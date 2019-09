¿Habrá nuevas elecciones? Los parlamentarios burgaleses opinan Los ocho parlamentarios burgaleses valoran la actual situación política nacional y las posibiliaddes de que haya nuevo Gobierno BURGOS CONECTA Burgos Domingo, 8 septiembre 2019, 09:11

PSOE y Unidas Podemos continúan negociando la formación de un Gobierno en Madrid, y aunque aún hay margen, lo cierto es que los plazos se van agotando y por el momento no se atisba acuerdo. Y sin acuerdo, los españoles volveremos a las urnas en noviembre.

De esa posibilidad hablan los ocho parlamentarios burgaleses. Los cuatro diputados y los cuatro senadores de la provincia asisten -y participan- de un momento político clave, valorando, cada uno desde su perpectiva, la situación.

«Quien no quiera negociar esto demostrará que solo quiere sillones» Esther Peña (Diputada PSOE)

Para Esther Peña, diputada socialista, está claro que su partido «no quiere elecciones, lo que quiere es dar respuesta a los resultados electorales que han sido clarísimos y han dicho que el PSOE debe tomar las riendas de este país». Ante la dificultad de conformar Gobierno añade que «al no haber alternativa creo que todas las fuerzas políticas deberían mover pieza pero visto que no lo hacen, visto que varios de ellos se han dedicado a criticar este verano, nosotros lo que hemos hecho en agosto ha sido trabajar para preparar un documento de medidas progresistas que sea el que configure un Gobierno». Peña asegura que el PSOE se ha dedicado a «trabajar» y a «tratar de desbloquear el bloqueo que está ejerciendo la derecha». El documento que esta semana han presentado, con esas 370 medidas, se quiere poner en marcha «con el resto de grupos de la Cámara, especialmente con Unidas Podemos, pero con el resto también». Peña señala que son unas propuestas progresistas y, sobre todo, «es un programa abierto a negociaciones. Ya se ha visto la intención del PNV, por ejemplo, de que este Gobierno cristalice».

La diputada del PSOE explica que las tres propuestas de garantía planteadas por el PSOE para que el acuerdo se cumpla son un ejemplo de que «queremos que haya Gobierno, nosotros estamos aquí para trabajar y quien no quiera negociar esto demostrará que solo quiere sillones», lamenta.

Esas 370 medidas, como señala Peña, son «la hoja de ruta de nuestro Gobierno, un hoja de ruta progresista, de avance de derechos y modernización. Estoy convencida de que los más de 80.000 pensionistas burgaleses están esperando que un Gobierno haga eficaz la sostenibilidad del sistema de pensiones, que el 15% de desempleados de nuestra provincia está esperando que el nuevo Estatuto de los Trabajadores se pueda poner a trabajar entre los agentes sociales». Peña asegura que «no hay alternativa posible y en Castilla y León vendrían muy bien muchas de estas 370 medidas. Son medidas progresistas que abarcan muchas de las propuestas que llevan otros partidos, también Unidas Podemos, y son un punto de partida para la negociación».

La diputada socialista no se se plantea la posibilidad de volver a encabezar la lista por Burgos porque «seguimos trabajando mano a mano con los compañeros en Ferraz. Estoy convencida de que no tiene que haber elecciones. Ahora mismo trabajamos con la convicción de que estas 300 medidas van a salir adelante, en ello estamos tanto el aparato orgánico como el político». Es más, Peña confiesa que ella el 10 de noviembre quiere estar «manteniendo las primeras reuniones para avanzar en el Estatuto de los Trabajadores o para lograr mejores infraestructuras para la provincia».

En Burgos, al igual que en el resto de provincias, las candidaturas al Congreso y al Senado se elaboran a través de las asambleas municipales, en la provincia burgalesa hay 24 asambleas. Según explica Peña, estas hacen una propuesta, «son un proceso participativo en el que los cargos cuentan con el apoyo de compañeros y compañeros, no son un dedazo, ni imposiciones externas como sucede en otros partidos de esta provincia». La socialista añade que «ya son varias las legislaturas en las que los representantes del partido socialista son los únicos que vivimos en esta provincia y eso creo que es importante para defender lo que vivimos y para contar con la confianza mayoritaria de los burgaleses».

