¿Cuánto sabes de los tesoros de la provincia de Burgos?

Con alrededor de 14.300 kilómetros cuadrados de superficie, Burgos es una de las provincias más extensas de toda España. Y una de las más singulares en términos naturales, históricos y artísticos. Buena fe de ello lo dan los innumerables tesoros que jalonan su geografía, desde frondosos bosques y enormes cascadas, ruinas de civilizaciones antiguas o monasterios cistercienses.

¿Te atreves a poner a prueba tus conocimientos sobre los tesoros de la provincia con este test visual?



















1 de 10 Unas ruinas muy bonitas. ¿De dónde son? El Solar del Cid No, hombre, no. Se trata de las ruinas de la ciudad romana de Clunia, ubicada sobre un cerro entre las actuales localidades de Coruña del Conde y Peñalba de Castro. Clunia fue una de las grandes urbes de la Hispania Romana, llegando a ser capital del conventus iuridicus Cluniensis. Ciudad romana de Clunia Sulpicia Efectivamente, se trata de las ruinas de la ciudad romana de Clunia, ubicada sobre un cerro entre las actuales localidades de Coruña del Conde y Peñalba de Castro. Clunia fue una de las grandes urbes de la Hispania Romana, llegando a ser capital del Conventus iuridicus Cluniensis. Palacio de los Infantes de Lara No, hombre, no. Se trata de las ruinas de la ciudad romana de Clunia, ubicada sobre un cerro entre las actuales localidades de Coruña del Conde y Peñalba de Castro. Clunia fue una de las grandes urbes de la Hispania Romana, llegando a ser capital del Conventus iuridicus Cluniensis. Convento de San Francisco No, hombre, no. Se trata de las ruinas de la ciudad romana de Clunia, ubicada sobre un cerro entre las actuales localidades de Coruña del Conde y Peñalba de Castro. Clunia fue una de las grandes urbes de la Hispania Romana, llegando a ser capital del Conventus iuridicus Cluniensis. 2 de 10 En Burgos hay muchas cascadas y saltos de agua. Esta es una de las más conocidas. Cascada de Orbaneja del Castillo Lo sentimos, pero has fallado. Se trata de la cascada del Peñón, ubicada en Pedrosa de Tobalina, en pleno corazón de Las Merindades. Es un salto de agua del río Jerea de alrededor de 20 metros de altura. Cascada de la Salceda Lo sentimos, pero has fallado. Se trata de la cascada del Peñón, ubicada en Pedrosa de Tobalina, en pleno corazón de Las Merindades. Es un salto de agua del río Jerea de alrededor de 20 metros de altura. Cascada del Peñón de Pedrosa de Tobalina ¡Acertaste! Se trata de la cascada del Peñón, ubicada en Pedrosa de Tobalina, en pleno corazón de Las Merindades. Es un salto de agua del río Jerea de alrededor de 20 metros de altura. Cascada de La Mea Lo sentimos, pero has fallado. Se trata de la cascada del Peñón, ubicada en Pedrosa de Tobalina, en pleno corazón de Las Merindades. Es un salto de agua del río Jerea de alrededor de 20 metros de altura. 3 de 10 Este entorno tiene catalogación de Monumento Natural. ¿Cuál es? Valle de Losa Fallaste. Este espectacular paisaje corresponde al Monte Santiago, ubicado a caballo entre Burgos y Álava. Su principal atractivo es el Salto del Nervión (en la imagen), el salto de agua de mayor altura de España. Valle de Mena Fallaste. Este espectacular paisaje corresponde al Monte Santiago, ubicado a caballo entre Burgos y Álava. Su principal atractivo es el Salto del Nervión (en la imagen), el salto de agua de mayor altura de España. Lunada Fallaste. Este espectacular paisaje corresponde al Monte Santiago, ubicado a caballo entre Burgos y Álava. Su principal atractivo es el Salto del Nervión (en la imagen), el salto de agua de mayor altura de España. Monte Santiago Efectivamente. Este espectacular paisaje corresponde al Monte Santiago, ubicado a caballo entre Burgos y Álava. Su principal atractivo es el Salto del Nervión (en la imagen), el salto de agua de mayor altura de España. 