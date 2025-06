El pueblo de Burgos que recuerda su pasado a través de murales: «Dan mucha vida»

Sara Sendino Villalómez Lunes, 9 de junio 2025, 07:28 Comenta Compartir

En su canción 'Héroes del sábado', el grupo burgalés La M.O.D.A. canta: «No te olvides de dónde vienes». Ese interés por las raíces, y por no perderlas, es el que ha llevado a un pequeño pueblo de Burgos a plasmar dos actividades que ya no se realizan pero que, durante muchos años, formaron parte de su rutina cotidiana.

En el Valle de los Ajos, como se le denomina al Valle de Oca, hay un pequeño pueblo ubicado en terreno llano, según describe Emiliano Nebreda en 'Amo mi pueblo'. Se trata de Villalómez, un lugar bañado por el río Oca y rodeado de campos, en su mayoría, de cereal.

Hace unos cuatro años, como recuerda su concejala Valvanera Íñiguez, en Villalómez decidieron rehabilitar su lavadero y su fragua, donde se forjaban, por ejemplo, aperos de agricultura. Una vez terminada esta reforma, una niña se acercó a Íñiguez y le preguntó: «¿Por qué pones un tejado a unas piedras?». Se refería al lavadero.

«No sabía cómo darle muy bien la explicación, entonces se me ocurrieron los murales», recuerda la concejala de este pueblo de Burgos. Actualmente, Villalómez forma parte del Ayuntamiento de Valle de Oca, pero la primera vez que apareció su nombre fue el 4 de enero de 1007 en el cartulario del monasterio de San Millán de la Cogolla. Entonces se denominaba 'Beila Gómiz'.

Esa duda inquieta e inocente de una niña marcó un antes y un después en Villalómez. Fue entonces cuando Íñiguez se puso en contacto con la muralista Susana Velasco y le explicó la situación. La artista burgalesa visitó el pueblo y, tras intercambiar opiniones, se decidió cómo serían los dos murales que actualmente adornan la antigua fragua.

Además, a este lugar a orillas del río Oca le acompañan un parque biosaludable y un espacio para pasear y sentarse.

Cuánto tardó en pintar los dos murales

Al poco tiempo, Susana Velasco se puso manos a las brochas en Villalómez. En un lado de la fragua iría un mural dedicado a las lavanderas que allí acudían, antiguamente, a limpiar las ropas y pasar el rato en compañía. Este mural, en blanco y negro, muestra cómo era uno de los quehaceres de las mujeres de este pueblo de Burgos.

Al otro lado se encuentra el mural de la fragua. Una pintura a todo color que muestra al herrero trabajando. Las llamas de la chimenea, la rueda del carro, la leña... Todos los minuciosos detalles ayudan al espectador a adentrarse en esa fragua.

«Creo que es un recuerdo bonito para la gente, para que se conozca un poco cómo funcionaban los pueblos», explica la concejala de Villalómez. Recordando el proceso de la pintura, señala que Velasco tardó unos «15 días», aunque la lluvia no fue la mejor aliada en esta tarea, en la que la Junta Vecinal invirtió «unos 2.000 euros».

Los murales «dan mucha vida» en los pueblos

Estos dos murales no son los únicos con los que cuenta Villalómez. Al pasear por sus calles se puede encontrar otro más, realizado a nivel particular por uno de los habitantes de este pueblo de Burgos.

Por el momento, desde la Junta Vecinal no planean realizar ninguno más, aunque dejan la puerta abierta porque, para Íñiguez, los murales «dan mucha vida a los pueblos».

Pero estas impresiones a gran escala, estos murales, no sólo dan vida a los pueblos. También son cultura y muestran la historia de las paredes que los soportan y de los pueblos donde se ubican. Enseñan cómo era la vida en pequeños lugares como Villalómez no hace tanto tiempo, pero sí lo suficiente como para que los más pequeños no recuerden. «No te olvides de dónde vienes», como canta La M.O.D.A.

Temas

historia

Pintura