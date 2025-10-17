BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del mercadillo de productos solidarios y de comercio justo, de la pasada edición. UBU

La UBU celebra la XXI Semana Solidaria del 20 al 24 de octubre

El jueves 23 de octubre se celebrará la tradicional Paella Solidaria, en la cafetería de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con un coste de 7 euros

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:33

Comenta

La Universidad de Burgos celebra del 20 al 24 de octubre la XXI edición de la Semana Solidaria, una cita ya consolidada como un espacio de reflexión, debate y compromiso social, impulsando la sensibilización y la educación para la ciudadanía global entre la comunidad universitaria.

Bajo el lema 'Por un presente sin conflictos, por un futuro sin violencia', la Semana Solidaria invita a reflexionar, fomentando una mirada crítica, solidaria y comprometida con los derechos humanos y la justicia social.

Durante esta semana, las distintas facultades y centros acogerán un amplio programa de actividades, entre ellas exposiciones, charlas en las aulas, conferencias y mercadillos de productos solidarios y de comercio justo, stands informativos de diversas entidades, círculo del silencio, una actividad con realidad virtual y una selección bibliográfica especial en la Biblioteca Federico Sanz.

Entre las propuestas, se encuentra la tradicional Paella Solidaria, que tendrá lugar el jueves 23 de octubre en la cafetería de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Con un coste de 7 euros por persona, la recaudación se destinará íntegramente a los programas que UNRWA desarrolla en la Franja de Gaza y Cisjordania. Los tickets pueden adquirirse en el Centro de Cooperación y Acción Solidaria, así como en las cafeterías de la propia Facultad, de la Facultad de Educación y en la cafetería de las Piscinas San Amaro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuadas 26 personas de dos bloques de viviendas por un escape de gas en Burgos
  2. 2 Un incendio forestal calcina ocho hectáreas de pino en un pueblo de Burgos
  3. 3 Inconsciente un hombre tras caer a un depósito de uvas en un accidente laboral de una bodega de Burgos
  4. 4 Incautan 720 kilos de hachís en Burgos tras una persecución en la que el conductor logró escapar
  5. 5 Ultiman un mural en un pueblo de Burgos en apoyo a Palestina y contra el hermanamiento de este con Israel
  6. 6 Los agricultores alzan la voz en Burgos: «Hay que defender nuestra tierra»
  7. 7 Los 32 locales de Burgos que puedes recorrer en la Ruta de la Patata durante 15 días
  8. 8 Burgos recupera la histórica Milla Urbana de la ciudad
  9. 9 Un herido en una nueva colisión entre un patinete y un coche en Burgos
  10. 10 Los bonos al consumo de Burgos regresan antes de Navidad pero las fechas siguen sin confirmarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La UBU celebra la XXI Semana Solidaria del 20 al 24 de octubre

La UBU celebra la XXI Semana Solidaria del 20 al 24 de octubre