«Si hay elecciones, el único responsable es Pedro Sánchez» Sandra Moneo (Diputada PP)

Sandra Moneo confiesa que «a día de hoy nadie sabe muy bien lo que va a ocurrir en las próximas semanas». Lo que ella tiene claro es que «ir a elecciones es una auténtica irresponsabilidad» y añade que «si hay elecciones el único responsable es el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha sabido fraguar los apoyos necesarios que necesita un presidente del Gobierno».

Moneo reconoce que no sabe si ese paquete de 370 medidas que ha presentado el PSOE desbloqueará la situación pero puntualiza que este escenario «complejo, falto de altura de miras y de responsabilidad requiere de responsabilidad por parte de un partido que ha sido votado por los españoles como primera fuerza política en un momento en el que, además, el país necesita que se acometan reformas». «España necesita estabilidad y visión de Estado», sentencia Moneo. La diputada 'popular' hace un llamamiento, «la gente puede entender que el modelo social o económico del partido socialista no es el del Partido Popular. Pero el PP que ha sido un partido de Gobierno, y lo volverá a ser, hace un llamamiento a la responsabilidad».

Para Moneo la repetición de elecciones es «una auténtica irresponsabilidad» porque «la inmensa mayoría de ciudadanos lo que quiere es que los partidos a los que han votado formen Gobierno. Si el PSOE ha sido capaz de ponerse de acuerdo en otros ámbitos con Unidas Podemos para gobernar ¿por qué no se está produciendo esto en el Gobierno de la nación? Al señor Sánchez le convienen elecciones, nosotros no miramos lo que nos conviene a nosotros sino por la estabilidad del país».

La diputada del PP por Burgos explica que ella lleva en su despacho varias semanas, « los diputados seguimos trabajando a lo largo de estos meses recuperando las iniciativas que quedaron pendientes, planteando aquellas que para nuestra provincia y todo el territorio aparecían en nuestro programa electoral y reuniéndonos con colectivos. Yo sigo en mi despacho trabajando además con una nueva responsabilidad como portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en el Congreso. La actividad puedo garantizar que no ha parado».

No desvela si en caso de repetición electoral volvería a encabezar la lista 'popular' por la provincia de Burgos. Se remite a su partido. «Eso es una decisión de mi partido y de los órganos competentes». Moneo explica que la lista electoral se elabora igual en Burgos que en toda España. «Las indicaciones están en nuestros estatutos. Las listas se forman a propuesta de los comités electorales provinciales, los nombres son elevados al comité electoral nacional y este aprueba las candidaturas».

«Si no hay Gobierno pido público perdón» Agustín Zamarrón (Diputado PSOE)

El diputado del PSOE por Burgos Agustín Zamarrón se ha estrenado en las labores de diputado nacional esta legislatura. En su opinión la repetición de elecciones es una «radicalidad». «Si no hay Gobierno, pido público perdón», asegura. Zamarrón puntualiza que «la Constitución encarga al Parlamento la labor de generar en Gobierno, si eso no ocurre solo siento dolor y tristeza como ciudadano y, como político, una profunda vergüenza». La tarea de formar Gobierno la percibe Zamarrón como una obligación «en conjunto y en particular. Tenemos un compromiso y si no hay solución tenemos que saber que no hemos sabido cumplir y, en consecuencia, pedir perdón. El mandato es para cada grupo, cada uno que aguante su vela. Espero y deseo vehemente y fervientemente que se imponga la sensatez en aquellos que deben inclinarse al diálogo y a la convivencia». Para el diputado del PSOE la necesidad de un Gobierno es acuciante y lamenta que «Cuidadanos nos ha declarado como leprosos y eso es vergonzoso. Se erigen como vigilantes de la honradez y es indigno máxime cuando ha pasado lo que ha pasado en Castilla y León. Para hablar con Podemos ya sabíamos que había que atarse los machos porque no esperaban varios revolcones».

Zamarrón explica que los diputados han seguido con actividad pero esta «se ha quedado mermada en muchos aspectos». Zamarrón es la primera vez que actúa como parlamentario y reconoce que «el arranque está siendo más difícil que para otros pero los arranques son costosos». Explica el socialista que en la Carrera de San Jerónimo las cosas funcionan pero no al nivel que deberían funcionar «dada la situación. El país no se puede permitir esta lentitud», lamenta.

