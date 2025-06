Más allá de los órganos, las otras donaciones que salvan vidas en Burgos

Aythami Pérez Miguel Burgos Miércoles, 4 de junio 2025, 07:25 Comenta Compartir

A lo largo del 2024, el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) realizó 22 extracciones de órganos que sirvieron para salir vidas de otras personas. Un acto altruista, de solidaridad, que en la mayoría de ocasiones toma la familia de la persona fallecida en un momento especialmente sensible. Por eso, el primer miércoles del mes de junio se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. «Como homenaje y agradecimiento para las personas que deciden ayudar a otros» resalta María Amor Hernando Cotillas, enfermera coordinadora de trasplantes del HUBU.

Pero como el propio nombre del día resalta, la donación de tejidos también es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas. El HUBU no realiza implantaciones de órganos, sí extracciones, pero no se trasplanta aquí, hay otros centros de referencia en Castilla y León, en función del órgano afectado, donde acuden los pacientes. Pero sí realiza trasplantes de tejidos, una labor, puede que más desconocida, pero que es fundamental también para la salud.

Donación de tejidos

«Sobre todo realizamos trasplantes de córnea, tejido vascular y tejido óseo. Hay que fomentar la donación de tejidos», asegura María Eugenia Perea Rodríguez, coordinadora médica de trasplantes del HUBU. «Hay personas con grandes dificultades en la visión que, incluso, entran a quirófano sin ver y salen con visión. El trasplante de córnea es muy necesario», explica.

También son habituales los trasplantes de fragmentos óseos, en los casos en los que hay déficit de esta sustancia, existe osteopenia o fracturas complejas. «Se suelen usar fragmentos de huesos para que se genere formación de estos y suelde mejor la fractura o se reponga el déficit de hueso», explica Perea Rodríguez.

A lo largo del 2024 en España se realizaron más de 6.400 trasplantes según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Desde Burgos salieron 22 órganos para otras personas, en 2023 la cifra fue ligeramente mayor, 27. Y es que ese año, el 2023, Burgos fue líder en donantes de órganos en Castilla y León.

La coordinación, la rapidez de intervención y respuesta es tan necesaria que, normalmente, sobre todo para los trasplantes cardíacos, se hace fundamental una infraestructura que en Burgos tenemos olvidada, el aeropuerto. En 2024, el aeropuerto de Burgos, sin vuelos comerciales desde hace años, se empleó en diez ocasiones para este fin. «Se abre el aeropuerto solo para que aterrice el equipo, que llega en avión, se traslade a Burgos, se haga la extracción y se lo puedan llevar lo antes posible», explica Perea Rodríguez.

El proceso de donación

Encontrar el donante

Y es que el proceso de donación y trasplante exige un engranaje coordinado y en el que la sensibilidad y empatía también es fundamental. Aunque en Burgos no se realizan implantes, su papel es fundamental. El proceso comienza con la detección de los posibles donantes, explican la médica y enfermera de la unidad de trasplantes del HUBU.

Estos donantes suelen estar en la UVI, aunque depende del donante que sea. Aquí empieza la labora de María Eugenia y María Amor. Los pacientes donantes suelen estar en la UVI, es la unidad donde están los pacientes con peor pronóstico. Pero no siempre es viable. «En la mayoría de los casos, cuando se quitan las medidas al paciente que no responde, no se puede donar. Son pacientes que tienen afectados sus órganos. De lo contrario, tendríamos muchos donantes, pero hay algunos, unos pocos, que sí pueden. Los compañeros nos lo comunican y a partir de ahí comienza la entrevista con la familia y la valoración», explica María Amor.

La entrevista con la familia

Si se ve que el posible donante es viable, se pasa a hablar con la familia. «Es un momento muy duro, la familia está muy afectada, pero, por desgracia, no tenemos otro momento para esa conversación», reconoce María Amor. Algo que confirma María Eugenia, «lo más importante es el acompañamiento a la familia. Nuestro objetivo cuando hacemos la entrevista no es la consecución de la donación, es acompañar a una familia que lo está pasando mal y, dentro de esa relación que se establece, es cuando surge la oportunidad de que puedan ayudar a otras personas en nombre de su familiar».

En 2024, en los hospitales de toda España, se realizaron 3.202 entrevistas de este tipo y 640 fueron negativas, el 20% de las familias se negó a la donación. María Eugenia reconoce que, si una persona ha manifestado previamente que quiere donar sus órganos, la familia no suele negarse. Pero si no lo ha manifestado, sea donante o no, se ofrece la posibilidad a la familia», explica.

Si la familia sabe que su familiar tiene el carnet de donante de órganos, no se suelen negar, pero este carnet solo tiene validez testimonial, aunque se tienda a respetar la voluntad del fallecido. Ayuda, pero no es vinculante. «Lo único que tiene validez legal en cuanto a la donación de órganos son las instrucciones previas del paciente», añaden, «es importante hablar con la familia, que sepan cuáles son nuestros deseos, pero si se puede dejar registrado con el carnet de donante, mucho mejor. De hecho, en la historia clínica sí que aparece un apartado donde se dice si eres donante o no».

