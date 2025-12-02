Aguas de Burgos moderniza la red de saneamiento con un nuevo levantamiento topográfico El estudio topográfico aporta un diagnóstico profundo de la red, identifica puntos críticos y refuerza la capacidad de respuesta ante lluvias intensas

BURGOSconecta Burgos Martes, 2 de diciembre 2025, 15:03 Comenta Compartir

Aguas de Burgos ha finalizado el levantamiento topográfico integral de la red de saneamiento de la ciudad, un proyecto que permitirá disponer por primera vez de un conocimiento exhaustivo, preciso y actualizado de toda la infraestructura subterránea. Este trabajo constituye un paso clave en la modernización del ciclo del agua y en la mejora de la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la planificación futura del servicio.

El levantamiento topográfico ha permitido documentar y validar la ubicación y características de más de 30.000 arquetas o pozos de registro y 27.000 sumideros de la red de saneamiento. Toda esta información se valida e integra en el Sistema de Información Geográfica (GIS), junto con un modelo hidráulico avanzado que simula el comportamiento real de la red.

Ampliar

Según explica Gustavo Rodríguez, responsable de la Oficina Técnica de Aguas de Burgos, «el levantamiento aporta un conocimiento profundo de la red de saneamiento, indispensable para realizar un diagnóstico efectivo y tomar decisiones basadas en datos reales. Este análisis detallado permite identificar puntos débiles, zonas donde se producen desbordamientos en episodios de lluvias intensas y áreas donde las infraestructuras requieren renovación o refuerzo.

La información recabada es fundamental para evitar errores en futuras actuaciones, planificar obras con mayor certeza y optimizar los recursos municipales. Gracias al levantamiento, Aguas de Burgos puede localizar con precisión los elementos críticos, anticiparse a posibles incidencias y mejorar la capacidad de respuesta ante episodios extraordinarios, como tormentas o situaciones de caudal elevado.

Beneficio para la industria

El proyecto también supone un beneficio directo para la industria, especialmente en zonas con redes antiguas como el polígono industrial de Villalonquéjar, donde el conocimiento detallado del estado real de las infraestructuras permite detectar fallos, planificar renovaciones y reforzar la seguridad y continuidad de servicio en áreas estratégicas para el desarrollo económico de la ciudad.

Tras una primera fase centrada en el diagnóstico del estado de la red, el proyecto se encuentra ahora en su fase final, dedicada a la elaboración del modelo hidráulico, un simulador que reproduce el funcionamiento real del sistema y permite prever comportamientos, mejorar la planificación y diseñar soluciones más eficientes para el futuro.

Temas

Burgos

Infraestructuras