La Lorencita: el sabor de siempre, en un espacio renovado
La Lorencita reabre sus puertas con un aire renovado en Burgos
Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:54
En pleno corazón de la calle San Lorenzo, un lugar muy querido por los burgaleses vuelve a abrir sus puertas con más fuerza que nunca. La Lorencita estrena nueva etapa tras una reforma que respeta su esencia y le da un aire renovado, convirtiéndolo en un punto de encuentro donde tradición y modernidad se dan la mano.
Lo que nació hace más de una década como un bar de tapas impulsado por la familia Juarreño, nombre ligado desde 1936 a la repostería burgales, se transforma ahora en un espacio más amplio y acogedor, con comedor y salones que invitan a disfrutar en compañía.
Cocina burgalesa con toques actuales
La nueva carta de La Lorencita combina lo mejor de la cocina tradicional con propuestas adaptadas a los tiempos. Pinchos recién elaborados, raciones para compartir y opciones pensadas para todos los gustos componen una oferta gastronómica honesta, de calidad y llena de sabor. Entre sus imprescindibles destacan especialidades premiadas como el bacalao, el solomillo, el cuadrado de morcilla o el turrón de foie.
Un ambiente que respira historia
La madera y la piedra natural del edificio son protagonistas de un espacio que ha sabido integrar pasado y presente. El resultado es un local cálido y funcional, donde cada detalle refleja el legado de cuatro generaciones dedicadas a la cocina y la hospitalidad.
JUARREÑO PASTELERÍA
-
-
Direcciones: Plaza Mayor, 25. Calle Vitoria, 182. Soportales de Antón, 8. Plaza Alonso Martínez, 7
-
Teléfono: 947 213 490
-
Email: info@juarreno.com
-
Horarios: 9:30 a 21:30 horas.
Mucho más que un bar
La Lorencita no es solo un bar renovado: es un homenaje familiar a quienes, en 1936, comenzaron con la taberna «Vinos y Comidas El Juarreño». Hoy, Fidel y Mónica continúan ese camino con ilusión, manteniendo viva la esencia de la cocina burgalesa y compartiéndola con toda la ciudad.
Un lugar para saborear, compartir y disfrutar en el corazón de Burgos.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.