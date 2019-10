El sábado, 12 de octubre, celebración de la VI Carrera Solidaria de Patitos de Goma El objetivo es lograr que cinco mil patitos de goma naveguen por el Arlanzón en una iniciativa organizada por Amycos y Aquí Sí Burgos en beneficio de la casa de acogida de las Hijas de la Caridad BURGOS CONECTA Burgos Lunes, 7 octubre 2019, 12:49

El próximo sábado, 12 de octubre, se celebrará la emblemática carrera solidaria de patitos de goma, organizada por Amycos en colaboración con Aquí Sí Burgos y con el apoyo de la Obra Social 'La Caixa', y que este año celebra su sexta edición. En esta ocasión, los beneficios obtenidos con la venta de los patitos se destinarán al mantenimiento del comedor social de las Hijas de la Caridad y a los proyectos de acceso al agua potable de Amycos en Bolivia.

Decenas de comercios y empresas burgalesas han colaborado con esta actividad, tanto prestándose a vender los tickets para participar en la carrera como donando los más de 150 premios que se entregarán a los duelos de los primeros patitos en cruzar la meta.

El recorrido comenzará a las 18:30 h. con el lanzamiento de los patitos desde la pasarela del MEH y concluirá con su llegada al puente del Besson. Cada uno de ellos lleva un número que se corresponde con los tickets vendidos.

Así, los dueños de los cuatro primeros patitos en cruzar la meta obtendrán uno de los grandes premios donados por Viajes Atapuerca, Grupo Julián y Viajes Tiramillas: un viaje de una semana y pensión completa en hotel de 3 estrellas en Galicia, una tablet, una bici y una estancia de 3 noches con desayuno en Benidorm, respectivamente. Y también habrá diferentes regalos donados por comerciantes y colaboradores de la campaña: desde cenas o lotes gastronómicos hasta tratamientos de belleza, prendas deportivas, etc.

Quienes quieran participar pueden apadrinar su patito de goma adquiriendo su ticket por 3 euros en cualquiera de los puntos de venta colaboradores: Juguettos (Centro Comercial Camino de la Plata, C/ Arzobispo Pérez Platero 13, C/ Paloma 8, C/ San Agustín 7), La Flor Burgalesa (Pza. Fco. Sarmiento, C/ Segovia 4, C/ Luis Alberdi 12, C/ Ntra. Sra. de Fátima 4, C/ Progreso 17) y Quesos Sasamón (C/ Alejandro Yagüe, C/ Progreso 15, C/ Fco. Sarmiento 11, C/ San Bruno 13 y C/ San Pedro y San Felices 22). Para más información pueden contactar con Amycos en el 947 277 121.