Conéctate con el Sabor de Burgos: La Exquisita

Martes, 17 de junio 2025, 13:04 Compartir

En la calle Antonio Machado, 4, justo al lado del Parque Virgen del Manzano, se encuentra una cafetería que hace justicia a su nombre: La Exquisita Café Bar. Este bonito local se ha convertido en uno de los favoritos para los que quieren un espacio amplio, tranquilo y acogedor, donde disfrutar del mejor bizcocho casero con un exquisito café y deliciosos pinchos acompañados de un buen vino.

Desde primera hora de la mañana, La Exquisita abre sus puertas con un amplio horario de lunes a viernes de 8:00 a 23:00 horas, adaptándose también con horarios especiales los fines de semana. Es el sitio perfecto para empezar el día con mucho sabor, en particular con un trozo de sus bizcochos más populares, el de naranja o de plátano…cada día los preparan de distintos sabores, visítales también por la tarde para merendar o para tomar una buena copa tranquila.

La calidez, limpieza y su cuidada decoración invitan a quedarse. Además de sus desayunos con bizcochos caseros, no dejes de probar toda la gran variedad de tortillas que preparan cada mañana, desde la clásica de patata hasta de cecina y queso de cabra, jamón york y queso…sin olvidarnos de su gran variedad bocadillos y pequeñas hamburguesas, una alternativa al desayuno dulce riquísimas.

Y si te animas a convertirte en cliente habitual, La Exquisita Café Bar premia tu fidelidad: con su tarjeta de desayunos y pinchos, acumulas sellos, que, al completar la tarjeta, obtendrás descuentos. Una forma más de agradecer a quienes día a día visitan este local.

A mediodía, se transforma en el lugar perfecto para comer un buen pincho con tu pareja o amigos, de pulpo, langostinos, bonito, capataz…y muchos más. Al atardecer es perfecto para tomar una cerveza o una copa y desconectar de un largo día de trabajo.

LA EXQUISITA Instagram: @laexquisitacafebar

Dirección: Calle Antonio Machado, 4, 09005 Burgos.

Teléfono: 666 724 505

La Exquisita Café Bar se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible en Burgos, donde la calidad no solo está en el producto, sino también en cada sonrisa y gesto. Estamos seguros que también va a ser tu lugar imprescindible de todos los días.

¿Aún no lo conoces? Pásate por C. Antonio Machado, 4, y descubre por qué La Exquisita no es solo un café bar, es una experiencia para repetir.

Temas

Publicidad

Burgos