4 de 10 Un monumento curioso, ubicado en Ameyugo. ¿Cómo se llama? Monumento al Pastor Sí. Se trata del Monumento al Pastor, un conjunto escultórico formado por un pastor, un zagal y un perro de gran envergadura, levantado en 1961 en el alto de Ameyugo como homenaje a los pastores castellanos. Monumento al Caminante Lo sentimos, pero no. Se trata del Monumento al Pastor, un conjunto escultórico formado por un pastor, un zagal y un perro de gran envergadura, levantado en 1961 en el alto de Ameyugo como homenaje a los pastores castellanos. Monumento al Perro Labrador Lo sentimos, pero no. Se trata del Monumento al Pastor, un conjunto escultórico formado por un pastor, un zagal y un perro de gran envergadura, levantado en 1961 en el alto de Ameyugo como homenaje a los pastores castellanos. Monumento al Cazador Lo sentimos, pero no. Se trata del Monumento al Pastor, un conjunto escultórico formado por un pastor, un zagal y un perro de gran envergadura, levantado en 1961 en el alto de Ameyugo como homenaje a los pastores castellanos. 5 de 10 Aquí tenemos otro gran Monumento Natural de Burgos. ¿Cuál es? Covanera Madre mía. Esta era fácil. Se trata de la entrada a la Ermita de San Bernabé de Ojo Guareña. Con más de 100 kilómetros de galerías, es uno de los complejos kársticos más grandes e interesantes. Cueva del Agua Madre mía. Esta era fácil. Se trata de la entrada a la Ermita de San Bernabé de Ojo Guareña. Con más de 100 kilómetros de galerías, es uno de los complejos kársticos más grandes e interesantes. Ermita de San Juan del Monte Madre mía. Esta era fácil. Se trata de la entrada a la Ermita de San Bernabé de Ojo Guareña. Con más de 100 kilómetros de galerías, es uno de los complejos kársticos más grandes e interesantes. Ojo Guareña Esta era fácil. Efectivamente, se trata de la entrada a la Ermita de San Bernabé de Ojo Guareña. Con más de 100 kilómetros de galerías, es uno de los complejos kársticos más grandes e interesantes. 6 de 10 Vamos con más ruinas, en este caso monásticas. Monasterio de San Antón Buen ojo. Estas ruinas tan curiosas corresponden al antiguo monasterio de San Antón, ubicado en las proximidades de Castrojeriz, en pleno Camino de Santiago. Durante siglos sirvió como hospital de peregrinos y hoy en día, sus ruinas, atravesadas por una carretera, son Bien de Interés Cultural (BIC). Monasterio de San Salvador ¡Ay, no! Estas ruinas tan curiosas corresponden al antiguo monasterio de San Antón, ubicado en las proximidades de Castrojeriz, en pleno Camino de Santiago. Durante siglos sirvió como hospital de peregrinos y hoy en día, sus ruinas, atravesadas por una carretera, son Bien de Interés Cultural (BIC). Monasterio de Santa María de Rioseco ¡Ay, no! Estas ruinas tan curiosas corresponden al antiguo monasterio de San Antón, ubicado en las proximidades de Castrojeriz, en pleno Camino de Santiago. Durante siglos sirvió como hospital de peregrinos y hoy en día, sus ruinas, atravesadas por una carretera, son Bien de Interés Cultural (BIC). Monasterio de San Pedro de Arlanza ¡Ay, no! Estas ruinas tan curiosas corresponden al antiguo monasterio de San Antón, ubicado en las proximidades de Castrojeriz, en pleno Camino de Santiago. Durante siglos sirvió como hospital de peregrinos y hoy en día, sus ruinas, atravesadas por una carretera, son Bien de Interés CUltural (BIC). 7 de 10 De este lugar dicen que es la escultura más grande del mundo. El Pueblo Encantado Ni siquiera te has acercado. La imagen corresponde a uno de los muchos rincones de Territorio Artlanza, ubicado en Quintanilla del Agua. Se trata de una suerte de reconstrucción de un poblado medieval surgido directamente de las manos del artista Félix Yáñez. Territorio Artlanza ¡Correcto! La imagen corresponde a uno de los muchos rincones de Territorio Artlanza, ubicado en Quintanilla del Agua. Se trata de una suerte de reconstrucción de un poblado medieval surgido directamente de las manos del artista Félix Yáñez. El Mundo en Miniatura Ni siquiera te has acercado. La imagen corresponde a uno de los muchos rincones de Territorio Artlanza, ubicado en Quintanilla del Agua. Se trata de una suerte de reconstrucción de un poblado medieval surgido directamente de las manos del artista Félix Yáñez. La Aldea de las Maravillas Ni siquiera te has acercado. La imagen corresponde a uno de los muchos rincones de Territorio Artlanza, ubicado en Quintanilla del Agua. Se trata de una suerte de reconstrucción de un poblado medieval surgido directamente de las manos del artista Félix Yáñez. 