El San Pablo recibirá a los 'cocos' de la categoría en 2020

El calendario del San Pablo Burgos deja buena parte de los partidos más atractivos de la temporada para el 2020. Los azules recibirán en el Coliseum al FC Barcelona el fin de semana de Reyes (4-6 de enero) y en abril (4 o 5) se medirá al Baskonia y del 15 al 17 al Real Madrid.
Los tres encuentros más atractivos para los aficionados locales tendrán que esperar a 2020, así como el partido del debut en casa, ya que la competición en la Basketball Champions League obligará a que la jornada dos de liga, en la que se mide al BAXI Manresa (Ex equipo del nuevo entrenador de Joan Peñarroya) se celebrará el miércoles 2 de octubre, en lugar del fin de semana previo (28 y 29 de septiembre), que será cuando se dispute la jornada.
Una semana antes, el San Pablo Burgos comenzará la temporada 2019/20 ante el Montakit Fuenlabrada en un horario y día (27, 28 o 29 de septiembre) aún por determinar. En el extremo opuesto, los azules cerrarán la temporada ante Unicaja, el 9 o 10 de mayo, también lejos de casa.
Entremedias se habrán celebrado 34 jornadas en las que el San Pablo deberá de seguir avanzando deportivamente y mejorar su undécimo puesto de la pasada temporada, después de haber superado las dos primeras campañas en la élite del baloncesto nacional.
JORNADA 1 (24-27 de septiembre):
VALENCIA BASKET CLUB - MORABANC ANDORRA
IBEROSTAR TENERIFE - RETABET BILBAO BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA - SAN PABLO BURGOS
CLUB JOVENTUT BADALONA - REAL MADRID
BAXI MANRESA - UNICAJA
UCAM MURCIA CB - COOSUR REAL BETIS
MONBUS OBRADOIRO - BARÇA
KIROLBET BASKONIA - MOVISTAR ESTUDIANTES
HERBALIFE GRAN CANARIA - CASADEMONT ZARAGOZA
JORNADA 2 (28 y 29 de septiembre):
CASADEMONT ZARAGOZA - MONBUS OBRADOIRO
BARÇA - KIROLBET BASKONIA
RETABET BILBAO BASKET - VALENCIA BASKET CLUB
UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE
REAL MADRID - UCAM MURCIA CB
MORABANC ANDORRA - MONTAKIT FUENLABRADA
MOVISTAR ESTUDIANTES - HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS - BAXI MANRESA
COOSUR REAL BETIS - CLUB JOVENTUT BADALONA
* El encuentro entre San Pablo Burgos y BAXI Manresa se disputará el 2 de octubre por la participación del equipo burgalés en la fase previa de la Basketball Champions League.
JORNADA 3 (5 y 6 de octubre):
KIROLBET BASKONIA - UNICAJA
IBEROSTAR TENERIFE - REAL MADRID
VALENCIA BASKET CLUB - COOSUR REAL BETIS
MORABANC ANDORRA - BARÇA
MONTAKIT FUENLABRADA - MOVISTAR ESTUDIANTES
UCAM MURCIA CB - CASADEMONT ZARAGOZA
MONBUS OBRADOIRO - RETABET BILBAO BASKET
CLUB JOVENTUT BADALONA - SAN PABLO BURGOS
BAXI MANRESA - HERBALIFE GRAN CANARIA
JORNADA 4 (12 y 13 de octubre):
BARÇA - VALENCIA BASKET CLUB
REAL MADRID - MONTAKIT FUENLABRADA
HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA
UNICAJA - CLUB JOVENTUT BADALONA
