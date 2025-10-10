BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
Jim Baumbick, presidente de Ford Europa P.F.

Ford nombra a Jim Baumbick Presidente de Ford Europa

Canal Motor

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:58

Comenta

Jim Baumbick ha sido nombrado presidente de Ford Europa, con efecto a partir del 1 de noviembre.

En este cargo, Baumbick, quien más recientemente ha trabajado como vicepresidente de Desarrollo Avanzado de Productos, Cycle Plan y Programas, dirigirá la dirección estratégica de la unidad de negocio europea de la compañía para impulsar una mayor alineación con los socios clave en la región, desarrollar productos relevantes para los clientes europeos y lograr una ejecución más rápida y eficiente.

Baumbick reportará a John Lawler, vicepresidente de Ford. Baumbick ha ocupado una variedad de roles en Ford, incluyendo el de director global de desarrollo de productos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grave accidente deja una mujer herida y retenciones kilométricas en la AP-1, en Burgos
  2. 2 Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
  3. 3 Más de 13.000 euros de renta separan al barrio más rico del más pobre en Burgos
  4. 4 Herido un joven en un aparatoso accidente en la N-122 en Burgos
  5. 5 El secreto de la gastronomía georgiana que se esconde en un bar de Burgos
  6. 6 El pueblo de Burgos que vende cuatro parcelas para construir viviendas
  7. 7 La granja de un pueblo de Burgos que duplicará su número de cerdos
  8. 8 Hallan muerto a un hombre en la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro
  9. 9 Las obras en las antiguas naves de Manuel Altolaguirre se encarecen en 163.000 euros
  10. 10 Tres detenidos y ocho multas por irregularidades laborales durante la vendimia en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Ford nombra a Jim Baumbick Presidente de Ford Europa

Ford nombra a Jim Baumbick Presidente de Ford Europa