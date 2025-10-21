Analizan en Burgos la violencia de género desde el Derecho Romano hasta hoy La Universidad Isabel I ha organizado el II Congreso Internacional de Derecho Privado, un encuentro académico que ha reunido a expertos de España, Italia, Argentina y Colombia

Expertos de España, Italia, Argentina y Colombia se dieron cita en la Universidad Isabel I con motivo del II Congreso Internacional de Derecho Privado, organizado por su Observatorio de Igualdad bajo el título 'La violencia de género desde el Derecho Romano hasta la actualidad'. Este encuentro, celebrado en modalidad híbrida, se consolidó como un referente académico internacional al propiciar el análisis histórico y jurídico de la violencia de género y su evolución hasta el contexto contemporáneo.

Durante dos jornadas, los especialistas exploraron las raíces del sometimiento legal y social de las mujeres y su evolución hasta el Derecho Privado contemporáneo, abordando cuestiones como la desigualdad política, la interseccionalidad, el consentimiento y la transformación del Derecho penal en materia de género.

Inauguración

El acto inaugural estuvo presidido por el rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona, y la vicerrectora de Ordenación Académica e Innovación Educativa, Ana Cristina García Pérez, quienes destacaron la necesidad de mantener la reflexión académica activa frente a una realidad que sigue afectando a miles de mujeres.

Gómez Barahona subrayó que «nunca será suficiente debatir o reflexionar sobre este problema, porque es en el diálogo donde encuentra su máximo sentido la acción educativa y social». Recordó que la violencia de género es una «lacra social que atenta contra la integridad física y psicológica de las mujeres» y apeló al artículo 3 del Código Civil para reivindicar un enfoque integral que combine contexto histórico, legislativo y social: «Solo con una mirada global podremos construir respuestas jurídicas eficaces».

Ampliar El rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona, durante su intervención. Ui1

Por su parte, Ana Cristina García Pérez destacó el carácter internacional del congreso y el papel del Observatorio de Igualdad como impulsor del programa. Recalcó que la violencia de género debe abordarse «no solo desde una perspectiva legal, sino desde cómo vivimos, pensamos y nos relacionamos», y defendió que este foro académico es «una oportunidad para generar conocimiento útil que ayude a construir una sociedad más justa e igualitaria».

El evento contó con el apoyo de la Junta de Castilla y León y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, instituciones que respaldan el compromiso de la Universidad Isabel I con la investigación aplicada a los retos sociales contemporáneos.

Del Derecho Romano a las raíces de la desigualdad

La lección inaugural, a cargo de María José Bravo Bosch (Universidade de Vigo), analizó la figura de Virginia, relatada por Tito Livio, como símbolo de la instrumentalización del Derecho para someter a las mujeres. La profesora Bravo Bosch explicó cómo el magistrado Apio Claudio intentó apropiarse de una mujer libre mediante una farsa judicial que terminó con su muerte. «El Derecho romano convirtió el cuerpo femenino en un campo de batalla entre poder y moral», señaló, destacando que este episodio marcó un punto de inflexión en la limitación del poder patricio.

A continuación, María Elisabet Barreiro Morales (Universidade de Vigo) abordó la representación del cuerpo femenino como espectáculo, analizando la figura de las mujeres gladiadoras y actrices como ejemplos de exhibición y sometimiento. Explicó cómo el cuerpo de la mujer fue un instrumento de control moral y político en la Roma antigua.

Por su parte, Ramiro Grau Celma (Universidad Complutense de Madrid) exploró las desigualdades legales en materia de adulterio, señalando que la pena de muerte recaía solo sobre la mujer infiel, en tanto que el hombre quedaba exento. «El adulterio era un delito exclusivo de las mujeres de condición honorable», precisó. Y el investigador Miguel Herrero Medina analizó el personaje de Syra, de Plauto, una mujer anciana que ironiza sobre la sociedad de su tiempo, como crítica a la doble moral matrimonial romana.

Desde Italia, Alessio Guasco (Università Giustino Fortunato) profundizó en la vulnerabilidad jurídica y económica de las viudas romanas, sometidas a tutela masculina y control patrimonial, mientras Rosalía Hernández García (UCM) destacó el papel activo de las mujeres hispanas en la vida pública y religiosa, a través de inscripciones votivas que demuestran su capacidad de decisión en ámbitos administrativos y espirituales.

Cerró este bloque la profesora Marina Martín Moro, de la Universidad Isabel I, con una reflexión sobre el rapto de las sabinas, mito fundacional de Roma que interpretó como símbolo de reconciliación social y cohesión política.

Reconocimiento del rapto como crimen social

En la sesión vespertina, Aurora López Güeto (Universidad Pablo de Olavide) analizó la evolución legislativa del rapto en el Derecho tardoimperial, cuando se consideró por primera vez un 'crimen execrable' castigado con la pena de muerte. López Güeto explicó que las reformas prohibieron el matrimonio entre raptor y raptada, al tiempo que equipararon la protección de las esclavas y las mujeres libres, marcando un hito en el reconocimiento jurídico de la violencia sexual.

El profesor Adolfo Díaz-Bautista Cremades (Universidad de Murcia) abordó el consentimiento femenino en el matrimonio, desde la autoridad paterna hasta su reconocimiento jurídico en época cristiana. A través de figuras mitológicas como Helena o Perséfone, explicó que «el consentimiento deja de ser un permiso y se convierte en un derecho».

Desde Argentina, María Lis Amaya comparó episodios históricos de violencia patriarcal con los feminicidios contemporáneos, subrayando la persistencia de la desigualdad estructural. Citó datos recientes que revelan 322 feminicidios entre 2022 y 2023, uno cada 23 horas, e insistió en la urgencia de políticas públicas integrales y educación sexual temprana.

La investigadora Lorena Elizabeth Cabrera Izquierdo (Universidad del Atlántico, Colombia) cerró la jornada analizando la situación de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano y su papel en los procesos de reconstrucción social y política. «Las mujeres del Caribe colombiano no solo son víctimas: son protagonistas de la reconstrucción política y cultural del país», afirmó.