IBEROSTAR TENERIFE - MONBUS OBRADOIRO
MOVISTAR ESTUDIANTES - BAXI MANRESA
SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA CB
COOSUR REAL BETIS - CASADEMONT ZARAGOZA
RETABET BILBAO BASKET - KIROLBET BASKONIA
JORNADA 5 (19 y 20 de octubre):
MONBUS OBRADOIRO - REAL MADRID
VALENCIA BASKET CLUB - UNICAJA
KIROLBET BASKONIA - COOSUR REAL BETIS
BARÇA - HERBALIFE GRAN CANARIA
MORABANC ANDORRA - SAN PABLO BURGOS
MONTAKIT FUENLABRADA - UCAM MURCIA CB
CLUB JOVENTUT BADALONA - MOVISTAR ESTUDIANTES
CASADEMONT ZARAGOZA - RETABET BILBAO BASKET
BAXI MANRESA - IBEROSTAR TENERIFE
JORNADA 6 (26 y 27 de octubre):
SAN PABLO BURGOS - VALENCIA BASKET CLUB
CASADEMONT ZARAGOZA - BARÇA
REAL MADRID - BAXI MANRESA
HERBALIFE GRAN CANARIA - CLUB JOVENTUT BADALONA
UNICAJA - MOVISTAR ESTUDIANTES
IBEROSTAR TENERIFE - KIROLBET BASKONIA
UCAM MURCIA CB - MONBUS OBRADOIRO
COOSUR REAL BETIS - MORABANC ANDORRA
RETABET BILBAO BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 7 (2 y 3 de noviembre):
BARÇA - MONTAKIT FUENLABRADA
KIROLBET BASKONIA - REAL MADRID
VALENCIA BASKET CLUB - HERBALIFE GRAN CANARIA
MORABANC ANDORRA - UCAM MURCIA CB
UNICAJA - COOSUR REAL BETIS
MOVISTAR ESTUDIANTES - IBEROSTAR TENERIFE
SAN PABLO BURGOS - CASADEMONT ZARAGOZA
CLUB JOVENTUT BADALONA - MONBUS OBRADOIRO
BAXI MANRESA - RETABET BILBAO BASKET
JORNADA 8 (9 y 10 de noviembre):
REAL MADRID - UNICAJA
MONBUS OBRADOIRO - KIROLBET BASKONIA
IBEROSTAR TENERIFE - SAN PABLO BURGOS
MONTAKIT FUENLABRADA - BAXI MANRESA
UCAM MURCIA CB - VALENCIA BASKET CLUB
MOVISTAR ESTUDIANTES - MORABANC ANDORRA
CASADEMONT ZARAGOZA - CLUB JOVENTUT BADALONA
COOSUR REAL BETIS - BARÇA
RETABET BILBAO BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA
JORNADA 9 (16 y 17 de noviembre):
MORABANC ANDORRA - UNICAJA
KIROLBET BASKONIA - MONTAKIT FUENLABRADA
CLUB JOVENTUT BADALONA - IBEROSTAR TENERIFE
VALENCIA BASKET CLUB - CASADEMONT ZARAGOZA
BARÇA - MOVISTAR ESTUDIANTES
HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA CB
SAN PABLO BURGOS - COOSUR REAL BETIS
BAXI MANRESA - MONBUS OBRADOIRO
RETABET BILBAO BASKET - REAL MADRID
JORNADA 10 (23 y 24 de noviembre):
KIROLBET BASKONIA - VALENCIA BASKET CLUB
REAL MADRID - HERBALIFE GRAN CANARIA
UNICAJA - RETABET BILBAO BASKET
IBEROSTAR TENERIFE - COOSUR REAL BETIS
MONTAKIT FUENLABRADA - CLUB JOVENTUT BADALONA
UCAM MURCIA CB - BARÇA
MOVISTAR ESTUDIANTES - SAN PABLO BURGOS
MONBUS OBRADOIRO - MORABANC ANDORRA
CASADEMONT ZARAGOZA - BAXI MANRESA
JORNADA 11 (30 de noviembre y 1 de diciembre):
MORABANC ANDORRA - KIROLBET BASKONIA
BARÇA - IBEROSTAR TENERIFE
VALENCIA BASKET CLUB - MONBUS OBRADOIRO
CASADEMONT ZARAGOZA - REAL MADRID
HERBALIFE GRAN CANARIA - MONTAKIT FUENLABRADA
SAN PABLO BURGOS - UNICAJA
CLUB JOVENTUT BADALONA - RETABET BILBAO BASKET
BAXI MANRESA - UCAM MURCIA CB
COOSUR REAL BETIS - MOVISTAR ESTUDIANTES
JORNADA 12 (7 y 8 de diciembre):
