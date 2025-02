Hyundai cierra 2024 como la tercera marca más vendida en España

Hyundai Motor España logró una facturación de 1.313 millones de euros en 2024, lo que supone un aumento del 10,4% respecto al ejercicio anterior, al tiempo que comercializó 64.853 unidades, un 10,1% más frente a las 58.890 de 2023, según ... ha detallado el fabricante surcoreano en su presentación de resultados este viernes en Madrid.

«Ha sido un año espectacular, ha sido récord para nosotros que hemos batido», ha comentado el presidente y director general de Hyundai Motor España, Leopoldo Satrústegui.

«Conseguimos casi llegar a los 65.000 coches que nos pusimos al principio del año como objetivo y el año pasado, con un mercado de justo un poquito más de un millón de coches, hemos crecido, un muy buen año para Hyundai», ha añadido.

En este sentido, el directivo destacó que su marca es «bastante rentable para los concesionarios», y detalló que se colocó el año pasado como la tercera marca por volumen de ventas en la península y Baleares, detrás de Renault y Toyota, llegando a alcanzar una cuota de mercado del 6,4% (6,3% en 2023 y 7,3% en 2022).

En concreto, Hyundai Motor España ha detallado que este año obtuvo una rentabilidad del 2% a través de su red de concesionarios, más alto que el 0,8% del mercado.

«Pensamos que una marca tiene que ser rentable para su red de concesionarios, no solo compites en el mercado con otros productos, sino que cada vez más compites en el mercado con otras marcas a través de tu red de concesionarios, es decir, si los concesionarios tienen varias marcas, nosotros queremos ser la marca rentable y con la que nuestros concesionarios inviertan su tiempo, sus esfuerzos y su dinero», ha añadido el presidente de Hyundai España.

No obstante, ha dicho que este año ha sido un ejercicio más difícil por el aumento de la oferta y la bajada en la demanda y la llegada de nuevos competidores, lo que ha hecho que su rentabilidad caiga medio punto porcentual desde el 2,5% de 2023 al 2% en 2024 tras el 3% que alcanzó la marca en 2022.

Con todo, desde el grupo surcoreano han subrayado que el Hyundai Tucson fue el tercer modelo más vendido en 2024 en la Península y Baleares con 20.954 unidades, detrás del Dacia Sandero, que ocupó el segundo, y el Toyota Corolla que ocupó el primero.

Además, el director general de la marca también dha detallado que la cuota que obtuvieron los coches eléctricos en su mix de ventas el año pasado ha sido del 2,3%, y que este año planean duplicarla hasta el 5% o 6%.

Terceros en ventas a particulares

Por otro lado, Hyundai señaló que quedó en el tercer puesto de las marcas más vendidas a través del canal de particulares con 34.550 unidades, por detrás de Dacia y Toyota. Este canal representó un el 57% de sus ventas por canales, por delante de Empresas que fue el 22% y el 'rent a car' que fue el 21%.

«Vamos a reforzar nuestra parte de flotas, vamos a ser más activos con el canal de Empresa, vamos a estar más encima de los concesionario para conseguir clientes de empresas y luego pues tendremos también que ser un poco más agresivos», ha sostenido el presidente de la filial en España refiriéndose a la estrategia este año para conseguir crecer en este canal.

Sobre la financiación de su red de concesionarios con Hyundai Finance, en 2024 obtuvieron una facturación de 524 millones con el cliente final y un 65% de sus ventas el año pasado fueron financiadas.

Normativa CAFE y Plan Moves III

Hyundai lanzó el año pasado su plan global de electrificación 'Hyundai Way' con el que buscan llegar a la cifra de dos millones de vehículos vendidos al año para 2030 y con la que tiene una inversión prevista de 81.000 millones de euros entre 2024 y 2033.

«Somos una marca que ha sabido adaptarse bien a la situación del mercado, y estamos en un momento de un poco de incertidumbre, no se sabe bien qué va a pasar, si habrá 'CAFE' o no, si se va a extender, si se va a ir, si se va a parar o no, pero nosotros vamos a ser capaces de adaptarnos», ha dicho Satrústegui sobre la entrada de la normativa europea que prevé sanciones para aquellos fabricantes que no logren reducir el número de emisiones de CO2 de sus vehículos vendidos en la UE a 93,6 gramos por kilómetro.

En este sentido, el presidente del grupo surcoreano en España ha afirmado que «ha sido una desgracia» la suspensión del Plan Moves III, tras el rechazo al 'decreto ómnibus' el pasado 22 de enero en el Congreso de los Diputados.

«Justo en el año en el que más necesidad tenemos los fabricantes de que crezca el mercado de eléctricos. Nosotros no podemos cubrir el Plan Moves. No podemos asumir esta transferencia y esperamos que se pueda resolver rápido, y esperamos tener un plan mejor que el Moves, que funciones mejor, con un 5% de los eléctricos, se ve que no ha funcionado aquí, hay planes que han funcionado en Alemania, en Francia y Portugal, ahora necesitamos un plan que funcione», ha apostillado.

Finalmente, el directivo de la filial de Hyundai en España ha detallado que su programa de 'Carsharing' Rural Vive se ha activado en 56 municipios y tiene 5.867 usuarios registrados con 23.456 reservas utilizadas 712.456 kilómetros conducidos. Además, la marca planea este año en el país el lanzamiento de su nuevo Inster e Inster Cross, así como del Ioniq 9 y el Ioniq 6.