Declaradas las zonas afectadas por los incendios: descubre si puedes pedir ayuda del Gobierno

Guillermo Villar Martes, 26 de agosto 2025, 17:44 | Actualizado 18:22h.

El Consejo de Ministros ha declarado como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil las áreas dañadas por 114 incendios forestales, acontecidos la mayoría en este agosto negro para las estadísticas. En total, suponen 121 junto a las zonas damnificadas por inundaciones, danas y tormentas.

En el mapa puedes comprobar los incendios forestales que han dado lugar a estas zonas afectadas, además de los otros eventos mencionados. Para estos fuegos, no se muestran todos los municipios damnificados susceptibles de las ayudas (casos como el de A Rúa, el siniestro de este tipo más grande registrado por el EFFIS, solo muestra el epicentro). Lo mismo para el resto de incidentes, con solo las capitales de provincia como referencia.

Cada una de las zonas declaradas se relaciona con las emergencias de protección civil notificadas al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior. El listado a modo de buscador es la recopilación de todas ellas.

Los territorios abarcan 16 de las 17 comunidades autónomas, salvo País Vasco. Este mapeo es una radiografía a su vez de hasta qué punto han arrasado los fuegos las áreas del Noroeste peninsular, entre otras. Las fechas de las notificaciones de estas áreas revelan el polvorín de eventos trágicos de esta índole en agosto.

Las ayudas abarcan las generales por el Ministerio de Interior (daños personales, de vivienda, laborales...), posible exención de tasas de gestiones en permisos de circulación o conducción por el Organismo Autónomo de la Jefatura Central de Tráfico y medidas de otros ministerios en cuanto a fiscalidad, empleo o ayudas a corporaciones locales, entre otros. Esto incluiría también compensaciones ante los destrozos agrícolas, forestales, ganaderos y de acuicultura.