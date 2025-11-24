123 jóvenes acuden al psicólogo gratis con el servicio Salud Joven de Burgos La mayoría de los pacientes acude por ansiedad o problemas de gestión emocional, aunque también existen casos de conducta alimentaria, depresión o intenciones suicidas

Ir al psicólogo puede parecer, en ocasiones, un tabú. Sin embargo, en Burgos los jóvenes menores de 30 años están empezando a utilizar este servicio gratuito promovido por el Ayuntamiento. En un año, dos psicólogos han recibido y tratado a 123 personas; la mayoría de ellos, mujeres.

El servicio Salud Joven de Burgos comenzó su andadura en octubre de 2023. Según los últimos datos facilitados por el Consistorio de Burgos, hasta octubre de 2024 se registraron 229 usuarios. Sin embargo, no todas las personas que se pusieron en contacto con el servicio de Salud Joven acudieron a terapia. Sólo 123 (el 54% de las solicitudes) acudieron a las citas.

Qué es el servicio Salud Joven de Burgos Salud Joven de Burgos es un servicio gratuito que ofrece asistencia psicológica a jóvenes de entre 14 y 30 años en el centro cívico San Juan o en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos. Por cada usuario, a los que se atiende por orden de contacto con el servicio, se les ofrece siete sesiones de terapia que duran 55 minutos cada una. Los tratamientos son gratuitos y en el servicio trabajan dos psicólogos. Sin embargo, ambos profesionales lo describen como una «herramienta», un «primer contacto» con un proceso «terapéutico de calidad». Después del mismo, a algunos usuarios se les ha recomendado continuar con una terapia privada o pública.

Otras 96 personas que solicitaron asistencia psicológica en Burgos (el 42% del total) no respondieron tras las llamadas al contactar con ellos. Por otra parte, seis personas manifestaron no necesitar atención psicológica pasada la espera y otras cuatro (2%) habían buscado «otros servicios de atención psicológica por cuenta propia».

En cuanto al tiempo de espera, el servicio Salud Joven de Burgos estipula que, desde octubre de 2023 hasta octubre de 2024 fue de entre dos semanas, como mínimo, hasta dos meses como máximo. Además, los psicólogos señalan que las épocas de más espera coincidieron con el inicio del curso universitario y del segundo semestre.

Cómo solicitar cita al servicio Salud Joven de Burgos El proceso de solicitud de la terapia para jóvenes puede realizarse a través de un formulario en la página web de la Universidad de Burgos o a través de un correo electrónico dirigido a serviciosaludjoven@aytoburgos.es.

Para solicitar atención psicológica, los jóvenes residentes en Burgos menores de 30 años utilizaron tanto el formulario de la web de la Universidad como el correo electrónico. 84 personas contactaron a través de la UBU (68%) y 39 por el correo (32%), según los datos de Salud Joven.

Mayoría de mujeres atendidas psicológicamente

Respecto al género de los 123 usuarios atendidos por el servicio Salud Joven de Burgos, el 77% fueron mujeres (95 en total). Al respecto, 28 hombres recibieron atención psicológica (el 23%).

Este servicio se presta gratuitamente a personas de entre 14 y 30 años. Doce usuarios tenían entre 14 y 17 años; 51 jóvenes entre 18 y 21 años; 36 usuarios entre 22 y 25 años y, el resto, que son 19 usuarios, tenían entre 26 y 30 años. En este gráfico se puede observar una relación de los pacientes:

Por último, de entre los 123 pacientes atendidos entre octubre de 2023 y el mismo mes de 2024, el 54% de los jóvenes estaban censados en Burgos (67 personas). El otro 46% eran de otras provincias o países extranjeros y se encontraban en la ciudad «por motivos académicos y/o laborales» (56 personas).

La ansiedad, principal motivo para ir al psicólogo

Las causas por los que 123 jóvenes de Burgos fueron atendidos en el servicio Salud Joven acudieron por «diversos» motivos. El más común fue la ansiedad, con 46 personas atendidas por esta razón (el 37%). Le seguía la gestión emocional de la vida diaria con 44 personas (36%).

Diez jóvenes acudieron al psicólogo por «problemas familiares (8%) y otros diez por problemas de adaptación al «vivir en una nueva ciudad o comenzar una carrera». Cuatro personas tenían problemas de pareja (3%), otras tres acudieron por depresión (2%), dos también por trastornos de la conducta alimentaria (2%) y otros dos por violencia de género (2%). En este gráfico se puede observar un resumen:

Por otro lado, una persona acudió al servicio Salud Joven de Burgos por trastorno obsesivo compulsivo (TOC), otra por intento de suicidio y otra más por «problemas de estudio», según los datos del Ayuntamiento.

El 59% de los pacientes recibieron el alta

Entre octubre de 2023 y octubre de 2024, el servicio Salud Joven de Burgos atendió a 123 personas. Al terminar ese año, 73 jóvenes habían recibido el alta terapéutica (59%). Mientras, el 25% (30 personas) fueron dadas de baja en el sistema «por incumplimiento de la normativa de asistencia», que engloba hasta dos faltas justificadas.

Por último, 20 personas (el 16% del total) seguían el proceso terapéutico hasta completar las siete sesiones de cada tratamiento. En términos generales, este servicio del Ayuntamiento de Burgos observó, mediante las intervenciones, que la tendencia general fue de mejoría en la mayoría de los pacientes.

«Tras el proceso terapéutico , los usuarios dejaron de relacionarse de una manera tan disfuncional con sus pensamientos y sus emociones» sostienen los dos psicólogos. Además, perseveraban menos en pensamientos repetitivos e identificaban sus propias emociones con más facilidad. Asimismo, al terminar el tratamiento, los pacientes realizaron un cuestionario de satisfacción en el que el servicio Salud Joven de Burgos aprobó con un 9,68 de puntuación media.