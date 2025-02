La jota impregna Miranda de Ebro con la voz y el alma de Carmen París La cantante y compositora no dudó en reivindicar la jota ante un auditorio prácticamente lleno

La Casa Municipal de Cultura, con un aforo casi completo, recibía en la tarde de este martes 25 de febrero a la cantante y compositora Carmen París en un concierto organizado por el Ateneo Musical Mirandés. Y aunque la jota fue la principal protagonista, la ironía, el humor, la reivindicación y el buen ambiente impregnaron el auditorio.

Y es que la cantante, aragonesa de adopción, no dudó en reivindicar con cierta ironía la jota como la base de todas las músicas a lo largo de todo el concierto. Acompañada de su piano, de su guitarrico o a capella, hizo un recorrido por sus composiciones y sus versiones, arrancándose en más de una ocasión con una tradicional jota aragonesa.

La Jota de Nueva York al Mediterráneo

Fusión, originalidad, creatividad, arte, humor y un río Ebro presente desde Miranda hasta su desembocadura en el Mediterráneo, que la vio nacer, fueron los principales ingredientes del concierto 'París al piano', aquel que la trajo nuevamente a la ciudad burgalesa a orillas del río que le da su nombre. Y a lo largo de hora y media, recorrió su vida y su discografía: desde su primer trabajo, 'Pa' mi genio', hasta versiones de 'Mediterráneo' o 'Calle Melancolía', pasando por 'Jotera lo serás tú' o 'InCubando'.

En todo momento introdujo al público en su música e historia, narrando con humor el objeto de sus discos y sus canciones, no exentas de críticas por los puristas de la jota. A pesar de ello, defensora y embajadora de la misma, mostró sus fusiones con el bolero, la ranchera e incluso con canciones como 'New York, New York', aludiendo a que una jota también se puede cantar en inglés.

Mediante su 'Nana del caballo blanco', un poema de Lorca hecho canción por la propia París para la película 'La novia', protagonizada en 2015 por Inma Cuesta, la cantante reivindicó a las compositoras de boleros, muy escasas, a los niños muertos en Ucrania, Palestina, África y tantos países a causa de la guerra. También recordó las muertes de los mayores en tiempos de COVID, las raíces, la música popular e incluso hizo un guiño a nuestra jota 'Viva Miranda', en la que se habría podido inspirar, a su juicio, la canción 'Quando m'innamoro', presentada en 1968 en el Festival de San Remo.

El público cantó con ella, disfrutó y aplaudió el concierto París al piano, que el Ateneo Musical Mirandés agendó para este martes de febrero y que estuvo a punto de colgar el letrero de «sold-out»: «no hay billetes».

