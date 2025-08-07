BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un investigador de la Policía Nacional. BC

Advierten de un repunte de estafas bancarias en Burgos

La Policía Nacional alerta del incremento de denuncias por modalidades de 'smishing', 'vishing' y 'phishing'

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:38

La Policía Nacional ha lanzado una alerta ciudadana al comprobar cómo en las últimas semanas se ha registrado un repunte de las denuncias por estafa bancaria utilizando métodos como el 'smishing', el 'vishing' y el 'phishing'

En este sentido, fuentes de la Comisaría advierten que la investigación de delitos contra la propiedad cometidos bajo el uso de las nuevas tecnologías es compleja, técnica, y sus resultados no siempre son efectivos, motivos por los que la prevención se convierte en la mejor arma de defensa para la ciudadanía.

Así, en las últimas semanas se han recibido varias denuncias a respecto de prácticas de este tipo. Primero, se recibe un mensaje de texto en el teléfono móvil (smishing), en el que con apariencia de autenticidad, la entidad bancaria informa de que «se ha iniciado una sesión en su cuenta desde otro dispositivo», o bien «se ha activado su firma digital en un dispositivo inhabitual».

Noticias relacionadas

Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos

Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos

Detenidos con más de 10 kilos de droga en Aranda tras huir de un robo con violencia

Detenidos con más de 10 kilos de droga en Aranda tras huir de un robo con violencia

Detenido un hombre armado con una pistola cargada en el centro de Burgos

Detenido un hombre armado con una pistola cargada en el centro de Burgos

Burgos, escenario de una operación contra el tráfico de marfil de elefante con once investigados

Burgos, escenario de una operación contra el tráfico de marfil de elefante con once investigados

A continuación, según la modalidad que utilicen, los estafadores recomiendan que «pinche» o bloquee un enlace que previamente facilitan.

A partir de ahí, la persona estafada obedece a lo indicado en dicho mensaje, rellenando un cuestionario en una web fraudulenta que copia la original de la entidad bancaria (phishing). La víctima introduce sus datos personales y los dígitos de su tarjeta bancaria, que incluyen el propio número de la tarjeta, la fecha de caducidad y el CVV.

Una vez completado dicho formulario, se recibe una llamada de un interlocutor que afirma ser su gestor bancario (vishing), lo que da aún más apariencia de certeza a la operativa. Este falso gestor ordena que entre en la aplicación informática del banco y facilite el código de seguridad que acaba de recibir.

En realidad, lo que los delincuentes intentan es materializar una transferencia de dinero. Con este último paso el delincuente obtendría el código de verificación final, es decir, la verificación en dos pasos o doble factor de autenticación, código único que las entidades bancarias remiten para verificar y garantizar la seguridad de la operación.

Consejos de seguridad

  1. 1

    Las entidades bancarias no piden a sus clientes datos personales ni claves de seguridad, ni vía mensajes, ni llamando por teléfono.

  2. 2

    No atienda solicitudes de transferencias, pagos, ni otras operativas bancarias que no esté personalmente gestionando.

  3. 3

    Opere solamente desde la app exclusiva de su entidad bancaria, descargada de modo seguro y en repositorios oficiales. Nunca instale aplicaciones habilitando la opción «instalar desde fuentes desconocidas» en caso de sistemas operativos Android.

  4. 4

    Si recibe mensajes o correos maliciosos, elimínelos inmediatamente sin abrirlos, no siga sus instrucciones.

  5. 5

    En caso de duda sobre algún cargo, pago o transferencia, llame a su gestor de confianza o diríjase a su entidad bancaria.

  6. 6

    Es muy Importante desconfiar de SMS o números de teléfono que en apariencia se corresponde con la entidad bancaria. Mediante medios infórmaticos, los delincuentes logran que aparezca reflejado el que se corresponde con el banco pero realmente detrás de esa llamada están ellos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre de 70 años tras ser arrollado por un coche en un pueblo de Burgos
  2. 2 Estos son los cortes de tráfico que la Vuelta Ciclista provocará en Burgos este jueves
  3. 3 Tractores en acción en la Vuelta a Burgos: el autobús del Education First se atasca antes de la salida
  4. 4 Herido un ciclista en Burgos tras sufrir una caída y golpearse en la cabeza
  5. 5 Cuatro heridos en un accidente de tráfico en el norte de la provincia de Burgos
  6. 6 El mapa de las piscinas en Burgos: en cuatro años se han construido más de 125
  7. 7 Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos
  8. 8 Avanza la adquisición de parcelas en el pueblo antiguo de Gamonal
  9. 9 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  10. 10 Cuenta atrás para un San Pablo Burgos renovado que sueña en grande en su regreso a la ACB

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Advierten de un repunte de estafas bancarias en Burgos

Advierten de un repunte de estafas bancarias en Burgos