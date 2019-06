Baloncesto El San Pablo quiere que el Coliseum sea «una olla a presión» tanto en Liga como en Europa El lema de la campaña de renovación de 2019/2020 es «Más lejos que nunca» / CC Los abonados accederán gratis a la eliminatoria previa y a la liguilla de primera ronda de la Basketball Champions League si se hacen una cuenta en el Banco Sabadell CÉSAR CEINOS Burgos Martes, 18 junio 2019, 20:52

El San Pablo Burgos ha presentado esta tarde la campaña de renovación de abonos para la temporada 2019/2020 con la intención de seguir llenando su cancha tanto en Liga ACB como en la Basketball Champions League, la competición por la que el club burgalés accederá a jugar partidos oficiales continentales por primera vez en su historia. «Queremos que el Coliseum sea una olla a presión los miércoles y los fines de semana», ha explicado el presidente de la entidad, Félix Sancho.

El pase de temporada de liga regular para los espectadores del primer anillo es de 330 euros; mientras que las personas que se sienten en el segundo y tercer anillo del Coliseum pagarán 285 euros si son adultos, 220 euros si son mayores de 66 años, 145 euros si son jóvenes de 15 a 18 años y 125 euros si son niños de cinco a 14 años. El paquete familiar tiene un coste de 445 euros, aunque solo es válido para el segundo y tercer anillo.

Las renovaciones se llevarán a cabo de manera escalonada según el número del carnet. Los abonados 1 al 1.500 tendrán que acudir a la sede del club en la calle Juan Albarellos del 24 al 29 de junio; del 1.501 al 3.000, del 1 al 5 de julio; del 3.001 al 4.500, del 8 al 12 de julio; del 4.501 al 6.000, del 15 al 19 de julio; del 6.001 al 7.500, del 22 al 26 de julio y del 7.500 al 9.000, del 29 de julio al 2 de agosto. Aquellos titulares de abonos que ni puedan ir en su semana tendrán la opción de mantener su pase pagándolo del 5 al 9 de agosto.

Sancho ha comentado que el club ha intentado «tocar lo menos posible el bolsillo de los aficionados» y ha asegurado que, «como premio a los que van todos los días», ha antepuesto esta política a contar con más presupuesto. «A nosotros nos gusta tener una masa social grande y potente. El objetivo del club este año es tener, al menos, 12.000 abonados entre Europa y la liga», ha agregado el presidente del San Pablo.

Euroabono

Por ello, el euroabono, que incluye el partido de la eliminatoria previa y todos los de la liguilla de primera ronda, saldrá gratis a los aficionados que renueven su abono de liga de la temporada pasada que abran una cuenta gratuita durante un año en Banco Sabadell.

Para facilitar a los seguidores del club los trámites, este proceso se podrá realizar en el mismo momento de adquirir los pases anuales. Únicamente será necesario llevar una fotocopia del carnet de identidad y rellenar un documento que se entregará en la oficina del club cuando se vaya a renovar el pase. En el caso de que el abonado tenga una cuenta podrá crear la cuenta a un amigo o familiar para ir sin pagar a los partidos europeos.

Aquellos abonados que decidan no abrir la cuenta pagarán 150 euros (primer anillo) y 120 euros (segundo y tercer anillo). Desde el club han asegurado que devolverán el importe del carnet europeo si el equipo no accede a la liguilla de primera ronda. Sancho confía en que el San Pablo gane la eliminatoria previa y ha adelantado que sería un fracaso «absoluto» no hacerlo.

Aeropuerto de Villafría / Gab Volar desde Villafría El San Pablo quiere usar el aeropuerto. El presidente del club, Félix Sancho, quiere desplazarse desde Villafría a los partidos que juegue el equipo como visitante en la Basketball Champions League. La entidad ya se ha puesto en contacto con varías aerolíneas para buscar un precio asequible por este servicio y tiene previsto sacar una campaña para los aficionados que quieran volar con los jugadores y cuerpo técnico. «Es una oportunidad para aprovechar el aeropuerto , que está infrautilizado», ha comentado el máximo responsable del club, quien además ha indicado viajar desde la ciudad del Arlanzón facilitaría los desplazamientos al equipo, lo que repercutiría en el descanso de los jugadores.

Nuevos abonados

El club abrirá la campaña de nuevos abonados, tanto para los partidos de liga como para los de competición europea, cuando conozca el número de plazas de las que dispone en el Coliseum. En este caso, los precios para los partidos de Basketball Champions League son de 200 euros en el primer anillo y de 170 euros en el segundo y tercero. Si el nuevo abonado se abre una cuenta en Banco Sabadell, el coste cae hasta los 50 euros.