8 de 10 Este es otro de los espacios singulares de la provincia, que además cuenta con una necrópolis. Comunero de Revenga Esta era difícil, porque necrópolis en Burgos hay muchas, y la has acertado. La imagen corresponde a la necrópolis del paraje del Comunero de Revenga, ubicado en pleno corazón de la Sierra de la Demanda, uno de los complejos funerarios medievales más importantes de la provincia de Burgos. Cañón del Río Lobos Vale, esta era difícil, porque en Burgos hay muchas necrópolis. La imagen corresponde a la necrópolis del paraje del Comunero de Revenga, ubicado en pleno corazón de la Sierra de la Demanda, uno de los complejos funerarios medievales más importantes de la provincia de Burgos. Montes Obarenes Vale, esta era difícil, porque en Burgos hay muchas necrópolis. La imagen corresponde a la necrópolis del paraje del Comunero de Revenga, ubicado en pleno corazón de la Sierra de la Demanda, uno de los complejos funerarios medievales más importantes de la provincia de Burgos. Hoces del Rudrón Vale, esta era difícil, porque en Burgos hay muchas necrópolis. La imagen corresponde a la necrópolis del paraje del Comunero de Revenga, ubicado en pleno corazón de la Sierra de la Demanda, uno de los complejos funerarios medievales más importantes de la provincia de Burgos. 9 de 10 Esto es un desfiladero, sí, pero ¿cuál? Desfiladero de Pancorbo ¿De verdad nunca has pasado por aquí? Se trata del Desfiladero de La Yecla, situado en pleno parque natural Sabinares del Arlanza - La Yecla. Con algo más de medio kilómetro de longitud, es uno de los desfiladeros transitables más estrechos de España. Desfiladero de los Hocinos ¿De verdad nunca has pasado por aquí? Se trata del Desfiladero de La Yecla, situado en pleno parque natural Sabinares del Arlanza - La Yecla. Con algo más de medio kilómetro de longitud, es uno de los desfiladeros transitables más estrechos de España. Desfiladero de Los Tornos ¿De verdad nunca has pasado por aquí? Se trata del Desfiladero de La Yecla, situado en pleno parque natural Sabinares del Arlanza - La Yecla. Con algo más de medio kilómetro de longitud, es uno de los desfiladeros transitables más estrechos de España. Desfiladero de La Yecla Efectivamente. Se trata del Desfiladero de La Yecla, situado en pleno parque natural Sabinares del Arlanza - La Yecla. Con algo más de medio kilómetro de longitud, es uno de los desfiladeros transitables más estrechos de España. 10 de 10 Un ciprés en el claustro de un monasterio. ¿De cuál? San Salvador de Oña No, lo sentimos. Monasterios en Burgos hay muchos, pero pocos con la historia, tradición e importancia de Santo Domingo de Silos, cuya comunidad continúa teniendo hoy un día un gran peso. El ciprés de su claustro es uno de sus símbolos. Santo Domingo de Silos ¡Muy bien! Monasterios en Burgos hay muchos, pero pocos con la historia, tradición e importancia de Santo Domingo de Silos, cuya comunidad continúa teniendo hoy un día un gran peso. El ciprés de su claustro es uno de sus símbolos. San Pedro de Cardeña No, lo sentimos. Monasterios en Burgos hay muchos, pero pocos con la historia, tradición e importancia de Santo Domingo de Silos, cuya comunidad continúa teniendo hoy un día un gran peso. El ciprés de su claustro es uno de sus símbolos. Las Huelgas No, lo sentimos. Monasterios en Burgos hay muchos, pero pocos con la historia, tradición e importancia de Santo Domingo de Silos, cuya comunidad continúa teniendo hoy un día un gran peso. El ciprés de su claustro es uno de sus símbolos. Compartir mi resultado ¿Cuánto sabes de los tesoros de la provincia de Burgos? WhatsApp

