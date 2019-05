Felipe VI recibe a los presidentes del Congreso y Senado El Rey saluda a Meritxell Batet. / Efe Es el primer paso para iniciar la ronda de consultas tras la que el Rey propondrá a Pedro Sánchez para la investidura ANDER AZPIROZ Madrid Miércoles, 22 mayo 2019, 17:45

Felipe VI ha recibido esta mañana en audiencia a los recién elegidos presidentes del Congreso y Senado, quienes han dado cuenta al jefe del Estado de las composiciones de las mesas de ambas cámaras legislativas.

La primera en llegar a Zarzuela ha sido Meritxell Batet. La exministra de Política Territorial ha posado junto al Monarca antes de mantener la primera reunión conjunta. Una hora después el turno ha sido para el también socialista Manuel Cruz.

La visita de los presidentes de ambas cámaras al monarca supone el primer paso ante la ronda de consultas que Felipe VI abrirá en breve con los líderes políticos antes de proponer un candidato a la investidura. Será en los próximos días cuando Batet elabore la lista con los representantes que participarán en los contactos y se la entregue al jefe del Estado, que no interviene en su confección.

Esta ocasión se presenta mucho más sencilla para el jefe del Estado que las rondas que tuvo que llevar a cabo tras las generales de 2015 y 2016. En el primer caso, Mariano Rajoy rehusó postularse a la Presidencia, pese a ser el ganador de las elecciones. Tras un segundo encuentro con los dirigentes de los principales partidos, el monarca propuso a Pedro Sánchez, pero el socialista no logró la mayoría necesaria en el Congreso debido al voto en contra de Podemos.

Aún no hay fecha para iniciar esta ronda de consultas, aunque el PSOE baraja la última semana de junio o primera de julio para intentar una investidura a la que con toda seguridad se presentará el presidente en funciones. Sánchez necesitará obtener la mayoría absoluta -176 escaños- en primera votación o mayoría simple en la segunda, para lo que necesitaría, como mínimo, una asbtención de Esquerra o Junts per Catalunya. De no lograrla, comenzaría a correr el reloj para una nueva convocatoria electoral en un plazo de dos meses.