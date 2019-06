Una peña muy joven y con mucho tirón

La peña Los Sanjuanes sea, probablemente, una de las más 'jóvenes' de la ciudad de Burgos. A diferencia de la gran mayoría, no hay que irse muchos años atrás para hablar de su nacimiento. En 2015, en la barriada San Juan Bautista, en una merienda entre algunos de los padres del colegio Aurelio Gómez Escobar surgió la idea de crear una peña. Y fue dicho y hecho. Esta conversación se dio en febrero y lo cogieron con tantas ganas que en ese mismo mes de junio ya estaban en El Parral. Además, empezaron fuerte, iniciaron la carrera con 400 socios, cifra que este año ha llegado al máximo, alcanzando los 600 integrantes.

Blanca González, presidenta desde el inicio de la asociación, cree que el éxito de esta peña reside en que no existía ninguna agrupación de las mismas características en la barriada, una zona bastante poblada de la capital burgalesa de la ciudad. Casa Ángel es el establecimiento que les vio nacer, su sede, y en la que en palabras de la presidenta, le deben gran parte de lo que son. Desde allí, organizan las numerosas actividades que realizan, no solo en los Sampedros, sino durante todo el año.

Los Sanjuanes son una peña que trabaja por la gente de su barrio. Tanto es así, que hace un par de años colaboraron con realización de la hoguera de San Juan cuando a punto estuvo de suspenderse. Blanca cuenta que les gustaría participar de forma más activa en las fiestas de su barrio, ya que es el lugar que ha visto a la peña nacer y a sus integrantes crecer. Y precisamente, a los más pequeños se dirigen la gran mayoría de los eventos. Numerosas excursiones, manualidades en fechas señaladas o un viaje a Eurodisney de la mano de la Federación de Peñas.

Especialmente activos en las Fiestas Mayores de la ciudad, pero cada vez forman parte de más actividades. Por ejemplo, este 2019 fueron aproximadamente 150 personas las que participaron en el desfile de carnaval buscando la sonrisa de quien se cruzaran con su disfraz de payaso.

Disfrutan al máximo de los Sampedros -como no podría ser de otro modo- y suelen participar en todas las actividades que se les propongan durante esos días. De tal forma se involucran, que son de los pocos que presentan carroza en la cabagata y no se les da nada mal. Hace tres años se llevaron un segundo premio. Eso sí, este año la realización de la carroza no será nada fácil. No cuentan con el local en el que habían trabajado en años anteriores, lo que se ha convertido en un gran problema.

Este 2019, unos 150 miembros de Los Sanjuanes / BC

Continuando con lo que diferencia a esta de otras asociaciones, Blanca asegura que «son una peña muy unida, repleta de gente joven». Afirma que viven con intensidad la primera de las grandes celebraciones a las puertas de los Sampedros, El Parral. Blanca recuerda entre risas que el del año pasado fue un poco desastroso. No hicieron bien los cálculos del pan necesario y a alguno le tocó recorrer las panadería de la ciudad en busca de más. Eso sí, simpre unidos y con una sonrisa en la cara.