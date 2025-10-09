Autismo Burgos y Babieca impulsan una línea solidaria que une creatividad e inclusión Personas con autismo diseñarán una línea de merchandising solidario que incluyen libretas, tazas e imanes inspirados en la imagen y valores del club de baloncesto

La presidenta de Autismo Burgos, Pilar Zorrilla, y el presidente del Club Babieca, Jorge Villegas, tras la firma del acuerdo.

Autismo Burgos y el Club de Baloncesto Femenino Babieca han firmado un acuerdo de colaboración para la creación de una línea de merchandising solidario, cuyos diseños serán realizados por personas con autismo en los talleres del Centro de Día de la asociación.

Jorge Villegas, presidente del Club Babieca, y Pilar Zorrilla, presidenta de Autismo Burgos han rubricado un acuerdo que une inclusión, creatividad y deporte como herramientas de sensibilización social.

Gracias a esta colaboración, se han diseñado libretas, tazas e imanes inspirados en la imagen y valores del club, productos únicos que reflejan el talento y la mirada artística de las personas con autismo. La venta de este merchandising solidario contribuirá a dar visibilidad al autismo y a promover el apoyo ciudadano a los proyectos de Autismo Burgos.

«Esta colaboración no solo acerca el deporte a la diversidad, sino que demuestra que el autismo también puede estar presente y aportar a través del arte, la creatividad y la participación social», ha señalado Zorrilla durante la firma.

Autismo Burgos atiende actualmente a más de 530 familias y continúa tejiendo alianzas que refuercen su papel como recurso al servicio de toda la sociedad burgalesa. De cara a la próxima temporada, ambas entidades tienen previsto llevar a cabo nuevas acciones conjuntas con el objetivo de seguir construyendo una ciudad más inclusiva desde la cancha, los talleres y la sensibilización ciudadana.

