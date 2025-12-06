TecnoBurgos for Kids celebra su segunda edición con más de 200 escolares para impulsar las vocaciones tecnológicas en Burgos El Fórum Evolución acoge una jornada de robótica educativa que combina aprendizaje, creatividad y trabajo en equipo, reforzando el compromiso del Ayuntamiento y la Fundación ASTI con el talento joven

El Fórum Evolución se llenó el pasado 5 de diciembre de energía, curiosidad y entusiasmo con la celebración de la II edición de TecnoBurgos for Kids, un evento de robótica educativa dirigido a alumnado de 5º y 6º de Primaria de diversos centros de Burgos. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Burgos a través de ProBurgos y desarrollada junto a la Fundación ASTI, ha reunido este año a más de 200 escolares, consolidándose como una cita de referencia para acercar la tecnología a los más jóvenes.

El objetivo de este encuentro es claro: despertar el interés por la tecnología, la programación y la robótica desde edades tempranas, promoviendo competencias STEM esenciales para el futuro. La actividad se ha convertido en un espacio dinámico, práctico y motivador donde los niños aprenden jugando, al tiempo que descubren cómo la tecnología forma parte del mundo que les rodea.

La jornada comenzó con la recepción de los centros a primera hora de la mañana

Tras la bienvenida institucional, se ofreció a los participantes una breve explicación teórica sobre el funcionamiento de los robots y los principios básicos de la programación. A continuación, llegó uno de los momentos más esperados: el reto robótico. Los escolares, organizados en equipos, recibieron un kit robótico y se pusieron manos a la obra. Su misión era programar y configurar su robot para superar una serie de pruebas diseñadas para poner a prueba su creatividad, capacidad de resolución de problemas y habilidades técnicas.

Durante casi una hora, el Fórum Evolución se convirtió en un auténtico laboratorio tecnológico

Los niños debatían estrategias, probaban distintas configuraciones, ajustaban sensores o corregían errores de programación mientras los profesores acompañaban con orgullo su proceso. Según los organizadores, este año se ha observado «un notable aumento en el entusiasmo y la iniciativa», señal de que los alumnos llegan cada vez más preparados y con una predisposición creciente hacia la tecnología.

El evento ha destacado también por el alto grado de implicación de los participantes, quienes demostraron no solo habilidades técnicas, sino también un sólido espíritu colaborativo. «El trabajo en equipo es esencial en este ámbito. Aquí aprenden que la tecnología no es solo cuestión de programación, sino también de comunicación, organización y confianza mutua», explicó la responsable de la actividad, que valoró muy positivamente el desempeño general del alumnado.

Tras la fase de entrenamiento llegó la competición final, en la que los equipos midieron el rendimiento de sus robots sobre el escenario. Hubo momentos de nervios, celebraciones y sorpresas, en un ambiente marcado por la deportividad y el compañerismo. El acto ha concluido con la entrega de premios, en la que participó Andrea Ballesteros y acompañantes, que reconoció el esfuerzo de los grupos más destacados, aunque todos los participantes recibieron un reconocimiento por su implicación.

Respecto al futuro, la organización señala que muchos niños ya visualizan carreras relacionadas con la ingeniería, la informática o el diseño tecnológico.

«Los chicos cada vez ven con más naturalidad un futuro ligado a la tecnología. Estos talleres les muestran que la programación o la robótica no son conceptos abstractos, sino herramientas reales para crear, inventar y transformar», comentó la coordinadora del evento, Yennyfer Téllez.

El Ayuntamiento subrayó su compromiso con el fomento del talento del futuro, destacando la importancia estratégica de impulsar iniciativas que acerquen la tecnología a las nuevas generaciones y que sitúen a Burgos como un referente regional y nacional en educación STEM. En esta misma línea, la Fundación ASTI continúa trabajando para incentivar vocaciones tecnológicas y dotar a la industria de perfiles cualificados, cada vez más necesarios en un entorno de transformación digital.

Al cierre de la jornada, la valoración fue unánime: alto grado de satisfacción, tanto por parte de los colegios como de los alumnos y la organización. TecnoBurgos for Kids confirma, en esta segunda edición, que aprender tecnología puede ser una experiencia emocionante, accesible y profundamente inspiradora. La cita promete seguir creciendo en los próximos años, guiada por la misión de formar a las mentes que construirán el futuro.

