Aguas de Burgos, premiada por el Ministerio por su proyecto de digitalización 'DIGITAGUABUR' recibirá en Madrid un reconocimiento como uno de los proyectos más innovadores, estratégicos y con mayor impacto a nivel nacional

La Sociedad Municipal Aguas de Burgos ha sido reconocida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como uno de los proyectos más emblemáticos y estratégicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El proyecto 'DIGITAGUABUR', centrado en la digitalización de la gestión del ciclo del agua en la ciudad, ha sido seleccionado entre 547 propuestas presentadas en toda España por su carácter innovador, impacto y enfoque integral.

El acto de entrega del reconocimiento tendrá lugar este jueves en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en el marco de la jornada de presentación de resultados del PRTR del MITECO. El evento será inaugurado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y contará con la celebración de tres mesas redondas sobre transición energética, transición hídrica y restauración ambiental, y transición territorial, previas a la entrega de los premios.

La directora técnica de Aguas de Burgos, Miriam Fernández Lara, participará en la mesa sobre transición hídrica y restauración ambiental, moderada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. En este espacio se abordarán cuestiones clave como la conservación de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas, la gestión eficiente del agua y la resiliencia ambiental.

En la carta remitida por la ministra al presidente de Aguas de Burgos, Juan Manuel Manso, para comunicarle este reconocimiento, Aagesen destaca que el Gobierno ha reconocido la participación del Ayuntamiento de Burgos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del proyecto 'DIGITAGUABUR', que impulsa con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignados al MITECO. «Consideramos que su proyecto es emblemático y destaca por su carácter innovador, su impacto y efecto multiplicador y su enfoque integral. Este reconocimiento pone de relieve su capacidad para traducir los objetivos del Plan en iniciativas transformadoras que impulsan la transición ecológica, generando valor público y fortaleciendo el tejido institucional y social», señala Sara Aagesen en su escrito.

Con este premio, Aguas de Burgos reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, situándose como un referente en la gestión hídrica digitalizada y contribuyendo a los objetivos de transición ecológica a nivel nacional.