A Zamarrón le cuesta admitir «la tragedia de que tengan que repetirse las elecciones» pero en cuanto a él, como afiliado a un partido y militante de este, tiene claro que «estoy para obedecer con la salvedad de que algo choque radicalmente con mi dignidad. En un caso así me marcho. El diputado del PSOE explica que entiende que en la política «la virtud se llama lealtad y el vicio se llama fidelidad y la lealtad debe ser siempre crítica y noble. Cuando uno entra en conflicto se debe sacrificar a uno mismo». En cuanto a su posible situación en caso de repetición electoral, «lo tengo claro, dada mi edad y mi ausencia de ambición personal, seré leal». Cuando se deciden las listas electorales, «en mi partido se hacen cumpliendo lo que el reglamento manda. Las agrupaciones designan a los nombres y lo hacen con honradez. Como consecuencia de eso, igual te toca como me tocó a mí. Si es así, actuaré con lealtad», confiesa Zamarrón. «En la política hay que saber ser, no ser y saber dejar de ser», sentencia.

«Estamos perdiendo un tiempo valioso que no nos podemos permitir» Aurora Nacarino-Brabo (Diputada CS)

La diputada de Cs por Burgos, Aurora Nacarino-Bravo, no oculta su hastío por la incertidumbre que atraviesa el país ante la falta de Gobierno. «Estamos perdiendo un tiempo valioso que no nos podemos permitir», asevera Nacarino-Bravo, quien añade que «aunque el Congreso está constituido y puede actuar con pleno derecho no cuenta con la suficiente firmeza política».

En esta situación, los diputados «intentamos hacer un trabajo de circunscripción y mantener un control institucional», explica la política naranja. Hasta el momento, Nacarino-Bravo ha centrado su trabajo político en denunciar los problemas que afectan a la provincia de Burgos.

Así las cosas, la diputada, aunque espera que no se repitan las elecciones nacionales el próximo 10 de noviembre en caso de que la investidura del 23 de septiembre resulte fallida, confía en repetir como cabeza de lista al Congreso. Es más, Nacarino-Bravo cree que no se repetirán las primarias que celebró Ciudadanos para las elecciones del 28-A, sino que la mayor parte de los candidatos repetirán.

«El objetivo es que no haya elecciones y que tengamos un gobierno estable, progresista y que no dependa de los independentistas» Ander Gil (SENADOR PSOE)

Ander Gil es «optimista». El senador burgalés, portavoz de los socialistas en la Cámara Alta y uno de los hombres fuertes del sanchismo, cree que en las próximas semanas habrá acuerdo con Unidas Podemos. «El objetivo del Gobierno y del PSOE es que no haya elecciones y que tengamos un gobierno estable, progresista y que no dependa de los independentistas. Para ello, hemos estado junto a la sociedad civil recabando sus demandas, y con ellas hemos elaborado 370 propuestas para un Programa Común Progresista. Este programa está abierto a la negociación y se está presentando a las fuerzas políticas para que apoyen la investidura de Pedro Sánchez. Es un buen programa y soy optimista de que al final podremos llevarlo a cabo desde un Gobierno progresista», asegura.

Sin embargo, la duda está ahí. Las negociaciones no ha hecho sino -volver a- comenzar y la sombra de una nueva convocatoria electoral continúa sobrevolando el Parlamento. En este sentido, recuerda, «los españoles decidieron dar un cambio de rumbo al Senado en las pasadas elecciones generales dándonos a los socialistas la mayoría absoluta de la cámara, pasando de 60 a 141 senadores». Desde entonces, «no hemos dejado de trabajar organizando, estructurando y planificando la actividad» a pesar de la falta de Gobierno.

Con todo, y en el hipotético caso de una nueva convocatoria electoral, habrá que ver el papel que desempeña Gil, que en todo momento se alineó con Pedro Sánchez. De momento, el propio senador burgalés insiste en que «en el caso de que lamentablemente tengamos que repetir las elecciones» estará «a disposición del partido y de la militancia, como siempre».

«Nos están tomando un poco el pelo» JAvier Lacalle (Senador PP)

El senador del PP y portavoz de los 'populares' en el Ayuntamiento de Burgos, Javier Lacalle, es claro y contundente a la hora de calificar el proceso de negociación que están manteniendo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para tratar de conformar Gobierno. «Nos están tomando un poco el pelo», asegura Lacalle, al tiempo que se muestra cansado por el «este serial que tienen entre el PSOE y Podemos tras cinco meses».

