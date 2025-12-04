23 alumnos de bachillerato de Burgos organizan una recogida de alimentos para Navidad Estudiantes del Instituto Félix Rodríguez de la Fuente intentarán recaudar alimentos hasta el 15 de diciembre

23 alumnos de Burgos recogerán alimentos para donarlos estas Navidades. Los estudiantes, de la asignatura de Cultura Científica del IES Félix Rodríguez de la Fuente, han organizado esta campaña, que se extenderá hasta el lunes 15 de diciembre.

Este proyecto propone organizar una recaudación de productos alimenticios y otros artículos de higiene personal, tanto de adultos como de niños y bebés. Para ello, los 23 estudiantes de Burgos han elaborado un plan de recogida, divulgación y transporte.

Este consiste en establecer diferentes puntos de recogida tanto dentro del centro educativo como fuera del mismo, coordinar la difusión de la campaña mediante cartelería y mensajes en redes sociales, y organizar el traslado de los productos reunidos a las entidades locales colaboradoras.

La iniciativa, que se desarrollará hasta el lunes 15 de diciembre, busca implicar a toda la comunidad educativa, tanto alumnos, profesores, familias como personal no docente, con el fin de fomentar valores de solidaridad, cooperación y compromiso social, de la misma forma solicitaremos la colaboración de los vecinos del entorno a través de dos puntos de recogida: Floristería Bambú y Bar Valencia.

Para organizar la recogida, los alumnos del instituto de Burgos han trabajado en equipos para diseñar cada fase del proyecto: desde la planificación logística hasta las acciones de comunicación, siguiendo la metodología aprendizaje-servicio.

Los alimentos y productos higiénicos recogidos se entregarán finalmente al Banco de Alimentos de Burgos, que será la encargada de distribuirlos entre familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad durante las fechas navideñas. Contando con más empresas colaboradoras, los estudiantes invitan a colaborar aportando productos no perecederos, como legumbres, pasta, arroz, conservas, agua, azúcar, leche en polvo o miel, así como artículos de higiene básica para adultos y bebés como, por ejemplo, pañales, compresas, champú o gel de ducha.