RETABET BILBAO BASKET - MORABANC ANDORRA
MOVISTAR ESTUDIANTES - CASADEMONT ZARAGOZA
MONTAKIT FUENLABRADA - VALENCIA BASKET CLUB
REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS
BAXI MANRESA - BARÇA
KIROLBET BASKONIA - CLUB JOVENTUT BADALONA
UNICAJA - HERBALIFE GRAN CANARIA
IBEROSTAR TENERIFE - UCAM MURCIA CB
MONBUS OBRADOIRO - COOSUR REAL BETIS
JORNADA 13 (14 y 15 de diciembre):
BARÇA - UNICAJA
COOSUR REAL BETIS - REAL MADRID
HERBALIFE GRAN CANARIA - MONBUS OBRADOIRO
VALENCIA BASKET CLUB - MOVISTAR ESTUDIANTES
MORABANC ANDORRA - IBEROSTAR TENERIFE
UCAM MURCIA CB - KIROLBET BASKONIA
SAN PABLO BURGOS - RETABET BILBAO BASKET
CLUB JOVENTUT BADALONA - BAXI MANRESA
CASADEMONT ZARAGOZA - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 14 (21 y 22 de diciembre):
MOVISTAR ESTUDIANTES - UCAM MURCIA CB
CLUB JOVENTUT BADALONA - BARÇA
BAXI MANRESA - VALENCIA BASKET CLUB
UNICAJA - CASADEMONT ZARAGOZA
REAL MADRID - MORABANC ANDORRA
KIROLBET BASKONIA - SAN PABLO BURGOS
IBEROSTAR TENERIFE - HERBALIFE GRAN CANARIA
MONBUS OBRADOIRO - MONTAKIT FUENLABRADA
RETABET BILBAO BASKET - COOSUR REAL BETIS
JORNADA 15 (28 y 29 de diciembre):
BARÇA - REAL MADRID
VALENCIA BASKET CLUB - IBEROSTAR TENERIFE
HERBALIFE GRAN CANARIA - SAN PABLO BURGOS
MORABANC ANDORRA - CLUB JOVENTUT BADALONA
MONTAKIT FUENLABRADA - UNICAJA
UCAM MURCIA CB - RETABET BILBAO BASKET
MONBUS OBRADOIRO - MOVISTAR ESTUDIANTES
CASADEMONT ZARAGOZA - KIROLBET BASKONIA
COOSUR REAL BETIS - BAXI MANRESA
JORNADA 16 (4-6 de enero):
RETABET BILBAO BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES
SAN PABLO BURGOS - BARÇA
REAL MADRID - VALENCIA BASKET CLUB
UNICAJA - MONBUS OBRADOIRO
KIROLBET BASKONIA - BAXI MANRESA
MORABANC ANDORRA - CASADEMONT ZARAGOZA
IBEROSTAR TENERIFE - MONTAKIT FUENLABRADA
CLUB JOVENTUT BADALONA - UCAM MURCIA CB
COOSUR REAL BETIS - HERBALIFE GRAN CANARIA
JORNADA 17 (11 y 12 de enero):
MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL MADRID
UCAM MURCIA CB - UNICAJA
VALENCIA BASKET CLUB - CLUB JOVENTUT BADALONA
BARÇA - RETABET BILBAO BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA - KIROLBET BASKONIA
MONTAKIT FUENLABRADA - COOSUR REAL BETIS
MONBUS OBRADOIRO - SAN PABLO BURGOS
CASADEMONT ZARAGOZA - IBEROSTAR TENERIFE
BAXI MANRESA - MORABANC ANDORRA
JORNADA 18 (18 y 19 de enero):
MONTAKIT FUENLABRADA - BARÇA
REAL MADRID - KIROLBET BASKONIA
COOSUR REAL BETIS - UNICAJA
VALENCIA BASKET CLUB - UCAM MURCIA CB
MORABANC ANDORRA - MONBUS OBRADOIRO
IBEROSTAR TENERIFE - MOVISTAR ESTUDIANTES
SAN PABLO BURGOS - CLUB JOVENTUT BADALONA
CASADEMONT ZARAGOZA - HERBALIFE GRAN CANARIA
RETABET BILBAO BASKET - BAXI MANRESA
JORNADA 19 (25 y 26 de enero):
BARÇA - COOSUR REAL BETIS
SAN PABLO BURGOS - IBEROSTAR TENERIFE
MONBUS OBRADOIRO - VALENCIA BASKET CLUB
KIROLBET BASKONIA - MORABANC ANDORRA
HERBALIFE GRAN CANARIA - RETABET BILBAO BASKET
