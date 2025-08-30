BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya Fansxlife

Cómo acceder al paddock y la parrilla de salida de MotoGP en Montmeló por una buena causa

V. D.

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:00

En 2024, a los 12 años, Max Villaroig fue diagnosticado con un tumor cerebral. Él y su familia se movilizaron para utilizar una de sus pasiones -el motociclismo- como herramienta de cambio para conseguir más recursos para la investigación del cáncer infantil.

FansxLife lanza una acción de crowdfunding para apoyar la causa de Max con el apoyo de MotoGP. Esta iniciativa forma parte de la campaña Good Max, con una promoción que sortea una experiencia al alcance de muy pocos: poder estar en el paddock y la parrilla de salida del Circuit de Barcelona-Catalunya junto a los pilotos tan sólo unos minutos antes de que empiece el GP de Cataluña, el próximo 7 de septiembre.

Para participar tan sólo hay que hacer una donación antes del 3 de septiembre en www.fansxlife.com/goodmax y entrar en el sorteo de esta experiencia. Todas las donaciones van directamente al Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona para continuar con la investigación del cáncer infantil.

En España, el 70% de las donaciones para investigación del cáncer infantil provienen de fuentes privadas y se han convertido en esenciales para poder continuar este trabajo médico vital.

Max recibe tratamiento en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, un centro de referencia en la investigación del cáncer infantil. De la combinación entre motos, cine y activismo nació Good Max: Furia contra el cáncer infantil, una película protagonizada por el propio Max y que tiene como objetivo visibilizar la necesidad de más recursos para continuar la investigación.

La plataforma FansxLife está gestionada sin lucro y pone en contacto a deportistas, músicos, artistas y eventos con su comunidad de fans a través de acciones de crowdfunding para una causa social.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo outlet de primeras marcas que ha abierto en Burgos
  2. 2 La lotera que ha repartido casi 63 millones en Burgos: «Aún no me lo creo»
  3. 3 Premio histórico en Burgos: un solo ganador de La Primitiva se lleva 62 millones
  4. 4 La nueva heladería de Burgos que ofrece recetas artesanas con sabor a Italia
  5. 5 Seis detenidos por la agresión múltiple en las fiestas de Roa que dejó herido al teniente de alcalde
  6. 6 El humo de los incendios de León y Zamora llega hasta Burgos
  7. 7 Un accidente múltiple en Burgos deja una mujer herida
  8. 8 Detenido en Miranda tras ser sorprendido con 2,5 kilos de marihuana en su casa
  9. 9 Detenido en Burgos un joven por agredir a otro con un objeto contundente de fiesta
  10. 10 Un turismo pierde el control en una rotonda y sufre un aparatoso accidente en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Cómo acceder al paddock y la parrilla de salida de MotoGP en Montmeló por una buena causa

Cómo acceder al paddock y la parrilla de salida de MotoGP en Montmeló por una buena causa