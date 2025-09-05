Denuncian el abono infantil para las novilladas de un pueblo de Burgos La empresa promotora y el Ayuntamiento de Lerma establecen el acceso gratuito de niños y niñas de 0 a 4 años y un abono infantil de 4 a 12 años

La Fundación Franz Weber ha criticado este viernes, 5 de septiembre, la promoción dirigida a personas menores de edad para su acceso a la novillada y posterior becerrada de Lerma, previstas para este fin de semana, por «vulnerar las objeciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas».

FFW, con estatus consultivo en este organismo internacional de especialistas en derechos de la infancia, han advertido que el informe de evaluación a España de 2018 incluyó un texto muy claro al respecto de la participación o presencia de menores de 18 años en espectáculos taurinos, subrayando que había que alejarlos de los mismos.

Al respecto, la psicóloga experta en violencia ha comentado:«Estas promociones del lobby taurino reflejan un intento desesperado por introducir a grupos vulnerables en la dinámica de crueldad y violencia, intentando revertir la falta de relevo generacional que anuncian todos los estudios sociológicos realizados en las últimas décadas».

La empresa promotora y el Ayuntamiento, en calidad de colaborador, establecen el acceso gratuito de niños y niñas de 0 a 4 años, es decir prácticamente bebés en carrito, y un abono infantil de 4 a 12 años (sic), lo que «supone integrarlos en actividades donde podrán presenciar violencia sobre animales y los propios participantes».

Contenido violentos con refuerzo positivo

En su comunicado, la Fundación Franz Weber alerta de que «en estas convocatorias se pueden ver las heridas provocadas sobre el bóvido, comportamientos y gestos asociados a un evidente sufrimiento y la muerte violenta de los mismos. Además, los naturalistas explican que la presencia va acompañada de comentarios que refuerzan de forma positiva todo lo que se produce en la plaza y que personas menores de edad pueden asumir como normal y positivo, contribuyendo a la banalización de la violencia contra animales».

La opinión de los científicos

Diferentes especialistas han advertido acerca de la exposición de las personas menores de edad a contenidos violentos, «comprobando alteraciones en su comportamiento y midiendo diferentes niveles de agresividad y ansiedad posterior».

Además del evidente riesgo de que «el niño sufra angustia e incluso efectos traumáticos originados por la exposición de escenas de agresiones violentas hacia humanos y animales, la exposición a la violencia en la infancia puede contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión», concluyen.

