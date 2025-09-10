El Gobierno refuerza la vigilancia para garantizar los derechos laborales durante la vendimia en Burgos El subdelegado del Gobierno en Burgos subraya un año más que no hay excusas para vulnerar los derechos de los temporeros «la calidad del vino empieza con condiciones laborales dignas»

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha presidido la reunión previa a la vendimia con todos los responsables de los organismos pertenecientes a la Administración General del Estado (AGE) a los que compete la situación y seguridad de los temporeros y las temporeras.

En el encuentro, mantenido en la Subdelegación del Gobierno, han participado el comandante José Manuel González Garrido; Ana Mélida Calleja, inspectora jefa y jefa de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Burgos; la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Olga Hernando, la jefa de Inspección de Trabajo, Betina Ruiz; la jefa de la dependencia de Trabajo e Inmigración, Elena Ruiz y el responsable de Extranjería de la Subdelegación, Manuel Vivar.

La reunión se ha centrado en asegurar que todos los organismos actúan, como cada año, de forma coordinada en una de las industrias más importantes para la provincia, la vinícola.

De la Fuente ha destacado que «todo debe estar coordinado» para que la campaña se desarrolle con garantías. Añadió que la AGE moviliza recursos adicionales a la comarca durante estas semanas, con un refuerzo presencial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una multiplicación de las inspecciones laborales, siempre acompañadas por Guardia Civil o Policía Nacional.

«La calidad del vino empieza con condiciones laborales dignas. No hay excusas para vulnerar los derechos de quienes hacen posible la vendimia», insistió el subdelegado.

Balance de la campaña anterior

En este sentido, ha recordado que el balance de la campaña de 2024 fue positivo. Dentro del apartado del control de la economía irregular y las condiciones discriminatorias de los inmigrantes, se inspeccionaron 77 empresas y 264 trabajadores, con tan solo 12 infracciones detectadas. Por otro lado, dentro del apartado de control de riesgos asociados a la actividad agraria, se inspeccionaron 61 empresas con 197 trabajadores con un resultado de 13 infracciones. Ambas se tratan de cifras «mínimas» en comparación con años anteriores y que demuestra que la estrategia de coordinación está funcionando.

De la Fuente ha reiterado que «el hecho de que muchos temporeros procedan de países con culturas, costumbres o idiomas distintos no puede ser un pretexto para mirar hacia otro lado, sino que debe servir como una alerta que obligue a fiscalizar más de cerca jornadas laborales, remuneraciones y condiciones habitacionales».

Los responsables de los diferentes organismos coincidieron en que los temporeros y temporeras, en muchos casos en situaciones de vulnerabilidad y acompañados incluso de menores, deben tener la certeza de que cuentan con la protección activa de la AGE y con mecanismos de denuncia accesibles en caso de incidencias.

Finalmente, el subdelegado recordó que la Denominación de Origen Ribera del Duero, una de las mejores del mundo, proyecta internacionalmente la imagen de Burgos. Por ello insistió: «No puede haber caldos de calidad si el proceso se asienta sobre trabajadores sin derechos. El prestigio de nuestros vinos solo se sostiene con una producción de calidad y respetuosa con las personas».