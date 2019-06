¿Quién es quién en el nuevo Ayuntamiento de Burgos? (I) Rodríguez: «Quiero aportar mi experiencia, mis conocimientos y mi tiempo» Sonia Rodríguez / Ricardo Ordóñez - ICAL Nuevos concejales del Ayuntamiento de Burgos La nueva edil socialista asegura que se encuentra «con muchas ganas de trabajar por la ciudad» BURGOS CONECTA Burgos Lunes, 10 junio 2019, 14:34

El Ayuntamiento de Burgos arranca una nueva etapa este sábado y lo hace con muchas caras nuevas respecto al mandato 2015-2019. Sonia Rodríguez Cobos (PSOE) es una de las personas que entra en la Corporación municipal de la ciudad del Arlanzón. Nació hace 49 años en Ponferrada, aunque lleva viviendo tres décadas en Burgos. Además, tiene un hijo, se licenció en Derecho por la Universidad de Burgos (UBU), donde trabaja como profesora asociada, y es abogada en la asociación Burgos Acoge.

- ¿Desde cuando milita en política?

- Milito en el PSOE desde 2010, aunque me hice simpatizante en 2008. Hasta ese momento desarrollé las inquietudes sociales que siempre he tenido a través de mi implicación en el Tercer Sector de acción social.

- ¿Por qué ha decidido entrar en la política municipal?

- El ámbito municipal es el más cercano al ciudadano y el que palpa la realidad en cada momento. Conoces las caras de las personas destinatarias de las políticas que desarrollas. Ya estuve en las listas del PSOE hace unos años con Luis Escribano y formo parte de la Ejecutiva municipal de la ciudad.

- ¿Qué quiere aportar al Ayuntamiento de Burgos?

- Quiero aportar al Ayuntamiento mi experiencia, mis conocimientos y mi tiempo. La política municipal marca mi interés en este momento. Después de las elecciones, en las que la ciudadanía burgalesa nos ha otorgado su confianza, siento todavía mayor responsabilidad en llevar a cabo nuestro proyecto para estos años. Me encuentro a gusto trabajando con Daniel y con el resto de su equipo.

- ¿Cómo se desplaza por la ciudad?

- Me desplazo en coche y a pie.

- ¿Y cómo querría moverse por Burgos?

- Me gustaría utilizar más la bicicleta como hice durante unos años. Actualmente tengo mayor dificultad para sacar la bici desde mi casa y además la distancia entre mis trabajos muchas veces me impide hacerlo. Soy consciente de que además debería simplemente andar más.

«Pienso que De la Rosa tiene las ganas, la energía y los conocimientos necesarios para ser un gran alcalde de Burgos»

- ¿A qué dedica el tiempo libre?

- A mi familia y mis amigos. Me gusta charlar, leer, el cine y las series. También restauro todos los muebles que caen en mis manos. El trabajo manual y creativo me gusta y me relaja.

- ¿Cuál es su lugar preferido de Burgos?

- Burgos me gusta lo mires por donde lo mires, por arriba y por abajo. Soy una fan de la ciudad. Si tengo que elegir un sitio me quedo con el parque de La Isla.

- ¿En qué barrio de Burgos reside?

- Vivo en el casco histórico.

- ¿Prefiere la morcilla de Burgos o la cecina de San Pedro de la Fuente?

- ¡Menudos manjares! Diré que la morcilla quizás porque la como más a menudo.

- ¿Sabe por qué se celebra el Curpillos?

- El viernes posterior al Corpus se celebra la victoria de las Navas de Tolosa. Al poco tiempo de llegar a Burgos me trasladé a vivir a Las Huelgas y durante esos años viví la fiesta del Curpillos y la jira en el Parral con especial intensidad. Además de su lado más festivo, siempre me impresionó su parte ceremonial.

- ¿En el futuro se ve como alcaldesa?

- Ser alcaldesa de la ciudad en la que vives es un gran honor y supone una enorme responsabilidad. Pienso que De la Rosa tiene las ganas, la energía y los conocimientos necesarios para ser un gran alcalde de Burgos.