Lambretta lanza una promoción especial para su X125

V. D.

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:00

Desde el pasado 1 de agosto, Lambretta tiene en marcha una promoción exclusiva para su modelo X125, que reduce su precio de 4.999 € a tan solo 4.499 €. Esta oferta estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2025 o hasta fin de existencias.

La Lambretta X125 está equipada con un motor monocilíndrico de 124 cc con refrigeración líquida, que ofrece una potencia de 14,3 CV y está pensada para ofrecer una conducción ideal para moverse por la ciudad o disfrutar de escapadas cortas. Incorpora ruedas de 12 pulgadas, frenos de disco con ABS de doble canal y un chasis que aporta robustez y ligereza.

El equipamiento de serie incluye sistema de arranque sin llave (keyless), iluminación LED en todos sus componentes, pantalla digital multifunción con velocímetro analógico y una suspensión delantera de doble brazo que mejora la estabilidad y el confort de marcha.

El modelo está disponible en cuatro colores: Super Black (negro), Amaro Red (rojo), Gloss Grey (gris) y Glacier White (blanco).

Este scooter de la legendaria firma de origen italiano destaca por su estética urbana de líneas angulosas que no renuncia al carácter clásico de la marca. La promoción es válida en la red oficial de concesionarios Lambretta en España.

