La UBU celebra la XXI Semana Solidaria del 20 al 24 de octubre El jueves 23 de octubre se celebrará la tradicional Paella Solidaria, en la cafetería de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con un coste de 7 euros

BURGOSconecta Burgos Viernes, 17 de octubre 2025, 13:33 Comenta Compartir

La Universidad de Burgos celebra del 20 al 24 de octubre la XXI edición de la Semana Solidaria, una cita ya consolidada como un espacio de reflexión, debate y compromiso social, impulsando la sensibilización y la educación para la ciudadanía global entre la comunidad universitaria.

Bajo el lema 'Por un presente sin conflictos, por un futuro sin violencia', la Semana Solidaria invita a reflexionar, fomentando una mirada crítica, solidaria y comprometida con los derechos humanos y la justicia social.

Durante esta semana, las distintas facultades y centros acogerán un amplio programa de actividades, entre ellas exposiciones, charlas en las aulas, conferencias y mercadillos de productos solidarios y de comercio justo, stands informativos de diversas entidades, círculo del silencio, una actividad con realidad virtual y una selección bibliográfica especial en la Biblioteca Federico Sanz.

Entre las propuestas, se encuentra la tradicional Paella Solidaria, que tendrá lugar el jueves 23 de octubre en la cafetería de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Con un coste de 7 euros por persona, la recaudación se destinará íntegramente a los programas que UNRWA desarrolla en la Franja de Gaza y Cisjordania. Los tickets pueden adquirirse en el Centro de Cooperación y Acción Solidaria, así como en las cafeterías de la propia Facultad, de la Facultad de Educación y en la cafetería de las Piscinas San Amaro.

Temas

Universidad de Burgos