Aún con todo, el senador 'popular' espera que PSOE y Podemos se pongan de acuerdo y que dejen de tener paralizado el Gobierno Central. De lo contrario, Lacalle pide que se convoquen elecciones ya para ponerse a trabajar en la que sería la repetición electoral del 10 de noviembre.

En esa hipotética repetición electoral, Lacalle cuenta con volver a repetir su candidatura como cabeza de lista, aunque advierte que «corresponde al partido». En el caso de los 'populares' la lista de los candidatos al Congreso y al Senado corresponde al Comité Electoral Nacional, pero lo hace en coordinación con los comités electorales provinciales, que son quienes suelen proponer a los candidatos. Y en todo este tiempo de dimes y diretes, Lacalle ha dedicado estos meses a su responsabilidad municipal de oposición, ante una actividad en la Cámara Alta muy reducida.

«Nadie quiere unas nuevas elecciones» MAri MAr Arnáiz (Senadora PSOE)

Muchas son las voces del PSOE que piden «responsabilidad» a Podemos para formar un «gobierno progresista» y evitar un nuevo llamamiento a las urnas. Una de esas voces es la de la senadora burgalesa Mari Mar Arnáiz, que subraya que «nadie quiere unas nuevas elecciones», ni los ciudadanos ni los «partidos progresistas». Los primeros porque están hartos y los segundos porque el resultado de otra convocatoria electoral es una incógnita. No en vano, «las tres derechas ya han demostrado la facilidad con la que se ponen de acuerdo», señala Arnáiz.

En este sentido, abunda, Pedro Sánchez ha presentado un «programa común» y «abierto» a las propuestas de Unidas Podemos al que «es muy difícil decir que no». «No veo ningún pero, a no ser que se empeñen en los sillones del Consejo de Ministros», asegura.

Por todo ello, la senadora socialista «quiere confiar» en que se conseguirá llegar a un acuerdo. Eso sí, la también exconcejala del Ayuntamiento de Burgos recuerda que entre ambos partidos «no se llega a la mayoría absoluta».

Y si finalmente no se llega a un acuerdo, habrá que ver lo que pasa. «Si hay que ir a elecciones, iremos a elecciones. En el PSOE no tenemos ningún problema en hablar y responder en una campaña electoral». Una campaña en la que, llegado ese hipotético caso, a Arnáiz le gustaría estar. «Es un poco frustrante no haber podido llevar a cabo hasta ahora muchas iniciativas que quiero desarrollar en el Senado», así que «si los militantes quieren, me gustaría estar» en esas hipotéticas listas.

«El 10 de noviembre me veo trabajando, no votando» Salvador Sierra (Senador PSOE)

El senador socialista por Burgos Salvador Sierra lo tiene claro: la propuesta lanzada esta semana por Pedro Sánchez para convencer a Unidas Podemos es «difícilmente rechazable». Por eso, Sierra, una de las grandes sorpresas de la jornada electoral del pasado mes de abril, asegura tener «optimismo» de cara al segundo intento de investidura del presidente en funciones.

«El 10 de noviembre me veo trabajando, no votando otra vez», subraya al tiempo que insiste en que «sería incomprensible» que Unidas Podemos no aceptara la oferta socialista. No en vano, añade, el documento presentado por Pedro Sánchez «incluye ya muchas propuestas de Podemos».

De momento, ambas formaciones han reactivado las negociaciones para intentar desbloquear la situación. Unas negociaciones que, de nuevo, vuelven a materializarse en contra del reloj y con la amenaza de una nueva convocatoria electoral. En este sentido, Sierra insiste en que «todo el PSOE está completamente volcado en que se consiga formar Gobierno». Es más, «no hay otra opción». «Somos los menos interesados en repetir elecciones», ya que el resultado podría ser peor que el registrado en los anteriores comicios.

De hecho, añade, en la convocatoria de abril, el PSOE consiguió unas cifras «muy buenas». «Yo soy la prueba de que nos fue muy bien», ironiza al reconocer que su elección fue una sorpresa. Desde entonces, el senador, que se estrena en estas lides, asegura estar «aprendiendo muchísimo» a pesar de que el trabajo de la Cámara Alta se encuentra «a medio gas» por falta de Gobierno. Habrá que ver, en todo caso, si una repetición electoral le volvería a situar en el Senado. De momento, Sierra se muestra «encantado de poder seguir».