y residencias de carácter turístico, así como la totalidad de los locales y centros culturales y deportivos, desde teatros, cines y museos a pabellones, piscinas y gimnasios. También se pusieron de acuerdo en la aplicación de medidas restrictivas más severas en aquellas ciudades o regiones donde la incidencia de las infecciones supere los 200 casos por cada 100.000 habitantes en una semana. Esta disposición supone una concesión ante la población, ya que hasta ahora se agudizaban las restricciones cuando la incidencia del virus superaba los 50 casos por cada 100.000 habitantes en siete días.