¿Cuánto sabes de los tesoros de la provincia de Burgos?
La provincia de Burgos puede presumir de contar con innumerables rincones donde la naturaleza, el arte, la historia y el patrimonio se dan la mano. ¿Eres capaz de identificar algunos sólo con ver una imagen?
Burgos
Domingo, 12 de octubre 2025, 09:23
Con alrededor de 14.300 kilómetros cuadrados de superficie, Burgos es una de las provincias más extensas de toda España. Y una de las más singulares en términos naturales, históricos y artísticos. Buena fe de ello lo dan los innumerables tesoros que jalonan su geografía, desde frondosos bosques y enormes cascadas, ruinas de civilizaciones antiguas o monasterios cistercienses.
¿Te atreves a poner a prueba tus conocimientos sobre los tesoros de la provincia con este test visual?