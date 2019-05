Directo | Las pericias de las defensas del procés derivan en una clase sobre la no violencia de Gandhi o Luther King

Melchor Saiz Pardo

La segunda testigo de la mañana es Marina Garcés, profesora de filosofía e integrante de En Peu de Pau; "Tengo un café pendiente con Cuixart", afirma. Marchena le corta. "Diga si tiene relación con alguno de los acusados", le reprocha. Habla sobre el 20 de septiembre y el cerco a la Consejería de Economía. "Era un ambiente tranquilo e interrogante. Había gente de todo tipo. No había ningún tipo de hostilidad", remarca la ensayista. "Si empezamos con las décimas de fiebre... perdemos el tiempo".... Marchena vuelve a emplearse a fondo para acotar el interrogatorio. "La fiebre no tiene ninguna trascendencia jurídica. No me replique. No me hable de su fiebre, hable de cómo fue a votar", señala a la ensayista, que abandona el tono jovial que tenia para explicar que fue a vota a un colegio de Barcelona. La testigo habla de los "incompresible" de la prohibición de la votación y se lleva otra reprimenda. "Yo el 1 de octubre, aluciné". "Usted no viene aquí para expresar su grado de alucinación o su grado febril. Sino a explicar lo que pasó. Todas sus apreciaciones personales no tienen ningún interés. Aunque le encantaría explayarse. Su valoración personal no interesa al personal y nos hace perder el tiempo", explica. "La apreciaciones emotivas", insiste el juez. Abronca a la testigo por usar un "guión". El interrogatorio de Garcés está siendo uno de los más accidentados del juicio. Marchena está visiblemente irritado con la testigo y sus comentarios.