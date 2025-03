El Ayuntamiento descarta adecuar el conflictivo acceso de Infantil del Juan de Vallejo

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 26 de marzo 2025, 07:24 Comenta Compartir

La dirección y el Ampa del colegio Juan de Vallejo continúan en pie de guerra a cuenta de la peligrosidad que entraña el entorno de la puerta de acceso de los alumnos de Infantil. Una puerta ubicada justo a la entrada al aparcamiento disuasorio de Las Torres desde la calle Severo Ochoa en la que cada día se congregan centenares de padres y alumnos que han de lidiar con vehículos a motor y aceras estrechas.

Se trata de un escenario a todas luces inadecuado para el tránsito diario de niños y padres en el que ya ha habido algún susto, aunque afortunadamente no ha sido grave. Por no haber, no hay ni señales que avisen en condiciones de la presencia de menores en entorno escolar, a pesar de que el acceso de vehículos al aparcamiento de Las Torres desde ese punto atraviesa una acera por la que en horas punta pasan cientos de menores.

A la vista de la situación, la dirección del centro y el Ampa remitieron meses atrás sendos escritos al Ayuntamiento, acompañados de centenares de firmas, solicitando la adecuación de ese entorno. En dichos escritos se planteaban posibles soluciones, como la anulación de las plazas de aparcamiento más cercanas a la puerta, la ampliación de las aceras o la instalación de nuevas señales.

Y de momento, ni lo uno ni lo otro, ya que el Ayuntamiento de Burgos ha descartado, al menos de momento, actuar en la zona. Así se lo ha comunicado el Consistorio a la dirección y al Ampa con un escrito de la Sección de Vías Públicas, Conservación y Mantenimiento en el que ni siquiera se entra a valorar la peligrosidad del acceso. Y es que, según reza el escrito, al que ha tenido acceso Burgosconecta, «la entrada al colegio cuya adecuación se solicita [...] resulta ser un vado de carruajes para acceso al colegio con vehículos». Esto es, que según el Ayuntamiento no es una puerta de acceso y salida de alumnos.

A partir de ahí, el escrito remitido por el Ayuntamiento de Burgos plantea que «el colegio dispone de otras salidas peatonales por las que puede organizar la entrada y salida de estudiantes sin necesidad de utilizar el citado acceso para vehículos».

En este sentido, es cierto que el colegio cuenta con otras dos entradas, pero también es cierto que ahora mismo cuenta con alrededor de 650 alumnos y «es inviable que todo el alumnado» se concentre en el resto de accesos, según plantean desde la Dirección.

Cabe destacar, a este respecto, que son precisamente los alumnos de Infantil, los más pequeños (entre 3 y 6 años), los que acceden por la puerta en conflicto, toda vez que sus aulas se ubican en un edificio propio en ese lado de la parcela.

A partir de ahí, desde el centro insisten en que «el problema no es la naturaleza del acceso (si es de carruajes o peatonal) sino el poco espacio de acera disponible, el acceso de vehículos y los aparcamientos habilitados anexos a la puerta».

En todo caso, desde el colegio no tiran la toalla. «Seguiremos insistiendo con nuevos escritos ante la necesidad de que esa zona sea arreglada. Esperemos que, finalmente, el Ayuntamiento de Burgos atienda nuestras peticiones y reacondicione esa zona para mejorar la seguridad de todos», concluyen en un comunicado remitido a todos los padres de los alumnos.

Temas

Aparcamiento