Burgos celebra en octubre el Mes de la Mujer Rural Las actividades que se llevarán a cabo el 15 de octubre combinan arte, tradiciones y cine

BURGOSconecta Burgos Jueves, 9 de octubre 2025, 13:56

La Asociación de Mujeres Rurales AURA FADEMUR Burgos celebra durante todo el mes de octubre diferentes actividades en torno al Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora el 15 de octubre, con el objetivo de visibilizar el papel fundamental de las mujeres en los pueblos y reivindicar su fuerza, su creatividad y su voz.

Con esta programación, AURA FADEMUR quiere también reivindicar que el mundo rural es mucho más que agricultura y ganadería, y que en nuestros pueblos late una gran riqueza cultural, artística y social que merece ser conocida y valorada.

El programa, que combina arte, tradiciones y cine, se desarrollará en distintas localidades de la provincia: Del 11 al 18 de octubre, se podrá visitar en el Teleclub de Cilleruelo de Abajo, de 18:00 a 20:00 horas, la exposición 'Mujeres y Saberes', en colaboración con el Museo Nacional Thyssen Bornemisza y la Asociación Collalba. Una muestra que invita a redescubrir las tradiciones, costumbres y saberes populares de los pueblos rurales, conectando el arte contemporáneo con la memoria colectiva y la identidad de nuestro territorio. La presentación oficial tendrá lugar el viernes 11 de octubre a las 19:00 horas en el Teleclub.

El domingo 13 de octubre, también Cilleruelo de Abajo , se llevará a cabo el desfile 'Almas Guerreras', organizado por el colectivo Almas Guerreras, con la participación de AURA FADEMUR Burgos. Durante el evento se presentará la nueva colección otoño–invierno, en un desfile protagonizado por mujeres rurales de los pueblos de la comarca, que subirán a la pasarela para visibilizar la diversidad, la fuerza y la belleza real del medio rural.

El jueves 17 de octubre, a las 18:30 horas, en el Espacio Escénico de La Piedad de Lerma, proyección del documental 'Las Lavanderas', una mirada íntima al trabajo invisible de tantas mujeres que, con sus manos y esfuerzo, tejieron la historia de los pueblos. Una semana después, a la misma hora y lugar se podrá ver la película 'Nina', protagonizada por Patricia López Arnaiz, dentro de la VIII edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales. La historia sigue a Nina, que regresa al pueblo costero donde creció con un objetivo: vengarse de Pedro, un famoso escritor al que el pueblo homenajea. Pero el reencuentro con su lugar de origen, con sus recuerdos y con un amigo de la infancia, le hará cuestionarse si la venganza es su única salida.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.