La valoración y la localización del receptor

Siempre se necesitan esos órganos, por eso es tan importante el trabajo de María Eugenia y María Amor. Esas entrevistas, esa empatía, ese acompañamiento cercano, la humanidad de hacer ver el valor que sigue teniendo una vida, aunque se haya agotado su tiempo. En España hay más de 5.00 personas en lista de espera para recibir un órgano.

Una vez que se tiene la autorización se realizan muchas pruebas en función del órgano a extraer e implantar. Posteriormente, cuando se sabe que es un órgano con posibilidades, se habla con la Organización Nacional de Trasplantes que es quien gestiona las listas de espera. «Ellos son los que buscan al receptor más adecuado. La prioridad es de la urgencia cero, es decir, esas personas que, si en 48 horas no reciben ese órgano, morirán», explica María Amor.

«Lo que se necesita en estos casos son órganos vitales como corazón, pulmones o hígado. Después ya entra en juego el tiempo que lleves en lista de espera, los motivos, los antecedentes de salud y personales, la compatibilidad con el donante, por el grupo, tamaño, peso. Así se selecciona a los receptores más óptimos de cualquier punto de España», apunta María Eugenia.

La extracción

Los riñones son los órganos que más horas de isquemia fría aguantan. Es decir, el período que transcurre desde que el órgano es preservado en un estado hipotérmico hasta su trasplante en el receptor. En cambio, hay órganos más delicados, como el corazón, que pueden aguantar cuatro horas como máximo. Por eso, cuando se trata de un trasplante cardíaco se suele emplear el avión para trasladar a los equipos.

Y es que hasta el HUBU llegan los equipos de los hospitales donde se va a realizar el implante a realizar la extracción. Intervienen junto al equipo del HUBU en función de cada especialidad. «Se puede decir que en una extracción intervienen prácticamente todo el hospital. Se hacen tantas pruebas en la valoración de un órgano que intervienen muchos servicios. Luego en quirófano está anestesia, personal de quirófano, las especialidades necesarias y el equipo que va a realizar el implante», puntualiza María Amor.

El transporte y el implante

Una vez que el órgano está fuera del donante, se conserva a una temperatura de unos cuatro grados y con sumo cuidado y celeridad, ambas cualidades son compatibles aquí, se lleva al hospital donde se va a implantar.

En Burgos no se realizan implantes, pero en Castilla y León hay centros de referencia donde acuden los pacientes en función de la especialidad. «El cardiaco se realiza en el Clínico de Valladolid; el pulmonar, en Salamanca; los renales, en el Clínico de Valladolid y en Salamanca y el hepático, en Salamanca», enumeran.

La importancia del hospital del donante

«Aunque Burgos no sea un hospital trasplantador, el valor infinito de la donación hay que trasmitirlo a todo el hospital y así se siente aquí. Nosotros no vemos la cara amable del trasplante, solo la triste, pero el trabajo del HUBU siempre es con el objetivo de ayudar a las personas de toda España. Es un gesto solidario que, en cualquier momento, podemos necesitar nosotros», señala María Eugenia.

«Cuando se detecta un donante, la predisposición de todo el hospital es brutal, todo el mundo se pone a disposición de lo que necesitemos y, la verdad, es que da gusto trabajar. La parte positiva no la vemos, pero todo el mundo trabaja para que salga bien», añade.

La donación es anónima, pero al hospital sí le confirman cómo ha ido el implante. «Se lo transmitimos a los compañeros del hospital, para implicarlos, para reconocer su labor. Sin la generosidad de las familias y sin la implicación de los compañeros, nuestro trabajo no sería viable», evidencian María Eugenia y María Amor. «Estas son las dos partes fundamentales entre las que hacemos de unión y coordinación», añaden.

¿Qué ha cambiado?

María Amor lleva 18 años en esta unidad, María Eugenia, ocho. María Amor era enfermera en la UVI y María Eugenia sigue siendo médica intensivista de la UCI. «La mayor parte de coordinadores son médicos y enfermeras de cuidados intensivos porque de estas unidades suelen venir el grueso de donantes», explican.

Los cambios que observan en la donación es que, al principio, la selección de donantes exigía «un donante ideal. Se ha ido viendo que órganos de donantes más mayores o donantes con alguna patología no muy grave dan los mismos resultados que los de donantes perfectos», explica María Amor.

«Ahora se valora más la función del órgano que la edad del donante. No hay edad límite para la donación. Hemos tenido donantes muy mayores, incluso de 90 años. Influyen más los antecedentes que la edad. Además, cada vez se trasplanta a personas más mayores», asegura María Eugenia. Algo que mejora mucho la calidad de vida de la gente son los trasplantes de riñones, con los que se deja de depender de la máquina de diálisis.