UCAM MURCIA CB - MONTAKIT FUENLABRADA
MOVISTAR ESTUDIANTES - UNICAJA
CLUB JOVENTUT BADALONA - CASADEMONT ZARAGOZA
BAXI MANRESA - REAL MADRID
JORNADA 20 (1 y 2 de febrero):
IBEROSTAR TENERIFE - BARÇA
REAL MADRID - CLUB JOVENTUT BADALONA
VALENCIA BASKET CLUB - RETABET BILBAO BASKET
UNICAJA - KIROLBET BASKONIA
MORABANC ANDORRA - MOVISTAR ESTUDIANTES
MONTAKIT FUENLABRADA - HERBALIFE GRAN CANARIA
MONBUS OBRADOIRO - BAXI MANRESA
CASADEMONT ZARAGOZA - UCAM MURCIA CB
COOSUR REAL BETIS - SAN PABLO BURGOS
JORNADA 21 (8 y 9 de febrero):
KIROLBET BASKONIA - MONBUS OBRADOIRO
HERBALIFE GRAN CANARIA - BARÇA
REAL MADRID - COOSUR REAL BETIS
UCAM MURCIA CB - IBEROSTAR TENERIFE
MOVISTAR ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET CLUB
SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA
CLUB JOVENTUT BADALONA - MONTAKIT FUENLABRADA
BAXI MANRESA - CASADEMONT ZARAGOZA
RETABET BILBAO BASKET - UNICAJA
JORNADA 22 (29 de febrero y 1 de marzo):
BARÇA - BAXI MANRESA
MONTAKIT FUENLABRADA - KIROLBET BASKONIA
UNICAJA - REAL MADRID
VALENCIA BASKET CLUB - SAN PABLO BURGOS
MORABANC ANDORRA - HERBALIFE GRAN CANARIA
IBEROSTAR TENERIFE - CLUB JOVENTUT BADALONA
MONBUS OBRADOIRO - UCAM MURCIA CB
CASADEMONT ZARAGOZA - MOVISTAR ESTUDIANTES
COOSUR REAL BETIS - RETABET BILBAO BASKET
JORNADA 23 (7 y 8 de marzo):
MOVISTAR ESTUDIANTES - BARÇA
REAL MADRID - CASADEMONT ZARAGOZA
KIROLBET BASKONIA - IBEROSTAR TENERIFE
HERBALIFE GRAN CANARIA - VALENCIA BASKET CLUB
UCAM MURCIA CB - MORABANC ANDORRA
SAN PABLO BURGOS - MONTAKIT FUENLABRADA
CLUB JOVENTUT BADALONA - UNICAJA
BAXI MANRESA - COOSUR REAL BETIS
RETABET BILBAO BASKET - MONBUS OBRADOIRO
JORNADA 24 (14 y 15 de marzo):
VALENCIA BASKET CLUB - KIROLBET BASKONIA
UNICAJA - BAXI MANRESA
BARÇA - SAN PABLO BURGOS
HERBALIFE GRAN CANARIA - IBEROSTAR TENERIFE
MORABANC ANDORRA - RETABET BILBAO BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA - REAL MADRID
UCAM MURCIA CB - MOVISTAR ESTUDIANTES
MONBUS OBRADOIRO - CLUB JOVENTUT BADALONA
CASADEMONT ZARAGOZA - COOSUR REAL BETIS
JORNADA 25 (21 y 22 de marzo):
IBEROSTAR TENERIFE - VALENCIA BASKET CLUB
REAL MADRID - BARÇA
UNICAJA - MORABANC ANDORRA
KIROLBET BASKONIA - CASADEMONT ZARAGOZA
MOVISTAR ESTUDIANTES - MONTAKIT FUENLABRADA
SAN PABLO BURGOS - HERBALIFE GRAN CANARIA
BAXI MANRESA - CLUB JOVENTUT BADALONA
COOSUR REAL BETIS - MONBUS OBRADOIRO
RETABET BILBAO BASKET - UCAM MURCIA CB
JORNADA 26 (28 y 29 de marzo):
MORABANC ANDORRA - REAL MADRID
BARÇA - MONBUS OBRADOIRO
CLUB JOVENTUT BADALONA - VALENCIA BASKET CLUB
KIROLBET BASKONIA - RETABET BILBAO BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA - UNICAJA
MONTAKIT FUENLABRADA - IBEROSTAR TENERIFE
UCAM MURCIA CB - BAXI MANRESA
MOVISTAR ESTUDIANTES - COOSUR REAL BETIS
CASADEMONT ZARAGOZA - SAN PABLO BURGOS
JORNADA 27 (4 y 5 de abril):
REAL MADRID - MOVISTAR ESTUDIANTES
