Fórum Evolución. GIT

Adjudicados los servicios técnicos del Fórum Evolución

ProBurgos ha aprobado también el contrato de mantenimiento integral de sus instalaciones, el que se incorpora el aparcamiento de plaza España

Burgos

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:48

La Sociedad para la Promoción y el Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos) ha celebrado este jueves, 30 de octubre, un Consejo de Administración que ha decidido adjudicar a Eulen el contrato de servicios técnicos del Fórum Evolución Burgos, Palacio de Congresos y Auditorio, que comprende la asistencia integral a congresos, exposiciones y espectáculos en todas las dependencias del recinto. El contrato incluye la gestión y soporte técnico en materia de iluminación, sonido, audiovisuales y maquinaria escénica, así como la coordinación y apoyo operativo en el desarrollo de la programación.

En la misma sesión, se ha adjudicado a Acciona Facility Services el contrato de mantenimiento integral de las instalaciones gestionadas por la Sociedad, que comprende el Fórum Evolución Burgos y el aparcamiento del Complejo de la Evolución Humana, incorporando ahora el de plaza España, cuya gestión fue asumida por ProBurgos en julio de 2025. El servicio contempla el mantenimiento preventivo y técnico de las infraestructuras y la atención continuada de incidencias y una revisión del estado de las instalaciones, con el objetivo de garantizar su operatividad y cumplimiento normativo.

