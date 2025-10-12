BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

¿Cuánto sabes de los tesoros de la provincia de Burgos?

La provincia de Burgos puede presumir de contar con innumerables rincones donde la naturaleza, el arte, la historia y el patrimonio se dan la mano. ¿Eres capaz de identificar algunos sólo con ver una imagen?

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Domingo, 12 de octubre 2025, 09:23

Comenta

Con alrededor de 14.300 kilómetros cuadrados de superficie, Burgos es una de las provincias más extensas de toda España. Y una de las más singulares en términos naturales, históricos y artísticos. Buena fe de ello lo dan los innumerables tesoros que jalonan su geografía, desde frondosos bosques y enormes cascadas, ruinas de civilizaciones antiguas o monasterios cistercienses.

¿Te atreves a poner a prueba tus conocimientos sobre los tesoros de la provincia con este test visual?

1 de 10

Unas ruinas muy bonitas. ¿De dónde son?

Unas ruinas muy bonitas. ¿De dónde son?

2 de 10

En Burgos hay muchas cascadas y saltos de agua. Esta es una de las más conocidas.

En Burgos hay muchas cascadas y saltos de agua. Esta es una de las más conocidas.

3 de 10

Este entorno tiene catalogación de Monumento Natural. ¿Cuál es?

Este entorno tiene catalogación de Monumento Natural. ¿Cuál es?

4 de 10

Un monumento curioso, ubicado en Ameyugo. ¿Cómo se llama?

Un monumento curioso, ubicado en Ameyugo. ¿Cómo se llama?

5 de 10

Aquí tenemos otro gran Monumento Natural de Burgos. ¿Cuál es?

Aquí tenemos otro gran Monumento Natural de Burgos. ¿Cuál es?

6 de 10

Vamos con más ruinas, en este caso monásticas.

Vamos con más ruinas, en este caso monásticas.

7 de 10

De este lugar dicen que es la escultura más grande del mundo.

De este lugar dicen que es la escultura más grande del mundo.

8 de 10

Este es otro de los espacios singulares de la provincia, que además cuenta con una necrópolis.

Este es otro de los espacios singulares de la provincia, que además cuenta con una necrópolis.

9 de 10

Esto es un desfiladero, sí, pero ¿cuál?

Esto es un desfiladero, sí, pero ¿cuál?

10 de 10

Un ciprés en el claustro de un monasterio. ¿De cuál?

Un ciprés en el claustro de un monasterio. ¿De cuál?

Historias visuales