VALENCIA BASKET CLUB - BAXI MANRESA
SAN PABLO BURGOS - KIROLBET BASKONIA
BARÇA - CASADEMONT ZARAGOZA
UNICAJA - MONTAKIT FUENLABRADA
IBEROSTAR TENERIFE - MORABANC ANDORRA
MONBUS OBRADOIRO - HERBALIFE GRAN CANARIA
COOSUR REAL BETIS - UCAM MURCIA CB
RETABET BILBAO BASKET - CLUB JOVENTUT BADALONA
JORNADA 28 (11 y 12 de abril):
UCAM MURCIA CB - REAL MADRID
VALENCIA BASKET CLUB - BARÇA
KIROLBET BASKONIA - HERBALIFE GRAN CANARIA
IBEROSTAR TENERIFE - UNICAJA
MONTAKIT FUENLABRADA - MONBUS OBRADOIRO
MOVISTAR ESTUDIANTES - RETABET BILBAO BASKET
CLUB JOVENTUT BADALONA - COOSUR REAL BETIS
CASADEMONT ZARAGOZA - MORABANC ANDORRA
BAXI MANRESA - SAN PABLO BURGOS
JORNADA 29 (15-17 de abril):
BARÇA - CLUB JOVENTUT BADALONA
SAN PABLO BURGOS - REAL MADRID
UNICAJA - UCAM MURCIA CB
BAXI MANRESA - KIROLBET BASKONIA
HERBALIFE GRAN CANARIA - MOVISTAR ESTUDIANTES
MORABANC ANDORRA - VALENCIA BASKET CLUB
MONBUS OBRADOIRO - IBEROSTAR TENERIFE
COOSUR REAL BETIS - MONTAKIT FUENLABRADA
RETABET BILBAO BASKET - CASADEMONT ZARAGOZA
JORNADA 30 (18 y 19 de abril):
UNICAJA - BARÇA
REAL MADRID - IBEROSTAR TENERIFE
MORABANC ANDORRA - BAXI MANRESA
MONTAKIT FUENLABRADA - RETABET BILBAO BASKET
UCAM MURCIA CB - SAN PABLO BURGOS
MOVISTAR ESTUDIANTES - MONBUS OBRADOIRO
CLUB JOVENTUT BADALONA - HERBALIFE GRAN CANARIA
CASADEMONT ZARAGOZA - VALENCIA BASKET CLUB
COOSUR REAL BETIS - KIROLBET BASKONIA
JORNADA 31 (25 y 26 de abril):
RETABET BILBAO BASKET - BARÇA
MONBUS OBRADOIRO - UNICAJA
VALENCIA BASKET CLUB - REAL MADRID
KIROLBET BASKONIA - UCAM MURCIA CB
HERBALIFE GRAN CANARIA - COOSUR REAL BETIS
IBEROSTAR TENERIFE - CASADEMONT ZARAGOZA
SAN PABLO BURGOS - MOVISTAR ESTUDIANTES
CLUB JOVENTUT BADALONA - MORABANC ANDORRA
BAXI MANRESA - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 32 (1-3 de mayo):
MOVISTAR ESTUDIANTES - KIROLBET BASKONIA
UNICAJA - VALENCIA BASKET CLUB
REAL MADRID - MONBUS OBRADOIRO
BARÇA - MORABANC ANDORRA
HERBALIFE GRAN CANARIA - BAXI MANRESA
MONTAKIT FUENLABRADA - CASADEMONT ZARAGOZA
UCAM MURCIA CB - CLUB JOVENTUT BADALONA
COOSUR REAL BETIS - IBEROSTAR TENERIFE
RETABET BILBAO BASKET - SAN PABLO BURGOS
JORNADA 33 (6-8 de mayo):
KIROLBET BASKONIA - BARÇA
VALENCIA BASKET CLUB - MONTAKIT FUENLABRADA
REAL MADRID - RETABET BILBAO BASKET
MORABANC ANDORRA - COOSUR REAL BETIS
IBEROSTAR TENERIFE - BAXI MANRESA
UCAM MURCIA CB - HERBALIFE GRAN CANARIA
MOVISTAR ESTUDIANTES - CLUB JOVENTUT BADALONA
SAN PABLO BURGOS - MONBUS OBRADOIRO
CASADEMONT ZARAGOZA - UNICAJA
JORNADA 34 (9 y 10 de mayo):
HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL MADRID
BARÇA - UCAM MURCIA CB
UNICAJA - SAN PABLO BURGOS
MONTAKIT FUENLABRADA - MORABANC ANDORRA
MONBUS OBRADOIRO - CASADEMONT ZARAGOZA
CLUB JOVENTUT BADALONA - KIROLBET BASKONIA
BAXI MANRESA - MOVISTAR ESTUDIANTES
COOSUR REAL BETIS - VALENCIA BASKET CLUB
RETABET BILBAO BASKET - IBEROSTAR TENERIFE