Casado sugiere al líder del PSOE que piense en «coaliciones de gobierno» El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (i) saluda al líder del PP, Pablo Casado. / EFE Propone que el ganador de las elecciones se lleve una prima de diputados para evitar los bloqueos RAMÓN GORRIARÁN Madrid Martes, 9 julio 2019, 20:31

Pablo Casado se reunió durante poco más de una hora con Pedro Sánchez y no hubo novedades. El líder del PP ratificó a su interlocutor que su partido no va a facilitar con la abstención su investidura. También volvió «a tender la mano» para alcanzar pactos de Estado. Hasta once ve factibles.

Pero Casado también mostró su hartazgo por la situación de bloqueo, y además de instar a Sánchez a que «nos saque de este bucle político» y encuentre apoyos para la investidura, apuntó que igual ha llegado el momento para que Sánchez empiece a pensar en «coaliciones de gobierno» en vez de pedir abstenciones a PP y Ciudadanos para facilitar su reelección.

«Tiene que ser él quien consiga los votos, hemos hablado demasiado de abstenciones e igual hay que empezar a hablar de coaliciones de gobierno». Aunque a preguntas posteriores negó que estuviera pensando en una coalición gubernamental del PSOE con Unidas Podemos. «No seré yo quien desee esa coalición porque dificultaría los pactos de Estado», apuntó para dejar en el aire qué pretendía decir.

El líder del PP además puso sobre la mesa una reforma de la ley electoral para romper el bloqueo. Descartó la reforma constitucional para modificar el artículo 99 porque es contrario a tocar la Carta Magna, pero se declaró abierto a que el ganador de las elecciones, «como en Grecia», reciba una prima de diputados, 50 en el caso heleno, que garantice la mayoría parlamentario del vencedor. Una recompensa que evitaría los quebraderos de cabeza de la investidura cuando el ganador de se encuentra en minoría en el Congreso.