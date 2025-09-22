La Lorencita: el sabor de siempre, en un espacio renovado

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:54 Compartir

En pleno corazón de la calle San Lorenzo, un lugar muy querido por los burgaleses vuelve a abrir sus puertas con más fuerza que nunca. La Lorencita estrena nueva etapa tras una reforma que respeta su esencia y le da un aire renovado, convirtiéndolo en un punto de encuentro donde tradición y modernidad se dan la mano.

Lo que nació hace más de una década como un bar de tapas impulsado por la familia Juarreño, nombre ligado desde 1936 a la repostería burgales, se transforma ahora en un espacio más amplio y acogedor, con comedor y salones que invitan a disfrutar en compañía.

Cocina burgalesa con toques actuales

La nueva carta de La Lorencita combina lo mejor de la cocina tradicional con propuestas adaptadas a los tiempos. Pinchos recién elaborados, raciones para compartir y opciones pensadas para todos los gustos componen una oferta gastronómica honesta, de calidad y llena de sabor. Entre sus imprescindibles destacan especialidades premiadas como el bacalao, el solomillo, el cuadrado de morcilla o el turrón de foie.

Un ambiente que respira historia

La madera y la piedra natural del edificio son protagonistas de un espacio que ha sabido integrar pasado y presente. El resultado es un local cálido y funcional, donde cada detalle refleja el legado de cuatro generaciones dedicadas a la cocina y la hospitalidad.

JUARREÑO PASTELERÍA Web: https://juarreno.com/

Direcciones: Plaza Mayor, 25. Calle Vitoria, 182. Soportales de Antón, 8. Plaza Alonso Martínez, 7

Teléfono: 947 213 490

Email: info@juarreno.com

Horarios: 9:30 a 21:30 horas.

Mucho más que un bar

La Lorencita no es solo un bar renovado: es un homenaje familiar a quienes, en 1936, comenzaron con la taberna «Vinos y Comidas El Juarreño». Hoy, Fidel y Mónica continúan ese camino con ilusión, manteniendo viva la esencia de la cocina burgalesa y compartiéndola con toda la ciudad.

Un lugar para saborear, compartir y disfrutar en el corazón de Burgos.

